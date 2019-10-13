Doğal yollardan nasıl hamile kalınır?

Doğal yollardan hamile kalma yöntemleri...

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Doğal yollardan nasıl hamile kalınır?

Kısırlık genel olarak herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın en az bir yıllık deneme sonrasında gebe kalamama durumudur. Batı ülkelerinde kısırlık, nüfusun yaklaşık %15’ini etkilemektedir. Bu kişilerin bir kısmı tüp bebek gibi alternatif yöntemlerle gebe kalmaya çalışırken bir diğer kısım ise doğal yollarla hamilelik şansını en iyi şekilde kullanmaya çalışmaktadır.

 

Doğal yollarla gebelikte en önemli faktör, menstrüel döngüyü ve döllenme olasılığının yüksek olduğu yumurtlama zamanını anlayabilmektir. Yumurtlama genel olarak 14. günde gerçekleşir. Bu yüzden çiftler doğal yollarla gebelik için 12. ve 15. günler arasında mümkün olduğunca çok cinsel ilişkiye girmelidirler.

  

Her kadının menstrüel döngüsü birbirinden farklıdır. Dolayısıyla gebelik şansının artması için kişinin adet döngüsü incelenmeli ve yumurtlamanın tam olarak ne zaman gerçekleştiği hesaplanmalıdır.

 

HIZLI HAMİLE KALMAK İÇİN 5 İPUCU

 

Doğum nedir?

 

Yumurtlama belirtilerini saptamak

Yumurtlama zamanını doğru bir şekilde takip edebilmek adına kadınlar şu yöntemleri kullanabilirler:

  • Kendinize bir takvim oluşturun. Takvim aracılığı ile günleri takip etmek cinsel ilişkiye girmek için doğru anı belirlemek adına kolay ve etkili bir yöntemdir.

 

  • Vajinal sıvınızı kontrol edin. Yumurtlama esnasında vajinadan gelen mukus normal zamanlara kıyasla daha ağır, ince, berrak ve esnek olur.

 

  • Vajinanızın iç kısmını hissedin. Yumurtlama esnasında rahim boynu daha yumuşak ve normal haline kıyasla daha açık olur.

 

  • Karın bölgenizde hissettiğiniz keskin acıların takibinde olun; çünkü yumurtlama belirtisi olabilirler.

 

  • Baş ağrısı, şişkinlik, göğüslerde hassaslık ve acı da yumurtlama döneminde olduğunuza işaret edebilir.

 

Bireylerin doğal yollarla hamilelik şanslarını artırabilmek için yapabilecekleri başka şeyler de vardır. Cinsel ilişkiden sonra bir süre uzanmak, duşu yaklaşık 30 dakika kadar ertelemek ve en önemlisi cinsel ilişkiye kaç kez girilmesi gerektiğini hesaplayabilmek bunlardan birkaçıdır.

 

Erkekler çoğu zaman tüm bu senaryo içerisindeki rollerini ihmal etmektedirler. Spermin de doğru yapıda, şekilde ve yeterli hareketlilikte olması gerekmektedir. Aksi takdirde kadın doğurgan olsa dahi döllenme doğal yollarla gerçekleşmeyebilir. 

 

Spermlerin hasar görmelerini önlemenin bir başka yolu ise külot yerine boxer giymeyi tercih etmektir. Boxerlar testislerin aşırı ısınmalarını engelleyerek spermlerin hasar görmesini engeller.

 

Hem erkekler hem kadınlar için gözlemlenmeleri gereken faktörler yalnızca anatomik ve hormonsal olanlar değildir. Birçok vakada başarısızlığın sebebinin dengesiz beslenme, aşırı stres, alkol ve nikotin kullanımı ve hatta zirai ilaçlar gibi zehirli kimyasallara maruz kalma olduğu görülmektedir.

 

 

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE UYARILAR

 

Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?

 

Hamile kalmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler
+9
Hamile kalmak için can atmak Muhtemelen en az bir arkadaşınızın hamileyken söylediği bir söz vardır: “Tam da endişelenmeyi bıraktığımda oldu.” Tam da istediğiniz zaman, özellikle hamile kalmak istediğinizde işlerin yolunda gitmemesi oldukça rahatsız edicidir. Fakat bu genellikle doğrudur. Stres, bebek yapma sürecindeki başlıca kötü etkenlerden biri olabilir. Stres hormonu olan kortizol seviyeniz arttığında, yumurtlamanız ve doğurganlığınız negatif şekilde etkilenebiliyor. Uzmanlar "Sakinleşin, rahatlayın ve bırakın olsun” diyor. Hamile kalmayı çok fazla planlamayı bırakın. Onun yerine kendinize hamile kalmanın ne kadar mucizevi bir şey olduğunu hatırlatın.

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Yorumlar
113
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    18 Ekim 2018 Perşembe 22:12

    Akıl sağlığı bu kadar bozuk bir ülkede yaşamak ruh sağlığımın da o oranda bozulması kaçınılmaz bir gerçek. haber okunsun diye böyle soru sorma tekniği ancak aklısız birinin ürünüdür.

