İçinizdeki mucize

İçinizdeki minik mucizeniz hafta hafta nasıl gelişiyor, merak ediyor musunuz? Sizler için derledik.

Karnınızdaki bebeğinizin hayati organları 28. günden itibaren belirginleşir. 13. haftadan sonra da bu organlar tamamen şekillenir ve işlevine başlar. Sizce de bu bir mucize değil mi?

Akıllı bebeğiniz

Bebeğinizin beyni, gelişimi ilk ve en karmaşık olan organ. Bebeğiniz 18 günlük olduğunda beyin ve omuriliğe bağlı sinir yapısı şekillenir. 6. haftadan sonra beyni, vücuduna göre daha büyük hale gelir. Aylar ilerledikçe beyni daha karmaşık bir hal alır. Üçüncü üç aylık döneminde beynin o oluklu, kırışık yapısı dış yüzeyde görünür.

İlk anıları oluşuyor

Çevresine karşı farkındalığı 29. haftadan itibaren artar ve o ilk anıları beyninde yer eder. 32. haftada beyni bir yenidoğan için yeterince gelişmiş olur. Hamileliğinizin sonunda bebeğinizin beyninde sizce kaç sinir hücresi bulunur? Tam olarak 100 milyar! Yetişkin bir insanda ise bu sayı ortalama 10 milyar kadardır.

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Minik bir kalp atışı

Bebeğinizin kalbi, yaklaşık 3. haftada tohum tanesi kadar bir hücre yığınından ibaret hale gelir. Hamileliğinizin 22. gününden sonra da hayati işlevlerine başlar ve hücrelerin bölünmesiyle de ilk kalp atışı oluşur. Kalbinin bölümleri, kapakçıkları 6. haftada oluşur ve sonunda dört odacığı şekillenir.

Kalbin görevi, kan akışını pompalamak ve bebeğinizin hayati ihtiyaçları olan oksijen ve besinleri plasentanızdan almak. Bebeğinizin kalbi 5. hafta itibariyle dakikada 80 kez ritmik şekilde pompalanır ve her gün daha da hızlanır.

Birinci üç aylık döneminizin sonuna doğru, bebeğinizin kalbi dakikada 157 atışla en yüksek seviyesine ulaşır. Ancak beyninin kontrolü ele geçirmesiyle bu giderek yavaşlar. Yaklaşık 15. haftada sizinkine göre 2 kat daha hızlı olan kalp atışını ultrasonla duyabilirsiniz. 26. haftadan itibaren eşiniz, kulağını karnınıza yaslayarak minik bebeğinizin kalp atışını duyabilir.

İlk nefes

Bebeğinizin ilk görüntüsü 4. haftada oluşur. 6. haftaya ulaştığında da ciğerleri tüp biçiminde dal dal parçalara bölünmüş bir şekil alır. 3. ayında kılcal damarları şekillenir. Bebeğiniz oksijeni, plasentanızdan gelen kandan alır. Doğum sonrasına kadar hava kesecikleri kapalı kalır. Ama bebeğiniz bunlarla zaten nefes egzersizi yapar ve yeni hayatındaki ilk nefesi için hazırlık yapmış olur.

Mide sinyalleri

Bebeğiniz, dört hafta içerisinde ağzından midesine doğru basit bir sindirim sistemi geliştirir. 8. haftada ise bu sistem tamamen gelişmiş olur. Ancak bu, ince bağırsakla birleştiği yerde tıkanır. Midesi gerçek bir işlevde bulunmaz çünkü henüz sütle beslenme devreye girmemiştir.

Karaciğer ve böbrekler

Bebeğiniz böbreklerinin önce iki kısmını daha sonra üçüncü kısmını oluşturur. Birincisi 4. haftada oluşur ancak bir işlevi olmaz. İkincisi diğerinden birkaç gün sonra görünür ve yaklaşık 2. ayda kanı süzer. Beşinci haftada üçüncü kısmı da hayatının geri kalanında işlevini yerine getirmek için gelişmiş olur.

Bebeğinizin böbrekleri, 9. haftadan itibaren idrar üretir ve işlevini tamamen yerine getirir. Alyuvarlarının çoğunu ise karaciğeri oluşturur.

İkinci üç aylık döneminizin bitmesiyle, bütün organları yerlerindedir ve üçüncü üç aylık dönem için gelişmeye devam eder. Bebeğiniz tüm gelişimini annesinin karnında hızla tamamlar ve her şeyiyle yeni hayatına hazır olur.

Haftalara göre hamileliğinizi takip edin!