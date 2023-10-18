Huzursuz bacak sendromu için akupresür noktaları

Huzursuz bacak sendromu, çoğunlukla geceleri ortaya çıkıyor ve uyku kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Uyanıkken ortaya çıkan bu sendrom, uykuya dalma veya uykuyu sürdürmede zorluğa yol açııyor ve en çok bacaklarda olsa da, kollarda veya gövdede de tarifi mümkün olmayan anormal duyumlara neden olabiliyor.

Huzursuz bacak sendromunun bilinen bir tedavisi yok, ancak doktor önerisi ile alınabilecek bazı ilaçlarla semptomlar hafifletilebilir. Egzersiz, iyi beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri de uyku kalitesini olumlu etkileyerek bu sendromun belirtilerinin azalmasını sağlayabilir.

Uzakdoğu tıbbına ait bir uygulama olan akupresür (akubası) da huzursuz bacak sendromu için önerilen doğal yöntemler arasında. Merkezi sinir sistemini uyaran bazı belirli noktalara parmak ucu ile yapılan baskı şeklinde uygulanan akupresür yönteminin özellikle hemodiyaliz hastalarında huzursuz bacak sendromu belirtilerini azalttığı doğrulanmıştır. 2021 yılında yayınlanan başka bir meta-analiz de düzenli olarak uygulanan akupresürün huzursuz bacak sendromu hastalarında etkili olduğunu göstermiştir.

Huzursuz bacak sendromu için kendi kendinize uygulayabileceğiniz akupresür noktalarını yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.

1. Zu San Li Noktası: ST-36

Bu nokta, akupresür uygulamalarında sıklıkla kullanılan ve genellikle sindirim ile ilişkilendirilen bir noktadır. Huzursuz bacak sendromunun belirgin bir nedeni yoktur ancak, bu rahatsızlığın İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) ve küçük bağırsak rahatsızlıklarıyla ilgili olabileceği düşünülmektedir. Çin tıbbında, bağırsak bölgesindeki durgun enerjiyi hareketlendirmek genel sağlığı iyileştirmek için gereklidir, bu nedenle bu noktanın uyarılması, huzursuz bacak sendromuna da iyi gelir.

Diz kapağınızın alt noktasını bulun ve dört parmağınızı bu noktanın altına yerleştirin. Diz kapağının altından tam dört parmak aşağıda ve bacağın dış kısmına doğru olan çukurlu bölgede bulunan bu noktaya dayanabildiğiniz kadar baskı uygulayın. Yatmadan önce bu noktaya bası uygulamak, daha rahat uyumanızı kolaylaştırır. Bu nokta aynı zamanda diz ağrısı ve sindirim problemleri için de etkili bir noktadır.

2. Yin Ling Quan Noktası: SP-9

Akupunktur tedavilerinde en sık kullanılan noktalardan biri olan SP-9, dalak kanalı üzerinde bulunur. Bu nokta, diz bölgesindeki ağrıyı azaltma ve iç sıvıların akışını iyileştirme yeteneğiyle bilinir. Sonuç olarak, dinlendirici bir uyku keyfini yaşarken bacaklarınızın daha az sıvı tuttuğunu ve daha az huzursuz hissettiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu nokta aynı zamanda bağırsak sağlığını desteklemek için kullanılır ve bağırsak sağlığının huzursuz bacak sendromu ile ilişkili olabileceği düşünüldüğünde, bu rahatsızlığa bağlı belirtileri azaltmak için de ideal bir noktadır.

SP-9 noktasını daha önce bahsedilen GB-34 noktasını tanımladıktan sonra kolayca bulabilirsiniz. SP-9 noktası alt bacağın iç kısmında benzer bir konumda bulunur. GB-34 noktasının neredeyse tam karşısında yer alır ve kemiğin hafif bir eğimle tanımlanabileceği bir noktadadır. Doğru yere baskı uyguladığınızda, nazik ve rahatlatıcı bir sıcaklık hissi almalısınız.

SP-9 noktası ayrıca horlama için de faydalı akupresür noktalarından biridir.

3. Cheng Shan Noktası: Bl-57

Bl-57, vücut ağrılarını ve sızılarını hafifletmek için en iyi 10 akupresür noktasından biridir. Tam baldırın alt kısmında bulunan bu nokta, krampları azaltmak için de idealdir. Huzursuz bacak sendromu, bacaklarda kramplar veya hafif kramplı hislerle ortaya çıkabildiğinden, özellikle böyle durumlarda Bl-57 noktası bacak kası rahatsızlığını yönetmek için mükemmeldir. Bu akupresür noktası, tahriş olmuş kaslara ve bacaklardaki rahatsızlığa karşı rahatlatıcı bir etkisi olduğu için huzursuz bacak sendromu için akupresür noktaları arasındadır.

Bu nokta genellikle gevşemiş baldır kasınızın tabanında bulunur ve diğer akupunktur noktalarının aksine baskı uyguladığınızda herhangi bir kemik hissetmezsiniz. Bunun yerine sıkı kaslar hissedersiniz ve kas hasarını önlemek için bu alanda nazik bir baskı uygulayabilirsiniz.

4. San Yin Jiao Noktası: SP-6

Bu nokta akupresür uygulamalarında sıklıkla ağrı kesici olarak kullanılır. Özellikle adet sancıları ve hatta doğum sancıları için de etkilidir. Dalak kanalının 6. basınç noktasının ağrı kesici faydaları, bacak içindeki tüm 3 kanal boyunca uzanabilir ve huzursuz bacak belirtileriyle ilişkili rahatsızlığı hafifletebilir.

SP-6 noktasını bulmak için, ayak bileğinizin iç tarafındaki kemik çıkıntısını bulun. Ardından dört parmağınızı bu kemiğin üzerine koyun ve tam dört parmak yukarıdaki noktaya basınç uygulayın.

SP-6 aynı zamanda kilo vermek için iyi bir akupresür noktasıdır.