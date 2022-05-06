Dikdörtgen kalıplarda hazırladığım ara öğün atıştırmalıklarını dilerseniz yuvarlak formda yapabilirsiniz.

Servis: 13 - 14 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Hurmalı kakaolu şekersiz atıştırmalıklar için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

14 adet hurma, 140 gr

1,5 bardak yulaf ezmesi

Yarım bardak fındık içi

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı tahin

Yarım bardak süt

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım bardak Antep fıstığı tozu

Yarım bardak Hindistan cevizi

Hurmalı kakaolu şekersiz atıştırmalıklar yapılışı:

*Hurmaların çekirdeklerini çıkartıp ılık suda 10 dakika bekletin. Bu süre sonunda sudan çıkartıp blendere aktarın. Yulaf ezmesi, fındık içi, kakao, tahin, süt ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip blenderden geçirin. İhtiyaç duyarsanız 2 yemek kaşığı daha süt ekleyip karıştırın.

*Tüm malzemeyi silikon kalıplara yerleştirip hafifçe bastırın. Buzdolabında 1 saat kadar bekletip silikon kalıplardan çıkartarak Antep fıstığı ve Hindistan cevizine bulayın. Tüketene kadar kapalı kapta buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...