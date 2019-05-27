Hamilelikte mantar enfeksiyonlarına dikkat!

Hamilelikte mantar neden olur? Hamilelikte mantar nasıl geçer?

Vajinal mantar enfeksiyonu, hamilelikte de birçok kadını etkileyebiliyor.

Hamilelikte vajinal mantar, sık karşılaşılan bir problemdir ve genellikle büyük sorunlara neden olmaz. Ancak dikkat edilmediğinde kalıcı olabilir ve kaşıntı, ağrı ve benzeri rahatsızlıklara yol açabilir. Eğer mantar belirtileri gösteriyorsanız, vakit kaybetmeden doktorunuza danışmalısınız. Basit bir vajinal muayene ile mantar enfeksiyonunuz olup olmadığı anlaşılabilir.

Hamilelikte vajinal mantar belirtileri nelerdir?

Vajinal mantarın en sık görülen belirtisi, vulvada ve vajina içinde kaşıntı hissidir. Kaşıntı genellikle geceleri artar.

Dış genital organlarda acı, yanma, kızarıklık, ödem ve bazı durumlarda da ciltte soyulmalar görülebilir.

İdrar yaparken yanma hissedilebilir.

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve acı hissedilir.

Kokusuz, beyazımsı, süt kesiği kıvamında bir vajinal akıntı görülür. Kokulu akıntı görülürse, mantar haricinde başka bir enfeksiyonun varlığından da şüphe edilebilir.

Hamilelikte vajinal mantar neden olur?

Hamilelikte yükselen östrojen hormonunun vajinal mantar gelişimini etkileyebildiği düşünülüyor. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin zayıflaması da mantar oluşumuna neden olabilir. Özellikle hamileliğin son 3 ayında hücresel bağışıklığın azalmasına bağlı olarak vajinal mantar enfeksiyonları sıkça görülebilir.

Hamilelikte vajinal mantar tedavisi nasıl olur?

Hamilelikte mantar tedavisi için genellikle lokal uygulanan krem veya merhemler ile fitiller önerilebilir. Gebelikte kullanılan ilaçlar bebeği etkileyebileceğinden, doktorunuzun önerdikleri dışında ilaç kullanmamanız önemlidir. Doktorunuzun önerdiği ilaçlara rağmen mantar şikâyetleriniz bir hafta içerisinde geçmezse, mutlaka tekrar doktorunuza danışmanız gerekir.

Hamilelikte vajinal mantardan korunmak için neler yapılabilir?

Basit önlemler alarak hamilelik sürecinde vajinal mantar enfeksiyonlarından korunabilir ve mevcut enfeksiyonun belirtilerini azaltabilirsiniz:

Vajinanın içine ve dış bölgeye (vulvaya) herhangi bir kokulu-sentetik ürün uygulamayın. Vajina içinin veya dış genital bölgenin sabun ve benzeri ürünlerle yıkanması, bölgenin doğal pH dengesini bozarak mantarların üremesine elverişli bir ortam yaratabilir. Aynı şekilde temizleyici veya koku verici spreyler de kullanılmamalıdır.

Kokulu tuvalet kâğıdı ve ped benzeri ürünlerin kullanılmaması gerekir.

Makat bölgesindeki bakterilerin vajinaya ulaşmaması için günlük tuvalet temizliği sırasında dikkatli olunmalı, tuvalet sonrası temizliği mutlaka önden arkaya doğru yapılmalıdır.

İç çamaşırının daima kuru ve temiz olmasına özen gösterilmelidir. Sentetik kumaşlı çamaşırlar yerine mümkün olduğunca hava alan ve pamuklu çamaşırlar tercih edilmelidir.

Hamilelikte vajinal mantar tedavisi için doğal yöntemler

Bitki banyosu: Antiseptik özelliği bulunan papatya, aynısefa, defneyaprağı gibi bitkilerden birini seçin, bir avuç bitkiyi bir litre suda yarım saat boyunca demleyin ve bu suyu oturabileceğiniz bir leğenin içine koyarak ılık bitki suyunda yaklaşık 15-20 dakika kadar oturun. Oturma banyosu, bitkilerin temizleyici özelliği ile mantarların azalmasına yardımcı olacak ve kaşıntı benzeri semptomların azalmasına yardımcı olacaktır.

Yoğurt: Yoğurt, özellikle katkısız ev yapımı yoğurt, iyi bir probiyotiktir. Vücuttaki mikrop dengesini sağlamak, mantar ve benzeri oluşumları önlemek için çok önemlidir. Yoğurt da iyi mikrop oluşumu destekleyerek mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılabilecek en iyi gıdalardan biridir. Hamileliğiniz boyunca her gün bir kâse yoğurt tüketmek hem kalsiyum alımınız için iyidir, hem de mikrobiyomunuzu beslemek için idealdir. Mantar enfeksiyonunuz varsa günde iki kez yoğurt tüketebilir, hatta günde bir kez pedinize bir kaşık yoğurt sürerek vulvanıza temas etmesini sağlayabilirsiniz.