Aşık etmenin yolları nelerdir?

"Bana aşık olsun istiyorum" diyorsanız onu kendinize aşık etmenizi sağlayacak tüyolar...

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Onu kendinize aşık etmek için 9 öneri

Peşinden koşuyorsunuz fakat ne yapsanız da başarısız oluyorsunuz. Onu elde etmek o kadar zor değil. Birkaç basit kuralla hem onu daha iyi tanıyarak hem de kendinizi daha çok sevdirerek onu elde etmeniz mümkün.

 

Aşık etmek için ilk kural: Kendiniz olun

Onu kendinize aşık etmenin ilk kuralı doğal davranmanız. Size özel şeylerin aklında yer etmesini sağlayın. Olmadığınız biri gibi davranmaktan vazgeçin. Bir süre sonra gerçekle yüzleşince hayal kurduğu kişinin siz olmadığını anlayacak. Daha sonrasında, gördüğü şeyi beğenmeyebilir. Kendinize güvenin.

 

Özgüvene sahip olun

Kendiniz olmanız yeterli değil. Kendinize inanın. Birçok insan yalnız kalır çünkü kendilerine güvenleri yoktur. Nasıl göründüğünüz değil, kendiniz hakkında ne düşündüğünüz önemlidir. Utangaçsınız ve kendinizi nasıl sunacağınızı bilmiyor musunuz? İşte sizin için ipucumuz; iyi taraflarınızı düşünün. İyi bir espiri yeteneğine mi sahipsiniz? O zaman bunu kullanın. 

 

Abartılı davranmayın

Birini beğendiğinizde ve sizi beğenmesini istediğinizde kendinizi küçük düşürmeniz mümkün. Çok sesli ya da görünmez davranmayın. Sebepsiz yere kahkahalar atmayın. Her aklınıza gelen şeyi söylemeyin. Onun karşısında otururken daha gergin davranacaksınız. Ama stres olmanıza neden olacak Bir şey yok. Sakin olun, derin nefes alın ve ona herhangi arkadaşınızdan biriymiş gibi davranın.

 

BENİ SEVİYOR MU?

 

Harika görünün

İlk izlenim her zaman çok önemlidir. Sadece kişiliğiniz ve kendine olan güveniniz yeterli değildir. Sizi ilk gördüğünde bıraktığınız ilk izleniminiz çok önemlidir. Güzellik palavralarına inanmıyorsanız, beni olduğum gibi kabul etsin desenizde bunu denemenizi tavsiye ediyoruz.

 

Samimi olun, gülümseyin, iltifat edin

Bir kişiyi kendinize çekmek için yapacağınız ilk adım ona yakınlaşmanızdır. İnsanlar samimi bir arkadaşı ve mutlu bir suratı asla geri çeviremezler.

 

Dinleyin

Her insanın aynı olduğunu söyleyemeyiz veya herkes olayları aynı pencereden görmez ama karşı cinsten tavsiye almak çok işinize yarayabilir. Onlardan alacağınız küçük ipuçları ile çoğu kişiye göre daha avantajlı olursunuz. 

 

Zorlayın

Bu her zaman işe yarayan taktiklerden biridir. Onu kıskandırın. Tüm aramalarını açmayın. Her zaman müsait olduğunuzu, onun aramasını bekliyormuşsunuz gibi davranmayın. Onun rakibi olduğunu düşünmesini sağlayın. Çoğu insan doğuştan mücadeleci olduklarından sizi merak edecekler. Kendilerine “Neden kıskanıyorum?”, “Acaba hoşlanıyor muyum?” diye soracaklar.

 

Onu tanıyın

Kalbine girebilmek için öncelikle aklını çözmeniz gerekir. Nasıl bir karakteri olduğunu anlamaya çalışın. Onu arkadaşlarına sorun, sevdikleri ve sevmediklerini öğrenin. Ortak noktalarını bulmaya çalışın. Belki aynı tarz müziği dinlemekten hoşlanıyorsunuz, belki ikiniz de bir oyunu oynamayı seviyorsunuz. Öğrendiğiniz her bilgiyi iyi değerlendirin. Ortak eğlendiğiniz şeylerle birbirinizi daha kolay tanıyıp, uyum sağlayabilirsiniz.

