Hurma kahvesi nedir?

Hurma çekirdeğinin öğütülmesi ile elde edilen tozdan yapılan bir tür içecek. Kahvenin faydaları da saymakla bitmiyor ama son zamanlarda hurma kahvesine olan ilgi de giderek artıyor. Hurma çekirdeği kahvesinin lif oranı fazladır, antioksidan ve omega 3 açısından da zengindir.

Hurma kahvesi nasıl yapılır?

Hurmanın çekirdeğini ayıklayın ve çekirdeğe yapışan meyve parçalarını da iyice temizleyin. Hurmanın çekirdeklerini fırında kavrulacağı için çekirdekler iyice temizlenmez ise yanar ve fazla karamelleşir. Sonunda acı bir tat verir.

Hurma çekirdeklerini 170 derece fırında yaklaşık 40 - 45 dakika boyunca kavurun. Fırın kullanmak istemezseniz güneş görmeyen bir ortamda çekirdekleri iyice kuruttuktan sonra da yağsız ve susuz kavurabilirsiniz. Ve daha sonra çekirdekleri rondoda öğütün. Filtre kahve demler gibi yaklaşık 7 dakika boyunca demleyin. Ya da isterseniz öğüttüğünüz hurma çekirdeklerini normal türk kahvesi yapar gibi de yapabilirsiniz.

Hurma kahvesi faydaları

Zihin açıcı özelliği bulunmaktadır.

Aynı zamanda dinlendirici, asabilik - sinir bozukluğu ve strese iyi gelir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Kahve kadar kafein içermediğinden çarpıntı, sinirlilik ve bağımlılığa yol açmaz.

Hurma çekirdeği karın şişliklerine, bağırsak gazlarına ve toksinlere karşı faydalıdır.

Kemik erimesi hastalığının ilerlememesine ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur.

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