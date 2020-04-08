İnternette aşk iyidir!

İnternet ilişkilerinin avantajları

Daha önce okuduğunuz pek çok yazı internet ilişkilerini kötülemiş olabilir ama bu, bazı avantajlar sağladığı gerçeğini görmezden gelmenize sebep olmamalı...

1- Kontrol

En büyük avantajlarından birisi karşınızdaki insanla ne zaman ve ne sıklıkta görüşeceğinize dair tam bir kontrol sahibi olmanızdır. Ayrıca bir mesaj geldiğinde yaşanan heyecan ve beğenilen içerikleri saklayabilme lüksü de gözardı edilmemeli.

2- Tercihe göre yoğun ya da rahat davranabilirsiniz

İş online ilişkilere geldiğinde, durum çoğunlukla ne aradığınıza bağlıdır. Eğer kendine zaman ayırmayı seven ve ilişkide olduğu insanla çok fazla görüşmeyi sevmeyen bir insansanız, internet sizi tatmin edecektir. Üstelik ilişkiniz istediğiniz sürece ciddiyete binmeden sadece eğlenmeye yönelik olabilir. Sadece karşınızdakinin de sizin gibi düşündüğünden ve hissettiğinden emin olun, yeter.

3- Fiziksel durum

Fiziksel temas olmadan sürdürülen bir internet ilişkisi iki açıdan incelenebilir. Bir tarafta bilgisayarınız zor bir günden sonra size sıcak bir sarılma vadedemez. Halbuki buna herkesin ihtiyacı olacaktır. Fiziksel temas yoksunluğu ilişkinizi besleyecek hormonal değişimlerden de faydalanamamanız anlamına gelir. Diğer yandan, fiziksel yakınlaşmanın ertelendiği bu tür ilişkiler karşınızdaki insanı daha iyi tanımanıza sebep olacaktır.

4- Gerçek faktörü

Çoğu insan online iken gerçek hayatta olduğundan daha dürüst davranır. Bir düşünün, yanındayken kendiniz gibi davranamadığınızı hissettiğiniz insanlar yok mu? Öyle hissetmediğiniz halde gülümseyerek, kibar davrandığınız zamanlar olmadı mı? İnternette iken böyle bir problem yaşamazsınız, istediğiniz kadar kendiniz olabilirsiniz. Tabii bu demek değildir ki kaba ya da kırıcı olun.

5- Biriyle tanışmak için daha fazla yol

Ne istediğinize bağlı olarak, biriyle internette tanışmak, dışarıda o insanla tanışmaktan çok daha kolaydır. Sosyal yönü zayıf ya da yoğun mesai saatleri olan insanlar yeni insanlarla tanışmak için barlara gitmeyi tercih etmezler. Üstelik dışarıda tanışacağınız bir insanın öncelikle fiziksel görünümünü kriter alırken, online tanışmalarda ağırlığı ortak zevk ve ilgi alanlarına gerçekleştirebilirsiniz.

6- Kendi hızınızı koruyabilirsiniz

Bazı durumlarda siz yeterince rahat değilken karşınızdaki insanın beklentileri fazla olabilir. Ya da bazen biri ile erken yakınlaşabilir ve sonra da bundan pişman olabilirsiniz. Bu tarz şeyler online ilişkilerde yaşanmaz. Hormonlar ve karşı tarafın baskısını hissetmeden, işlerinizi istediğiniz hızda yönlendirebilir; kendinizi hazır hissetmeden daha ileri gitmeyebilirsiniz.

7- Daha çok alternatif

Tam anlamıyla dışarıda koca bir dünya var ve tercihinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu özellikle de küçük bir yerleşim alanında ve özel ilgi alanları olan insanlar için faydalı bir avantajdır. Online tanışmalar size aynı tutkuları paylaştığınız insanlar bulmanızı sağlar.