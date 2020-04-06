İlişkilerinizde güven oluşturmanın yolları

İlişkide güven oluşturmanın yolları nelerdir?

"İlişkide güven problemi nasıl aşılır? İhtiyaç duyulan güveni oluşturmanın yolları nelerdir?" işte güven dolu bir ilişkinin sırları...

Güven, büyük sorunlarla yüzleşmeleri gerektiği zamanlarda bile çiftleri bir arada tutan yapıştırıcı gibidir. O olmadan çiftler kriz zamanlarında ayrılmaya daha meyilli olurlar; samimi olmayı beceremez ve birbirlerinden şüphe duyarlar. Peki bunca ihtiyaç duyulan güveni oluşturmanın yolları nelerdir?

Dürüst olun

Onun için bir sürpriz yapmayı planlamadığınız sürece, partnerinize asla yalan söylememelisiniz. Küçük bile olsalar. Daha önce hiç söylememiş olsanız bile, yalanınız ortaya çıktığı anda karşınızdaki insan başka ne yalanlar söylemiş olduğunuzu düşünmeye başlayacaktır.

Güvenilir olun

Büyük de olsalar küçük de olsalar, verdiğiniz sözleri mutlaka tutun. Saat sekizde yemek için buluşacaksanız, orada olun. Eve gelirken süt alacağınıza söz verdiyseniz, unutmayın alın. Elbette sadakat gibi daha önemli konularda da!

Sınırlar koyun

Kıskançlık, bir ilişkide oturulup konuşularak sınırlar kararlaştırılmadıkça her an sahneye çıkıp kendinden beklenileni yapabilir. İş arkadaşlarınızla fazla samimi olmanız ya da eski sevgiliniz ile hala görüşüp, dışarı çıkmanız sevdiğiniz insanı rahatsız ediyorsa, yapmamalısınız. Önceliğiniz hayatınızdaki insan ve onun hisleri olmalıdır.

Ona güvenin

Partneriniz size aksi yönde gerçek bir sebep vermedikçe, ona güvenmemeniz için hiçbir sebep olamaz. Ona güvenin. Elinizde ciddi bir kanıt olmadıkça karşınızdaki insanı aldatma ya da yalan söylemekle suçlamayın. Kanıt olmadan sadece güvensizlik havası yaratırsınız. Üstelik karşınızdaki insanın da sizin dürüstlüğünüzden şüphe duymasını sağlar. Birbirinize söylediklerinize inanmak zorundasınız.

Adil olun

Eski sevgililerinizin hatalarının acısını ondan çıkarmaya çalışmayın. Eğer daha önce sadakatsiz ve dürüst olmayan birisi ile birlikte olduysanız, yine aynı şeyleri yaşayacağınız korkusu ile yeni ilişkinizi mahvetmeyin. Karşınızdaki yeni bir insan ve ona yeni bir şans tanınmasını hak ediyor. Sadece kendi davranışları sebebi ile yargılanabilir.

Kendinize güvenin

Karşınızdaki insanı siz seçtiniz, kalbiniz seçti. İçgüdüleriniz onun aşkınıza layık olduğunu söyledi. Eğer kendinize güvenirseniz, doğru seçimi yaptığınızı bilirsiniz. Ve bu güven inşa etmek için güçlü bir temel oluşturur.

EVLİLİKTE GÜVENSİZLİK İLİŞKİLERDE GÜVEN NASIL OLUŞUR? Psikoterapist Cem Keçe: “Güvenin...

İnsanlar neden aldatır?