Hamilelikte mantar enfeksiyonlarına dikkat!

Hamilelikte vajinal mantar, sık karşılaşılan bir problemdir ve genellikle büyük sorunlara neden olmaz. Ancak dikkat edilmediğinde kalıcı olabilir ve kaşıntı, ağrı ve benzeri rahatsızlıklara yol açabilir. Eğer mantar belirtileri gösteriyorsanız, vakit kaybetmeden doktorunuza danışmalısınız. Basit bir vajinal muayene ile mantar enfeksiyonunuz olup olmadığı anlaşılabilir.
Hamilelikte yükselen östrojen hormonunun vajinal mantar gelişimini etkileyebildiği düşünülüyor. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin zayıflaması da mantar oluşumuna neden olabilir. Özellikle hamileliğin son 3 ayında hücresel bağışıklığın azalmasına bağlı olarak vajinal mantar enfeksiyonları sıkça görülebilir.
Hamilelikte mantar tedavisi için genellikle lokal uygulanan krem veya merhemler ile fitiller önerilebilir. Gebelikte kullanılan ilaçlar bebeği etkileyebileceğinden, doktorunuzun önerdikleri dışında ilaç kullanmamanız önemlidir. Doktorunuzun önerdiği ilaçlara rağmen mantar şikâyetleriniz bir hafta içerisinde geçmezse, mutlaka tekrar doktorunuza danışmanız gerekir.
Basit önlemler alarak hamilelik sürecinde vajinal mantar enfeksiyonlarından korunabilir ve mevcut enfeksiyonun belirtilerini azaltabilirsiniz:
Bitki banyosu: Antiseptik özelliği bulunan papatya, aynısefa, defneyaprağı gibi bitkilerden birini seçin, bir avuç bitkiyi bir litre suda yarım saat boyunca demleyin ve bu suyu oturabileceğiniz bir leğenin içine koyarak ılık bitki suyunda yaklaşık 15-20 dakika kadar oturun. Oturma banyosu, bitkilerin temizleyici özelliği ile mantarların azalmasına yardımcı olacak ve kaşıntı benzeri semptomların azalmasına yardımcı olacaktır.
Yoğurt: Yoğurt, özellikle katkısız ev yapımı yoğurt, iyi bir probiyotiktir. Vücuttaki mikrop dengesini sağlamak, mantar ve benzeri oluşumları önlemek için çok önemlidir. Yoğurt da iyi mikrop oluşumu destekleyerek mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılabilecek en iyi gıdalardan biridir. Hamileliğiniz boyunca her gün bir kâse yoğurt tüketmek hem kalsiyum alımınız için iyidir, hem de mikrobiyomunuzu beslemek için idealdir. Mantar enfeksiyonunuz varsa günde iki kez yoğurt tüketebilir, hatta günde bir kez pedinize bir kaşık yoğurt sürerek vulvanıza temas etmesini sağlayabilirsiniz.
Süresi : 29:24 İzlenme : 0
Süresi : 41:21 İzlenme : 0
Süresi : 08:03 İzlenme : 0
Süresi : 23:38 İzlenme : 0
Süresi : 08:40 İzlenme : 0