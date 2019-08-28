Sevgiliniz için her gün yapmanız gereken 7 şey

Onu sevdiğimi nasıl hissettirebilirim?

Hayat bazen çok hızlı akabiliyor ve birçokları gibi, sevgilimize, her gün onu sevdiğimizi hissettirmeyi unutabiliyoruz. Bu basit ipuçları ile sevgilinize onu sevdiğinizi hissettirebilirsiniz.

1- Gülümseyin, sarılın ve öpün

Yalnızca gülümsemek bile, yalnızca sevgilinizin değil; sizin de gününüzü aydınlatacaktır. Gülümsemenin, stresi azaltmaya ve yaratıcılığı artırmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Gülümsemek, bulaşıcıdır; o halde sevgilinize her gün neden gülümsemeyesiniz ki? Bebekler bile rahimdeyken gülümserler. Sevgilinize her gün tutkulu bir şekilde sarılabilir ve öpücük verebilirsiniz. 1 dakikalık bir sarılma, öpücük ya da gülümseme, sizin için, sevgiliniz için, ilişkiniz için beraberinde birçok şey getirebilir.

2- İltifat edin

Ona güzel/yakışıklı olduğunu söyleyin. Karakter özelliklerine ya da çaba sarf ettiklerini gördüğünüz yerlerine iltifat edin. Emin olun ki ilişkinizde yaşanacak değişimlere siz bile inanamayacaksınız. Her kadın ve her erkek, iltifat almaktan hoşlanır; partnerinize en ufak şeyde iltifat ettiğinizde, özgüveninin ne kadar arttığını göreceksiniz. Yaptığı küçük ya da büyük şeyleri gördüğünüzü bilecek. Kendini takdir edilmiş ve sevilmiş hissedecek.

3- Birlikte geçirdiğiniz zaman için ona teşekkür edin

Sevgilinize, sizinle olmayı seçtiği için teşekkür edin. Biriyle olmak, her gün yaptığımız bir seçimdir. Onları her gün, geçici zevklere, kendi bencilliklerimize tercih ediyoruz ve onlar da aynısını yapıyor. Bir araya gelmelerinizde o günü size ayırdığı için ona teşekkür edin.

4- Sevgilinizi dinleyin

Dinlemek, sizden gelecek kasıtlı çaba gerektiren bir beceridir. Dinlemek, sevgilinizin söylediklerine dikkatinizi tam ve bölünmez bir şekilde verdiğiniz anlamına gelir. Dinlerken asla vereceğiniz yanıt üzerinde düşünmeyin. Sevgiliniz, onu dinlediğinizi bildiğinde, sizinle daha iyi iletişime geçebilecektir. Sevgilinizi gerçek anlamda dinlediğinizde, sizle paylaştığı soruları, fikirleri ya da tartışmaları üzerinde ona yapıcı geri bildirimler sağlayabilme olanağınız da olacak.

5- Birlikte vakit geçirin

Evde yemek pişirme, bir oyun oynama ya da bir aktiviteye katılma olabilir. Birbirinize farklı seviyelerde bağlanmanız gereken zaman bu. Sevgilinize gününün nasıl geçtiğini sorun ve siz de kendinizinkini anlatın. Bu süre boyunca, hem bireysel hem de bir çift olarak koyduğunuz hedefler hakkında konuşabilirsiniz. Öğrendiğiniz şeyleri paylaşın. Birbirinizleyken, iyi sohbetler etmeli, gülmeli ve mutlu olmalısınız. Her gün, birlikte bir şeyler yapın – birlikte duş olmak bile olsa da. Programınıza ne zaman uyuyorsa, o anı seçin ve partnerinizle birlikte zaman geçirmek için kullanın.

6- Partnerinizi hedeflerine ulaşması için destekleyin

Hepimizin hayalleri vardır; belki büyük, belki küçük. Emin olun ki sevgilinizin de hayalleri var. Hayallerimiz konusunda ne kadar iyi planlansak da, bazen pes edecek noktaya geliriz – yolu tıkayan engeller sonsuzmuş gibi göründüğünde. Ancak tüm engelleri aşmanız ve hayallerinize ulaşmanız için ihtiyacınız olan tek şey, sevgilinizden gelecek küçük bir destek olabilir. Her gün, birkaç dakikanızı, partnerinizi hayalleri konusunda desteklemeye ayırın. Herhangi bir hayali yoksa eğer, bir şeyler bulmasına yardımcı olun. Bu işte birliktesiniz çünkü.

7 - “Seni seviyorum” deyin

Yüzüne karşı, mesajla, sosyal medyadan ya da mail aracılığıyla. Uyandığınız gibi söyleyin; kulağına, seni seviyorum diye fısıldayın. Sevgiliniz evden çalışıyorsa, bilgisayarına, tabletine ya da telefonunun ekranına, üzerinde “Seni seviyorum” yazan bir not bırakın. Bir sesli mesaj da bırakabilir, video da gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, bu basit şeyleri, partnerlerimiz için her gün yapabiliriz. Bu basit yöntemlerden üçünü seçin ve hemen bugün, sevgiliniz için bir şeyler yapmaya başlayın.

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