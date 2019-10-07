Sonsuza dek birlikte olan çiftlerin 6 sırrı

Bu ilişki ipuçları ile mutluluğunuzu en üst düzeye çıkarın ve aranızdaki bağı güçlendirin.

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Sonsuza dek birlikte olan çiftlerin 6 sırrı

Değişimi tanıyın ve kucaklayın

İnsanlar hayatları boyunca değişirler. “Başarılı bir ilişkinin nihai anahtarı birlikte büyüyebilmek ve adapte olmaktır” diyor Her Kadının Sahip Olması Gereken 6 Koca’nın yazarı Klinik Psikolog Dr. Steven Craig. Bu özellikle de taraflar 50’li ve 60’lı yaşlarına ulaştığında önem kazanıyor, çocukların evden taşınması, emeklilik hayatı, sağlık değişiklikleri, büyük anne ve baba olma gibi önemli değişiklikler esnasında… Sürekli gerçekleşen değişiklikleri kabul etmek, partnerinizin ihtiyaçlarını anlamak ve bunlarla ilgili konuşabilmek ilişkinizin gelişmesi için çok önemlidir diyor Craig.

 

Kavga

Başarılı ilişkilerde kavga etmemek olmaz. Aslında, eşinizle kavga etmelisiniz, diyor Craig. Bir çiftin kavga ediş şekli ve ne hakkında kavga ettikleri hiç kavga etmemelerinden daha önemlidir. Sağlıksız argümanlar geçmişten gelen şeylere odaklanır diyor Craig, 20 yıl önce sinirlendiğiniz bir şeyi gündeme getirmek gibi. Kavga ettiğiniz zaman, evlilik araştırmacısı ve psikolog John M. Gottman’ın listelediği bu sağlıksız davranışlardan kaçının: Eşinizi hor görmek, aşırı savunma yapmak, konuşmayı red etmek ve partnerinize dair negatif söylemlerde bulunmak ya da isim takmak.

Affedin ve devam edin

Geçmişi gündeme getirmenin bir ilişkiye hiçbir faydası olmaz. Fotoğrafçı Lauren Fleishman, kitabı The Lovers için 50 yıldan uzun süredir birlikte olan çiftlerle röportaj yaparken, karısı ile 1948 Nisan’ından beri evli olan Jake Jacobs, “ Başarılı bir evliliğe sahip olmak için, erkek çok toleranslı olmalıdır. Duymalı ve duymamalıdır, eğer ne demek istediğimi anlıyorsanız... Ve özür dilemek için de her zaman istekli olmalıdır” diyor.

 

Alın ve verin

Uzlaşma her türlü ilişki için çok önemlidir, özellikle de evlilikler için. Ne zaman tartışacağınızı ve ne zaman uzlaşmanız gerektiğini bilmek eşinizle aranızda çok güçlü bir bağ oluşturur.

 

Onu niye sevdiğinizi hatırlayın

İşler zorlaştığında, başarılı çiftler neden birlikte olmak istediklerini unutmazlar. İlişkinizin pozitif yönlerine odaklanın, birbirinizi nasıl güldürdüğünüz ya da birbirinizi nasıl desteklediğinizi hatırlayın. Neden aşık olduğunuzu ve evlendiğinizi hatırlamak, zor dönemleri atlatmanıza yardımcı olacaktır.

 

Her zaman el ele tutuşun

Bazen en iyi sırlar en basit olanlardır. Çoğu çift mutlu evliliklerinin sırrı olarak el ele tutuşmayı gösterir. Haklı olabilirler çünkü yapılan araştırmalara göre, çiftlerin ele ele tutuşması yaşadıkları stres seviyesini düşürüyor.

 

AŞKIN BİZE ÖĞRETTİĞİ 17 DERS

 

Sevgilinizin duymak isteyeceği 10 söz
+10
"Sana güveniyorum" İlişkilerin güven üstüne kurulu olduğunun hepimiz farkındayız. Partnerinize ne kadar güvenirseniz güvenin bunu ona belli etmezseniz kendisini yetersiz hissedebilir. Bunu ona sözlü olarak ifade etmeseniz bile kararlarına ve seçimlerine güvendiğinizi hareketlerinizle mutlaka belli etmelisiniz.

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