 

Arkadaşlarını tanıyın

Kalbini kazanmak için arkadaşlarının gözüne girmelisiniz. Kişiler için arkadaşlık çok önemlidir. İnsanların arkadaşlarının düşüncelerine ve önerilerine önem verdiklerini unutmayın. Onu etkileyebilecek biri varsa o da en yakın  arkadaşıdır. Onları tanıdıkça sizi daha çok sevecekler, böylece ona daha çok yaklaşmış olacaksınız.

 

SİZDEN HOŞLANDIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

 

Hoşlandığınız adamın sizinle ilgilendiğine dair işaretler
+11
Birisiyle ilgileniyorsunuz ama onun sizinle ilgili ne düşündüğünden çok da emin değilsiniz. Özellikle de hali hazırda arkadaşınızsa, bunu anlamak bazen gerçekten zor olabilir ama işte size yardımcı olacak bazı işaretler:

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Yorumlar
38
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    23 Ocak 2019 Çarşamba 00:07

    Gerçekmi beğendim

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  • Misafir
     
    28 Eylül 2019 Cumartesi 10:13

    merhaba benim adım kül kedisi cidden çok güzelmiş

  • Misafir
     
    28 Eylül 2019 Cumartesi 10:14

    peki sen birisine aşıkmısın yazan küllkedüsi

  • misafir
     
    03 Ocak 2012 Salı 14:52

    kadının aşıkmış gibi davranması yeterli gerisi boş ...

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  • misafir
     
    17 Aralık 2011 Cumartesi 15:23

    çok iiii bir siteymş

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  • misafir
     
    29 Kasım 2011 Salı 01:40

    beni neden sevemedi, anlayamadım :( oysa ...

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 22:24

    allah kabul etsin dualarını.erkeğe ilk senin dile gelmen de zarar getirir haberin olsun

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 22:00

    @misafir 1622 kusura bakma ama , ben sana soyle izah edeyim, evet sevgilisi yoktur,ama senden de hoslanmiyodur,kem kum etse israr ediceginden cekinip basindan atmis,malesef cok acik ve net...

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 17:34

    fiziken hazır olmaması ,vücudunu beğenmemesinden kaynaklanıyor olabilir.ruhen hazır olmaması da yeni bir ilişkiden çıkmış olabilir.bunalımda olabilir.kafasını dinlemek istiyor olabilir,bence üzerine gitmek yerine onu kendi haline bırakmalısın.o isterse zaten sana ışık yakar;)

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 17:05

    beni̇m yok kanki ben napiom i̇yi̇ki̇ veni̇m csam

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:59

    çünkü hazır değildir birine gönlünü açmaya..biriyle birşeyler paylaşmak güzel bir duygu olsa gerek ama onu sırf bişeler paylaşmak için yaşamak isterseniz manasızlaşır :/

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:38

    dua ediyorum inşallah birgün o da beni sevicek

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:36

    basit insansanlar sevdiğini kızkandırır ve sadece onlar evlenmelik değil gecelik olanlar bunu yapsın.

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:22

    bir kız tanışma istegine "hayatımda kimse yok ama ruhen ve fiziken bi birlikteliğe hazır degilim" neden der.....ben takıldım kaldım.görüşlerinizi bekliyorum...

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:38

    bu cümleyi kurmasına neden olabilecek psikolojik sorunları yoksa eğer, bu cümle kibarca reddetme cümlesidir.

  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:41

    kibarca reddetmiş işte. ne var anlamayacak.

  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 17:42

    bence tipi olmadığınız içindir...kibarca sizi uzaklaştırmaya çalışmış...muhtemelen etrafında ayartmaya çalıştığı bir başkası vardır....

  • misafir
     
    29 Kasım 2011 Salı 00:18

    hayır dersem belki, belki dersem evet anla diye bir şarkı vardı bir zamanlar... bir süre geçtikten sonra tekrar deneyin... o da böylece sizin ne kadar ciddi ve tutarlı olduğunuzu anlar... ama kesin ve açık bir dille reddediyorsa da yapacak bir şey yok tabi.

