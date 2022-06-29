Hayatın sesi sohbetleri: Çocuğa ölümü anlatmak

"Hayatın sesi duyulsun" diyerek insan olma, kadın olma, ana olma macerası ekseninde çeşitli konulara yaptığımız yolculuk devam ediyor. HTHayat Youtube kanalında her hafta bir konuyu hem bildiğimiz hem de bilmediğimiz taraflarından ele alıyoruz.

HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban ve HTHayat Editörü Senem Fırat Tahmaz bu hafta hayatın zor konularından biri olan ölüm gerçeğini bilen değil, bilmediğini bilen gözlerle, kalpten bir sohbetle ele aldı.

HTHayat Youtube kanalında bu haftaki sohbetin konusu "Çocuğa ölümü anlatmak"

"Hayatın gerçeklerini yetişkinler olarak nasıl karşılıyoruz?" sorusuna birlikte baktık ve ölüm gibi büyük konularda çocuklarla nasıl iletişim halinde olduğumuzu ele aldık.

Anne-babalar her şeyi bilebilir mi?

Ölüm hakkında çocukla nasıl konuşulabilir?

Yetişkinler olarak ölüme nasıl bakıyoruz?

Yaşamın zorlayıcı konularında çocuklarla iletişim...

Sohbetin tamamı HTHayat Youtube kanalında!