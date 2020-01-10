Hatasız kul olmaz

İnsana özgü olan ağlamak ve gülmek yaşamda hep olacaktır. Hatasız kul olmaz. Hata rotamız, pusulamızdır. Kendimizi yargılarken daha insaflı olmalıyız, hatalar yalnızca bize özgü değil, başkalarına gösterdiğimiz hoşgörüyü kendimize de gösterebilmeliyiz.

Zaman dışında birçok şeyin üstesinden geldim. Boşa harcadığım zamana yanıyor ve kendime kızıyorum, çünkü bir tek geri getiremediğim geçen zaman.

Birçok insanla başa çıktım ama cahillere yenildim. İyi niyetimle savruldu yıllar. Öğrendim ki kimseye acımayacak yapılması gereken neyse yapacaksın.

Zeki insanlar başkalarının deneyimlerinden, akıllı insanlar da kendi deneyimlerinden ders alırlarmış. Hayat deneme yanılma yaşayacak kadar uzun değil. Geçmişte değiştiremeyeceğimiz hataların üzerinde durmamak gerekiyor. Zaman da hataları affetmiyor ve kişiyle beraber yol alıyor. Geriye değil ileriye bakmak gerekiyor.

Beklentiye girmekle yapıyoruz hatayı. 'Sıfır beklenti sonsuz mutluluk' diyenler boşuna dememişler ama insanız ve bu yanılgıya hep düşüyoruz.

Hayal kırıklığının en iyi tamiri zamana bırakmak ama verilen değerle doğru orantılı olarak uzun bir zaman. Bazen zaman daha çok hayal kırıklığıdır. Zamana bırakmak alışmak için kendine verilen süredir.

Hiç hata yapmayan hiçbir şey yapmayandır. Önemli olan hatalardan ders alıp aynı hataya düşmemektir. Yine de bazen iyi niyet kurbanı olabiliyor insan.

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