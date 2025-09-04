Hamilelikte suyun geldiği nasıl anlaşılır?

Tahmini doğum tarihiniz yaklaştıkça, suyunuzun gelmesiyle ilgili endişeler tam zamanlı bir uğraşa dönüşebilir. Amniyotik sıvı sızıntısıyla normal gebelik akıntısını ayırt edip edemeyeceğinizi merak edebilirsiniz.

Suyunuz geldiğinde ne hissedersiniz?

Pek çok hamile kişi, sularının geldiğini anlayıp anlayamayacağından emin değildir. İşte yaşadığınız şeyin vajinal akıntı ya da idrar değil de gerçekten suyunuzun gelmesi olduğuna dair en büyük işaretler:

Belirti 1: Sızıntı kontrol edilemez

Suyunuz geldiğinde amniyotik sıvının ani bir boşalmasını hissedebilir ya da yalnızca yavaş bir sızıntı fark edebilirsiniz. Miktar, yırtığın küçük olup olmamasına ya da büyük bir yırtık olmasına bağlıdır. Doğum ve doğum sonrası doula, sertifikalı doğum eğitmeni Ashley Brichter, “Amniyotik kese bebeğin başının altından yırtılıyorsa, sıvı birikir ve aniden dışarı fışkırır. Ancak yırtık rahmin daha yukarısında olursa, sıvı kese ile rahim duvarı arasından aşağıya süzülmek zorunda kalır, bu yüzden akış o kadar yoğun olmaz” diyor. Her durumda, sıvı akışı kontrol edilemez ve amniyotik keseden toplamda yaklaşık 2,5 ile 3 bardak sıvının boşalmasını bekleyebilirsiniz. İç çamaşırı pedi ya da hijyenik ped (asla tampon değil) kullanarak veya temiz bir havlu üzerine oturarak ıslaklığı kontrol altında tutabilirsiniz.

Belirti 2: Sıvı çoğunlukla berrak ve kokusuzdur

Genel olarak amniyotik sıvı kokusuzdur, ancak bazı kişiler meni ya da klor gibi bir koku algılar. Ayrıca genellikle berraktır ya da içinde kan çizgileriyle hafif pembe olabilir. İdrar gibi sarı bir tonu olmaz.

Belirti 3: Ağrısız bir basınç ya da “patlama” hissedersiniz

Bazı kişiler, suları geldiğinde bir basınç hisseder. Diğerleri ise bir patlama sesi duyduktan sonra sıvı akıntısı yaşar. Bu durumların hiçbiri acı vermez. Connecticut, Norwalk’taki Illume Fertility’den üreme endokrinoloğu Dr. Ilana Ressler, “Ancak, su geldikten sonra kasılmaların sıklığı ve şiddeti artabilir” diyor. Unutmayın, kasılmalarınız güçlü hissettirdiğinde ve yaklaşık 45 ila 60 saniye sürdüğünde (ve doğumu hastanede planlıyorsanız) hastanede olmalısınız. Ayrıca aktif doğumda kasılmalar üç ile beş dakika arayla gerçekleşir.

Belirti 4: İdrar kaçağı gibi hissedilebilir

Suyun gelmesi, gebeliğin üçüncü trimesterinde sık görülen idrar kaçırma hissine benzetilebilir. “İnsanlar bazen ‘Pantolonuma işedim ama su gelmeye devam etti’ derler” diyor Dr. Gottesfeld. "Bunu ayırt etmenin yolu: İdrar sarımtırak renktedir ve amonyak kokar, oysa amniyotik sıvı genellikle kokusuzdur" diye ekliyor Brichter. Eğer hâlâ bunun amniyotik sıvı mı yoksa idrar mı olduğundan emin olamıyorsanız, Brichter’in şu yöntemini deneyin: Birkaç dakika oturun, sonra yeniden ayağa kalkın. Eğer hâlâ sıvı sızıntısı devam ediyorsa, bu büyük ihtimalle suyunuz gelmiştir.

Doğumhaneye girdiğinizde sizi neler bekliyor?

Suyunuzun geldiğini nasıl anlarsınız?

