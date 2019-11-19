Onu kendinize aşık etmek için 9 öneri

Aşık etmenin yolları nelerdir?

"Bana aşık olsun istiyorum" diyorsanız onu kendinize aşık etmenizi sağlayacak tüyolar...

Peşinden koşuyorsunuz fakat ne yapsanız da başarısız oluyorsunuz. Onu elde etmek o kadar zor değil. Birkaç basit kuralla hem onu daha iyi tanıyarak hem de kendinizi daha çok sevdirerek onu elde etmeniz mümkün.

Aşık etmek için ilk kural: Kendiniz olun

Onu kendinize aşık etmenin ilk kuralı doğal davranmanız. Size özel şeylerin aklında yer etmesini sağlayın. Olmadığınız biri gibi davranmaktan vazgeçin. Bir süre sonra gerçekle yüzleşince hayal kurduğu kişinin siz olmadığını anlayacak. Daha sonrasında, gördüğü şeyi beğenmeyebilir. Kendinize güvenin.

Özgüvene sahip olun

Kendiniz olmanız yeterli değil. Kendinize inanın. Birçok insan yalnız kalır çünkü kendilerine güvenleri yoktur. Nasıl göründüğünüz değil, kendiniz hakkında ne düşündüğünüz önemlidir. Utangaçsınız ve kendinizi nasıl sunacağınızı bilmiyor musunuz? İşte sizin için ipucumuz; iyi taraflarınızı düşünün. İyi bir espiri yeteneğine mi sahipsiniz? O zaman bunu kullanın.

Abartılı davranmayın

Birini beğendiğinizde ve sizi beğenmesini istediğinizde kendinizi küçük düşürmeniz mümkün. Çok sesli ya da görünmez davranmayın. Sebepsiz yere kahkahalar atmayın. Her aklınıza gelen şeyi söylemeyin. Onun karşısında otururken daha gergin davranacaksınız. Ama stres olmanıza neden olacak Bir şey yok. Sakin olun, derin nefes alın ve ona herhangi arkadaşınızdan biriymiş gibi davranın.

Harika görünün

İlk izlenim her zaman çok önemlidir. Sadece kişiliğiniz ve kendine olan güveniniz yeterli değildir. Sizi ilk gördüğünde bıraktığınız ilk izleniminiz çok önemlidir. Güzellik palavralarına inanmıyorsanız, beni olduğum gibi kabul etsin desenizde bunu denemenizi tavsiye ediyoruz.

Samimi olun, gülümseyin, iltifat edin

Bir kişiyi kendinize çekmek için yapacağınız ilk adım ona yakınlaşmanızdır. İnsanlar samimi bir arkadaşı ve mutlu bir suratı asla geri çeviremezler.

Dinleyin

Her insanın aynı olduğunu söyleyemeyiz veya herkes olayları aynı pencereden görmez ama karşı cinsten tavsiye almak çok işinize yarayabilir. Onlardan alacağınız küçük ipuçları ile çoğu kişiye göre daha avantajlı olursunuz.

Zorlayın

Bu her zaman işe yarayan taktiklerden biridir. Onu kıskandırın. Tüm aramalarını açmayın. Her zaman müsait olduğunuzu, onun aramasını bekliyormuşsunuz gibi davranmayın. Onun rakibi olduğunu düşünmesini sağlayın. Çoğu insan doğuştan mücadeleci olduklarından sizi merak edecekler. Kendilerine “Neden kıskanıyorum?”, “Acaba hoşlanıyor muyum?” diye soracaklar.

Onu tanıyın

Kalbine girebilmek için öncelikle aklını çözmeniz gerekir. Nasıl bir karakteri olduğunu anlamaya çalışın. Onu arkadaşlarına sorun, sevdikleri ve sevmediklerini öğrenin. Ortak noktalarını bulmaya çalışın. Belki aynı tarz müziği dinlemekten hoşlanıyorsunuz, belki ikiniz de bir oyunu oynamayı seviyorsunuz. Öğrendiğiniz her bilgiyi iyi değerlendirin. Ortak eğlendiğiniz şeylerle birbirinizi daha kolay tanıyıp, uyum sağlayabilirsiniz.

Arkadaşlarını tanıyın

Kalbini kazanmak için arkadaşlarının gözüne girmelisiniz. Kişiler için arkadaşlık çok önemlidir. İnsanların arkadaşlarının düşüncelerine ve önerilerine önem verdiklerini unutmayın. Onu etkileyebilecek biri varsa o da en yakın arkadaşıdır. Onları tanıdıkça sizi daha çok sevecekler, böylece ona daha çok yaklaşmış olacaksınız.

Hoşlandığınız adamın sizinle ilgilendiğine dair işaretler