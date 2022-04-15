Hurma kahvesi nasıl yapılır?

Hurma çok tüketiyorsanız ve kafein de dokunuyorsa işte size iyi gelecek bir içecek. Hurma kahvesi ya da hurma çekirdeği kahvesi... Peki hurma kahvesi nedir ve hurma kahvesi nasıl yapılır?

Hurma kahvesi nasıl yapılır?
Sağlık
15 Nisan 2022 Cuma

Hurma kahvesi nedir?

Hurma çekirdeğinin öğütülmesi ile elde edilen tozdan yapılan bir tür içecek. Kahvenin faydaları da saymakla bitmiyor ama son zamanlarda hurma kahvesine olan ilgi de giderek artıyor. Hurma çekirdeği kahvesinin lif oranı fazladır, antioksidan ve omega 3 açısından da zengindir.


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Hurma kahvesi nasıl yapılır?

Hurmanın çekirdeğini ayıklayın ve çekirdeğe yapışan meyve parçalarını da iyice temizleyin. Hurmanın çekirdeklerini fırında kavrulacağı için çekirdekler iyice temizlenmez ise yanar ve fazla karamelleşir. Sonunda acı bir tat verir.


Hurma çekirdeklerini 170 derece fırında yaklaşık 40 - 45 dakika boyunca kavurun. Fırın kullanmak istemezseniz güneş görmeyen bir ortamda çekirdekleri iyice kuruttuktan sonra da yağsız ve susuz kavurabilirsiniz. Ve daha sonra çekirdekleri rondoda öğütün. Filtre kahve demler gibi yaklaşık 7 dakika boyunca demleyin. Ya da isterseniz öğüttüğünüz hurma çekirdeklerini normal türk kahvesi yapar gibi de yapabilirsiniz.


Hurma kahvesi faydaları

  • Zihin açıcı özelliği bulunmaktadır.

  • Aynı zamanda dinlendirici, asabilik - sinir bozukluğu ve strese iyi gelir.

  • Sindirimi kolaylaştırır.

  • Kahve kadar kafein içermediğinden çarpıntı, sinirlilik ve bağımlılığa yol açmaz.

  • Hurma çekirdeği karın şişliklerine, bağırsak gazlarına ve toksinlere karşı faydalıdır.

  • Kemik erimesi hastalığının ilerlememesine ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur.

Test:

Türk kahvesi pişirmenin inceliklerini ne kadar biliyorsunuz?

1. Cezveye su, kahve ve şeker koyulur, sonra ocağın altı açılır ve pişene kadar karışılmaz.
Doğru, kahvenin suda kendi kendine dağılması daha köpüklü olmasını sağlar.
Yanlış, soğuk su, kahve ve şeker yavaşça karıştırılmalıdır. Bu kahvenin suda eşit dağılmasını ve iyi pişmesini sağlar.
2. Kahve ılık veya sıcak suda kendini bıraktığı için, Türk kahvesi yaparken soğuk su kullanmak gerekir. Böylece kahve ısındıkça demlenerek pişer ve tadı daha iyi olur.
Doğru
Yanlış
3. Cezvede pişen kahveyi arada bir karıştırmak en doğrusudur.
Doğru, böylece köpüğü daha bol olur.
Yanlış, pişen kahveyi karıştırmak köpüklerini söndürür.
4. Hangisi doğru?
Kısık ateşte biraz ısındıktan sonra kahvenin altı açılır.
Yüksek ateşte, köpüklenmeye başladıktan sonra kahvenin altı kısılır.
Kısık ateşte köpükleri yükselene kadar pişmesi beklenir.
Orta ateşte köpükleri yükselene kadar pişmesi beklenir.
5. 1 Türk kahvesi fincanı için 2 tatlı kaşığı kahve yeterlidir. Fazlası tadının acı olmasına sebep olur.
Doğru
Yanlış
6. Fincanları içlerine sıcak su koyarak ısıttıktan sonra kahveyi doldurmak, kahvenin sıcak ve köpüklü kalmasına yardımcı olur.
Doğru
Yanlış
7. Köpüğü yükselirken kahveyi hemen ocaktan almak ve fincanlara doldurmak gerekir.
Doğru, ateş üzerinde fazla kalırsa kaynamaya başlar ve köpüğü kaçar.
Yanlış. İlk taşımda her fincana eşit miktarda kahve doldurulur. Cezve ocak üstünde ikinci taşım için birkaç saniye bekletilir ve böylece yeniden köpüklenmesi sağlanır. Cezvedeki kahve fincanlara yine yavaşça ve eşit miktarda bölüştürülür.
8. Önce şekerin suda erimesi beklenir, sonra kahve ilave edilip pişirilir.
Doğru, şeker taneleri hemen erimediği için kahvenin köpüklü olmasını engeller.
Yanlış, şeker taneleri kahveyle beraber ağır ağır dibe çökerken erir ve köpüklenmeye yardımcı olur.
9. Kahve en iyi nasıl muhafaza edilir?
Cam kavanozda, gün ışığından uzak tutmak için mutfak dolabında.
Kendi paketinde, oda sıcaklığında.
Kendi paketinde buzdolabında.
Kendi paketinde, cam kavanoz içinde, mutfak dolabında.
10. Kahve suyuna maden suyu eklenirse kahve daha köpüklü olur.
Doğru
Yanlış



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