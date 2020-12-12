Hatırla...

Kanatları altında doğduğun gökyüzünü hatırla,

her bir yıldızın hikayesini öğren.

Ay'ı hatırla, onun kim olduğunu öğren.

Şafakta Güneş'in doğuşunu hatırla,

zamanın en güçlü olduğu anı.

Gün batımını hatırla,

ve geceye süzülüşünü.

Doğumunu hatırla,

annenin sana can ve nefes vermek için nasıl mücadele ettiğini.

Sen annenin, anneannenin ve onun annesinin yaşamının kanıtısın.

Babanı hatırla,

onun da senin hayatın olduğunu.

Hangi toprağın derisini sırtına giydiğini hatırla,

kızıl toprak, kara toprak, sarı toprak, beyaz toprak.

Kendi kabileleri, aileleri, ağaçları ve hikayeleri olan bitkileri, ağaçları ve hayvanları hatırla.

Onlarla konuş,

onları dinle.

Onların hepsi canlı birer şiir gibiler.

Rüzgarı hatırla,

onun sesini.

O, evrenin özünü tanıyor.

Tüm insanlığı yansıttığını

ve tüm insanlığın da seni yansıttığını hatırla.

Tüm evreni yansıttığını

ve tüm evrenin de seni yansıttığını hatırla.

Hareket halinde olan, büyüyen her şey sensin.

Dillerin bundan geldiğini hatırla.

Dans dilinin hayatın ta kendisi olduğunu hatırla.

Hatırla.

-Joy Harjo