Suyunuzun geldiğine dair belirtiler yaşıyorsanız, sağlık uzmanınıza danışın. Hastanede suyunuzun gelip gelmediğini anlamak için şu tanısal testler uygulanabilir:

Vajinal muayene sırasında litmus kâğıdı denilen küçük bir kâğıt parçası yerleştirilir. Bu kâğıt amniyotik sıvıyla temas ettiğinde renk değiştirir. Eğer kâğıt tepki vermezse, suyunuz gelmemiştir.

Küçük bir sıvı örneği alınır ve mikroskop altında incelenir. Amniyotik sıvı kuruduğunda deseni eğrelti otu yapraklarına benzer.

Doğum sırasında suyunuz neden gelir?

Suyun gelmesi belirtilerini daha iyi anlamak için bunun neden olduğunu bilmek faydalıdır. “Gebelik sırasında bebek, rahim içinde büyür ve amniyotik sıvıyla dolu bir kese içinde bulunur” diye açıklıyor Dr. Ressler.

Amniyotik sıvının birkaç önemli görevi vardır:

Bebeğinizi yastıklamak

Rahimdeki ısıyı düzenlemek

Fetüsün gelişimine yardımcı olmak

Göbek kordonunun sıkışmasını önlemek

Doğumdan önce bir noktada amniyotik kese zarları yırtılır ve sıvı vajinadan dışarı çıkar. Teknik olarak “zarların yırtılması” olarak adlandırılan bu durum, halk arasında “suyun gelmesi” olarak bilinir.

Suyunuz geldikten ne kadar süre sonra bebeğinizi doğurursunuz?

Suyunuz geldikten sonra bebeğinizin tam olarak ne zaman doğacağını tahmin etmek zordur. "Eğer kasılmalar hâlâ seyrek ve hafifse, doktorunuz veya ebeniz ilerleyene kadar evde dinlenmenizi önerebilir" diyor Brichter. Öte yandan, hemen hastaneye veya doğum merkezine de kabul edilebilirsiniz. Sağlık uzmanınız süreci hızlandırmak için doğumu başlatabilir. Bu, amniyotik kese artık bakterilere karşı koruyucu bir bariyer görevi görmediğinden, enfeksiyon riskini azaltır. Gerçekten de enfeksiyonu önlemek için birçok uzman, su geldikten sonraki 24 saat içinde doğumun başlatılmasını tavsiye eder.

Suyunuz geldikten sonra ne yapmalısınız?

Suyunuz geldikten hemen sonra her zaman hastaneye koşmanız gerekmez. Genellikle bebeğinizi yaklaşık 24 ile 48 saat içinde doğurursunuz. Sonraki doğru adımları belirlemek için sağlık uzmanınızla iletişime geçin.

Bununla birlikte, bazı durumlarda hemen hastaneye gitmek gerekir:

Suyunuz 37 haftadan önce gelirse...

Eğer suyunuz, gebelikte “tam dönem” kabul edilmeden önce gelirse, bebeğinizin daha fazla gelişmesi için doğumun geciktirilmesine yönelik önlemler alınabilir.

Amniyotik sıvı kötü kokuyorsa, yeşilimsi veya kahverengimsi görünüyorsa ya da çok miktarda kan içeriyorsa...

"Bu belirtiler, fetüste sıkıntıya ya da bebeğin mekonyum (ilk dışkı) çıkarmış olmasına işaret edebilir" diye açıklıyor Brichter. Bu durumda, sağlık uzmanınız bebeğinizin durumunu kontrol etmek isteyecektir.

Kasılmalar suyunuz geldikten sonraki 24 saat içinde başlamazsa...

"Amniyotik kese yırtıldıktan sonra çok zaman geçmesi, bebeğe zarar verebilecek enfeksiyon riskini artırır" diyor Dr. Gottesfeld. Eğer suyunuz gelir ama doğum başlamaz ya da ilerlemezse, sağlık uzmanınız enfeksiyonu önlemek için damar içi antibiyotik verebilir ya da doğumu başlatmayı önerebilir.

Grup B Streptokok (GBS) pozitif çıkmışsanız

Hamileler genellikle gebeliğin 36-37. haftaları arasında GBS için test edilir. Eğer taşıyıcıysanız, doğumdan önce antibiyotik tedavisi almanız gerekir. Grup B strep taşıyorsanız, sağlık uzmanınız bebeğinizin doğum sırasında maruz kalma riskini azaltmak için, suyunuz geldikten hemen sonra sizi görmek isteyebilir.

