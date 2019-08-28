Partnerinizin önce ayağına bakın!

Partnerinizin ayak şekline ve parmaklarına bakarak kişiliği hakkında fikir sahibi olabileceğinizi biliyor muydunuz?

+ Sonra Oku
Partnerinizin ayak şekli kişiliğini ortaya çıkarıyor

Partnerinizi seçmeden önce ayağına bakın. İngiliz araştırmacı Jane Sheehan ayakların kişilik hakkında önemli ipuçları taşıdığını söylüyor. İşte ayak parmaklarına göre kişilik tahlili:


 
Büyük baş parmak: Zeki ve yaratıcılığın göstergesi. Başparmağı büyük olan kişiler konuları farklı değerlendirir ve sorunlara hemen çözüm üretir. Başparmağı kısa olanlar ise görev adamıdır, çalışkan dır.

 

İkinci parmağı uzun olanlar liderdir. Kısa olanlar ise uyumludur.

 

Üçüncü parmağı uzun olanlar kısa olanlara oranla daha enerjiktir. Herşeyin mükemmel olmasını isterler. Yaptıkları her işte başarılı olur lar. Üçüncü parmağı kısa olanlar ise hayatın güzelliklerine önem verir, sakin bir yaşamı seçer, koşturmayı sevmez.

 

Dördüncü parmağı uzun olanlar aile ve ikili ilişkilerine çok önem verirler, iyi bir dinleyicidirler. Başkalarının sorunlarıyla ilgilenmekten kendilerini alamazlar. Bu parmağın kısa olması ise aile ve ilişkiden başka şeylere odaklanan bir kişiliğin göstergesidir.

 

Küçük parmağı çok kısa olanlar çocuksudur, sorumluluktan kaçar.Küçük ayak parmaklarını diğer parmaklarından ayrı olarak oynatabilenler maceraperesttir, flört etmeyi sever.Oynatamayanlar ise rutin bir hayat yaşar ama sadık olurlar.

 

Ayak büyüklüğü: Küçük ayaklı erkekler büyük ayaklı erkeklere oranla aldatmaya daha yatkındır.

 

Taban: Taban oyuğu az olan erkekler yalnız kalamaz. Düz tabanlar ise kararsızdır. Sık sık partner değiştirir.

 

İSMİNİZDEKİ HARFLERE GÖRE KARAKTER ANALİZİ!

 

Peki ayak tipine göre nasıl biri? 

 

 

 

Romalı ayak tipi

Bu tip ayaklar en yaygın ayaklardır. (Görselde soldan birinci). İlk üç parmak düz bir çizgi oluşturur ve diğer iki parmak daha küçüktür. Bu tipte ayağı olan insanlar sadık, cesur ve karizmatik olur. Karşınızda sizin ve arkadaşları için her şeyi yapmaya hazır birisi var diyebiliriz. Buna karşısındaki kişinin mutluluğu için kendi komforundan vazgeçmek de dahil!

 

Kare ayak tipi

Bu ayak tipi toplumda oldukça nadir görülür. (Görselde soldan ikinci). Tüm ayak parmakları aynı boyutta olan bu kişiler pratik, sakin ve mantıklı olmalarıyla bilinirler. Eğer böyle ayağı olan biriyle beraberseniz karşınızdaki kişinin bir şe kalkışmadan önce her şeyi etraflıca düşündüğüne emin olabilirsiniz. Hiçbir şeye balıklama atlamayan bu kişiler aynı zamanda karşılarındaki kişilerin düşüncelerine de saygı duyarlar.

 

Yunan ayak tipi

Bu ayak tipinde ikinci parmak en uzun olandır. (Görselde soldan üçüncü). Bu tip ayaklar genelde sanatçılarda ve atletlerde görülür. Karşınızdaki kişinin böyle bir ayağı varsa yaratıcı ve hayal gücü yüksek biridir. Doğuştan lider ruhlu olan bu kişiler karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmakta zorlanmazlar.

 

Mısırlı ayak tipi

Bu ayak tipinde tüm parmaklar düzgün bir şekilde sıralanmıştır. (Görselde soldan dördüncü). Eğer karşınızdakinin bu tipte bir ayağı varsa gizemli birisiyle karşı karşıyasınız. Adeta kapalı bir kutu! İçini insanlara açmak ona göre değil, bir şeyleri kendine saklamayı tercih ediyor. Diğer insanlara karşı adeta bir duvar örmüş gibisi ve bu duvarları birileri için indirmek oldukça zorlayıcı.

 

SES TONUNDAN KİŞİLİK ANALİZİ

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
3
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • misafir
     
    11 Ocak 2014 Cumartesi 00:34

    ben inanmıyorum buna şahsen bi erkek olarak ayağım baya küçük ama eşime olan sadakatim sonduzdur.aldatacak erkek varsada bunun ayakla ilgisi yoktur diye düşünüyorum.

    Cevapla
  • misafir
     
    18 Aralık 2011 Pazar 07:55

    saçmalık! benim ayaklarım büyük, sayısız defa eşimi , kadın partnerlerimi aldattım.

    Cevapla
  • misafir
     
    16 Aralık 2011 Cuma 19:29

    kendinde denemiş anlatıo işte...

    Cevapla

İlginizi çekebilecek diğer haberler
İlişkinin ömrünü baştan belirleyen 6 işaret
İlişkinin ömrünü baştan belirleyen 6 işaret
"Sabahın köründe uyanıyor ve gidiyor"
"Sabahın köründe uyanıyor ve gidiyor"
"Kalbimle bağlarımı kopardım” diyor
"Kalbimle bağlarımı kopardım” diyor
Mantığımı dinledim mutsuzum
Mantığımı dinledim mutsuzum
Çekici olmak ilişkiler için dezavantaj!
Çekici olmak ilişkiler için dezavantaj!
Aşık mısın saplantılı mı?
Aşık mısın saplantılı mı?
Ailemin ve sevgilimin güvenini sarstım
Ailemin ve sevgilimin güvenini sarstım
Mutlu bir ilişkinin formulü
Mutlu bir ilişkinin formulü

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • Prematüre nedir?
    Prematüre nedir?

    Süresi : 01:30 İzlenme : 6134

  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X