  • misafir
     
    29 Kasım 2011 Salı 06:48

    aynen oyle kibarca reddetmis

  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:19

    güzel bir sunum

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:19

    biz ne güzeller gördük koluna bostan korkuluğu takmıştı...

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:16

    hepsi erkekler için bence

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:15

    yorumlara katılıyorum, arkadaşları karıştırmamak en iyisi yakın olucam derken onun gözünüzdeki degeri yitirmesine sebep olabilirsiniz :)

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:13

    son maddeye dibine kadar katiliyorum. çünkü çok sevgili arkadaşi sayesinde ayrildik:))

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:11

    kıskandırma taktigi çok yanlış bunu yapana iyi gözle bakmayız.kıskanma yolundan gitmek daha mantıklı.şimdiki zamanda begeniyorsanız siz söyleyin daha kestirme yol .önce deneyin sonra harekete geçin bu basit taktikleri bizler biliyoruz..:)))

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  • misafir
     
    29 Kasım 2011 Salı 01:37

    evet. her erkek gönderdiğiniz küçük sinyalleri alamayabilir. tetikleyici siz olun. zaten bir şey olacaksa o devamını getirir . mesela benim ağzımdan çıkacak tek söze bakan çok fazla kız arkadaşım var. ama ben onları incitmemek için dikkatli davranıyorum. maalesef dr olduğumu bilmeden beni sevecek, gerçek aşkı arıyorum ...

  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:05

    valla arkadaslarina danismak tehlikeli olabilir...önemli olan tanismak sohbet etmek, güzel olmak, dürüst olmak...bilgili olmak, en azindan benim gibi bir erkek icin!

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 15:59

    erkekleri elde etmek için önce güzel olmak şart güzel değilsen uğraşma boşuna.. :)

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 15:45

    kadin acisindan yazilmis, bir de erkek acisindan anlatilsaydi daha iyi olurdu. bencilmisiniz nesiniz?

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 15:39

    bi erkek olarak tek düşündeüğüm sekstir. hiç aşık olmadım. çoksaçma aşık olmak serbest takılmak en iyisi

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:42

    yazık sana, aşkı hiç tatmamış olmak büyük kayıp.

  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 15:36

    kadınların erkeklere ilgili davranması şart, yoksa havalarını alırlar, eskidenmiş o kıskandırma taktikleri...

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 15:05

    nasil görundugunuz önemli degil mi? insanlarin algi yeteneginin 80% si görmeye dayalidir. bu nedenle nasil görundugunuz "cok" önemlidir, ama her sey degildir. cok güzel olup da mental olarak kalitesiz bir bayan da hic bir zaman hayallerindeki iliskiyi yasayamaz. burada soylenenin aksine bir erkegin size asik olmasini saglamak tamamiyle sizin elinizde olan bir sey degildir. bir erkek.

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 15:02

    aslanım ilk misafir yürü bea, bu tür manevralar işlerine yarıyor sanıyor kadınlar da erkek doğasını kabul eden kadın kazanır gerisi hikaye...

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:47

    her erkeğin doğası bellidir. kadın erkeği sevdiğini belli edecek, aşık bir kadın olacak ama asla erkeğe bu kadın beni asla bırakmaz dedirtmeyecek ve bunu hissettirmeyecek. güvensizlik yaratmadan her an elinden kayıp gidebilir izlenimi verecek.

  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 13:02

    heryer kadınların erkekleri hangi entrikalarla nasıl bir bağlıyacağıyla ilgili taktiklerle dolu... ruhumuz gerçek sevgiyi arıyor!! farkında değil misiniz.. hesap kitabın olduğu yerde ''gerçek sevgi'' olmaz!!! bütün kadınlar sadece kendiniz gibi olun!... içinizden ne hissediyorsanız ''o'' sunuz !!!.... kuracağınız ilişki de ''o'' olacaktır!!!

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  • misafir
     
    28 Kasım 2011 Pazartesi 16:00

    helal sana bee :))

  • misafir
     
    30 Kasım 2011 Çarşamba 10:23

    kendimiz gibi olunca da kendilerinin vazgeçilmez olduklarını düşünüp egoları tavan yapıyor.


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