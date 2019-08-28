Partnerinizin ayak şekli kişiliğini ortaya çıkarıyor

Partnerinizin önce ayağına bakın!

Partnerinizin ayak şekline ve parmaklarına bakarak kişiliği hakkında fikir sahibi olabileceğinizi biliyor muydunuz?

Partnerinizi seçmeden önce ayağına bakın. İngiliz araştırmacı Jane Sheehan ayakların kişilik hakkında önemli ipuçları taşıdığını söylüyor. İşte ayak parmaklarına göre kişilik tahlili:





Büyük baş parmak: Zeki ve yaratıcılığın göstergesi. Başparmağı büyük olan kişiler konuları farklı değerlendirir ve sorunlara hemen çözüm üretir. Başparmağı kısa olanlar ise görev adamıdır, çalışkan dır.

İkinci parmağı uzun olanlar liderdir. Kısa olanlar ise uyumludur.

Üçüncü parmağı uzun olanlar kısa olanlara oranla daha enerjiktir. Herşeyin mükemmel olmasını isterler. Yaptıkları her işte başarılı olur lar. Üçüncü parmağı kısa olanlar ise hayatın güzelliklerine önem verir, sakin bir yaşamı seçer, koşturmayı sevmez.

Dördüncü parmağı uzun olanlar aile ve ikili ilişkilerine çok önem verirler, iyi bir dinleyicidirler. Başkalarının sorunlarıyla ilgilenmekten kendilerini alamazlar. Bu parmağın kısa olması ise aile ve ilişkiden başka şeylere odaklanan bir kişiliğin göstergesidir.

Küçük parmağı çok kısa olanlar çocuksudur, sorumluluktan kaçar.Küçük ayak parmaklarını diğer parmaklarından ayrı olarak oynatabilenler maceraperesttir, flört etmeyi sever.Oynatamayanlar ise rutin bir hayat yaşar ama sadık olurlar.

Ayak büyüklüğü: Küçük ayaklı erkekler büyük ayaklı erkeklere oranla aldatmaya daha yatkındır.

Taban: Taban oyuğu az olan erkekler yalnız kalamaz. Düz tabanlar ise kararsızdır. Sık sık partner değiştirir.

Peki ayak tipine göre nasıl biri?

Romalı ayak tipi

Bu tip ayaklar en yaygın ayaklardır. (Görselde soldan birinci). İlk üç parmak düz bir çizgi oluşturur ve diğer iki parmak daha küçüktür. Bu tipte ayağı olan insanlar sadık, cesur ve karizmatik olur. Karşınızda sizin ve arkadaşları için her şeyi yapmaya hazır birisi var diyebiliriz. Buna karşısındaki kişinin mutluluğu için kendi komforundan vazgeçmek de dahil!

Kare ayak tipi

Bu ayak tipi toplumda oldukça nadir görülür. (Görselde soldan ikinci). Tüm ayak parmakları aynı boyutta olan bu kişiler pratik, sakin ve mantıklı olmalarıyla bilinirler. Eğer böyle ayağı olan biriyle beraberseniz karşınızdaki kişinin bir şe kalkışmadan önce her şeyi etraflıca düşündüğüne emin olabilirsiniz. Hiçbir şeye balıklama atlamayan bu kişiler aynı zamanda karşılarındaki kişilerin düşüncelerine de saygı duyarlar.

Yunan ayak tipi

Bu ayak tipinde ikinci parmak en uzun olandır. (Görselde soldan üçüncü). Bu tip ayaklar genelde sanatçılarda ve atletlerde görülür. Karşınızdaki kişinin böyle bir ayağı varsa yaratıcı ve hayal gücü yüksek biridir. Doğuştan lider ruhlu olan bu kişiler karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmakta zorlanmazlar.

Mısırlı ayak tipi

Bu ayak tipinde tüm parmaklar düzgün bir şekilde sıralanmıştır. (Görselde soldan dördüncü). Eğer karşınızdakinin bu tipte bir ayağı varsa gizemli birisiyle karşı karşıyasınız. Adeta kapalı bir kutu! İçini insanlara açmak ona göre değil, bir şeyleri kendine saklamayı tercih ediyor. Diğer insanlara karşı adeta bir duvar örmüş gibisi ve bu duvarları birileri için indirmek oldukça zorlayıcı.