İnternet ilişkilerinin avantajları

Daha önce okuduğunuz pek çok yazı internet ilişkilerini kötülemiş olabilir ama bu, bazı avantajlar sağladığı gerçeğini görmezden gelmenize sebep olmamalı...

+ Sonra Oku
İnternette aşk iyidir!

1- Kontrol

En büyük avantajlarından birisi karşınızdaki insanla ne zaman ve ne sıklıkta görüşeceğinize dair tam bir kontrol sahibi olmanızdır. Ayrıca bir mesaj geldiğinde yaşanan heyecan ve beğenilen içerikleri saklayabilme lüksü de gözardı edilmemeli.

 

2- Tercihe göre yoğun ya da rahat davranabilirsiniz

İş online ilişkilere geldiğinde, durum çoğunlukla ne aradığınıza bağlıdır. Eğer kendine zaman ayırmayı seven ve ilişkide olduğu insanla çok fazla görüşmeyi sevmeyen bir insansanız, internet sizi tatmin edecektir. Üstelik ilişkiniz istediğiniz sürece ciddiyete binmeden sadece eğlenmeye yönelik olabilir. Sadece karşınızdakinin de sizin gibi düşündüğünden ve hissettiğinden emin olun, yeter.

 

3- Fiziksel durum

Fiziksel temas olmadan sürdürülen bir internet ilişkisi iki açıdan incelenebilir. Bir tarafta bilgisayarınız zor bir günden sonra size sıcak bir sarılma vadedemez. Halbuki buna herkesin ihtiyacı olacaktır. Fiziksel temas yoksunluğu ilişkinizi besleyecek hormonal değişimlerden de faydalanamamanız anlamına gelir. Diğer yandan, fiziksel yakınlaşmanın ertelendiği bu tür ilişkiler karşınızdaki insanı daha iyi tanımanıza sebep olacaktır.

 

NEDEN AŞIK OLUYORUZ?

 

4- Gerçek faktörü

Çoğu insan online iken gerçek hayatta olduğundan daha dürüst davranır. Bir düşünün, yanındayken kendiniz gibi davranamadığınızı hissettiğiniz insanlar yok mu? Öyle hissetmediğiniz halde gülümseyerek, kibar davrandığınız zamanlar olmadı mı? İnternette iken böyle bir problem yaşamazsınız, istediğiniz kadar kendiniz olabilirsiniz. Tabii bu demek değildir ki kaba ya da kırıcı olun.

 

5- Biriyle tanışmak için daha fazla yol

Ne istediğinize bağlı olarak, biriyle internette tanışmak, dışarıda o insanla tanışmaktan çok daha kolaydır. Sosyal yönü zayıf ya da yoğun mesai saatleri olan insanlar yeni insanlarla tanışmak için barlara gitmeyi tercih etmezler. Üstelik dışarıda tanışacağınız bir insanın öncelikle fiziksel görünümünü kriter alırken, online tanışmalarda ağırlığı ortak zevk ve ilgi alanlarına gerçekleştirebilirsiniz.

 

6- Kendi hızınızı koruyabilirsiniz

Bazı durumlarda siz yeterince rahat değilken karşınızdaki insanın beklentileri fazla olabilir. Ya da bazen biri ile erken yakınlaşabilir ve sonra da bundan pişman olabilirsiniz. Bu tarz şeyler online ilişkilerde yaşanmaz. Hormonlar ve karşı tarafın baskısını hissetmeden, işlerinizi istediğiniz hızda yönlendirebilir; kendinizi hazır hissetmeden daha ileri gitmeyebilirsiniz.

 

7- Daha çok alternatif

Tam anlamıyla dışarıda koca bir dünya var ve tercihinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu özellikle de küçük bir yerleşim alanında ve özel ilgi alanları olan insanlar için faydalı bir avantajdır. Online tanışmalar size aynı tutkuları paylaştığınız insanlar bulmanızı sağlar.

 

SANAL İLİŞKİ NEDİR

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Mutsuz çiftleri bir arada tutan nedir?
Mutsuz çiftleri bir arada tutan nedir?
İlişkilerinizde güven oluşturmanın yolları
İlişkilerinizde güven oluşturmanın yolları
Onun için her şeyi yaptım ama...
Onun için her şeyi yaptım ama...
Dolu dolu bir aşk yaşamak için...
Dolu dolu bir aşk yaşamak için...
Özür dilemenize gerek olmayan 8 durum
Özür dilemenize gerek olmayan 8 durum
Doğru adamla birlikte olduğunuzun 18 işareti
Doğru adamla birlikte olduğunuzun 18 işareti
Karısı aradı "çık hayatımızdan" dedi
Karısı aradı "çık hayatımızdan" dedi
Korona günlerinde cinsel yaşamda nelere dikkat etmeli?
Korona günlerinde cinsel yaşamda nelere dikkat etmeli?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X