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  • Misafir
     
    13 Ekim 2018 Cumartesi 00:19

    Hamilekalamiyoru

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:17

    Rujlar

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Haziran 2018 Pazartesi 17:42

    I

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  • Misafir
     
    30 Mart 2018 Cuma 23:58

    Benim bir çocuğum oldu ama ikinci bebegide yapmak istiyorum ilişkiye cok girdim ama hamile olmadım adet oldum neden acaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Şubat 2018 Salı 16:07

    benimde bebeğim olmuyor 10 yıldır keşke bende bi çocuk sahibi ola bilsem allahim

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Şubat 2018 Salı 19:01

    Ben de cok istiyorum anne olmak

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Şubat 2018 Pazar 00:33

    Keşke bende bu ay kalsam

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Temmuz 2019 Salı 10:51

    cocugunuz oldumu?

  • Misafir
     
    28 Ocak 2018 Pazar 21:14

    Ben yeni evliyim çocuk olmasini istiyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Ocak 2018 Cuma 14:13

    Biz yeri evill daha hamile karmdı ben çok istiyuru çocuk istyurom ben

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Aralık 2017 Çarşamba 15:47

    ben erkeyim kızı nasıl hamile bırakıcam

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Ocak 2018 Çarşamba 22:07

    cinsel ilişkiye gir bol bol

  • Misafir
     
    02 Kasım 2017 Perşembe 19:45

    Yoll yürümek doğum başlarmi

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Kasım 2017 Çarşamba 00:42

    Cok güzel bi yazi olmuş,devletimiz sözde degil pratikte bu duruma el atmali,ssvd isteyen her kadin buna ulasabilmeli,ne yazikki imkanlar cok kisitli,özel sektor icin ticari bir kaynak oldugu

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Ekim 2017 Pazar 23:23

    Merhaba ben 20 gündür normal doğum yaptı 14 dikişim var çok ağrıyor üzerine oturamiyorum dikişim daha düşmedi ne yapmalıyım ve dikişler ne zaman düşer yardimci olursanız sevinirim

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Kasım 2017 Çarşamba 13:58

    r33re

  • Misafir
     
    11 Eylül 2017 Pazartesi 20:34

    nasıl sevişmeliyiz

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Kasım 2017 Pazartesi 18:56

    sen soyunursan gerısı muhım degıl karsı taraf her sekıl gosterır sna bebem

  • Misafir
     
    11 Eylül 2017 Pazartesi 20:34

    nasıl sevişmeliyiz

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Kasım 2017 Cuma 14:43

    soyun vegerisini partnerine bırak

  • Misafir
     
    25 Ağustos 2017 Cuma 13:02

    3yıllık evliyim 2yaşında bir oglum var 1yıldır korunmuyoruz hamile kalamıyorum adet düzensizliğim var birde kiloluyum bunun etkisi varmıdır

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  • Misafir
     
    25 Temmuz 2017 Salı 17:04

    Hamile kalmak istiyorum eshim bendende cok istiyor neyapabilirim 3 aylik evliyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Temmuz 2017 Perşembe 17:04

    sevişin

  • Misafir
     
    05 Şubat 2018 Pazartesi 15:20

    bol bol cinsel iliskiye girin

  • Misafir
     
    06 Haziran 2017 Salı 19:01

    Ben 8aydır evliyim hamile kalmak istiyorum aşilamada yaptım olmadı ne yapsam

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Temmuz 2017 Cuma 17:59

    dene her zamn?

  • Misafir
     
    02 Haziran 2017 Cuma 14:44

    ben nalan hamile kalmaz isdiyom yaşim 42 nasil kalirim

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Haziran 2017 Cuma 18:07

    saçmalaöayın

  • Misafir
     
    06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:16

    Ben iki yildir evligim cok sukur bir bebegim var allah olmayanlara versin amin

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Mart 2017 Pazar 18:38

    2 aylık evliyim hamile kalmak istiyorum her gece ilişkiye gidiğim halde anne olmak istiyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Mayıs 2017 Cumartesi 09:15

    sen yanlış yapmışsın evlendikten 12. ve 5. gün cinsel ilişkiye girmelisin

  • Misafir
     
    14 Temmuz 2017 Cuma 17:58

    nıye olamıyosun *

  • Misafir
     
    05 Mart 2017 Pazar 13:02

    tobe tobe

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Şubat 2017 Cumartesi 20:09

    allah herkesi hayırlı bir bebek nasip etsin

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Şubat 2017 Perşembe 18:19

    1 senedır evlıym hamıle kalmak ıstıyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Şubat 2017 Cuma 20:38

    Ben bes sene evliyim ikinci cocuk istiyorum ama olmadi ne yapmaliyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Şubat 2017 Salı 13:24

    Ben 6 aylık evliyim ve hamile kalmayı çok istiyorum ne yapmam gerek

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Şubat 2017 Salı 16:31

    ilişkiye gir

  • Misafir
     
    01 Ocak 2018 Pazartesi 21:33

    duzenli beslen

  • Misafir
     
    01 Ocak 2018 Pazartesi 21:34

    beslen

  • Misafir
     
    14 Şubat 2017 Salı 10:12

    Ben 4aylik evliyim korunmadigim halde hamile kalamadim nasil hamile kalabilirim yardımcı olurmusunuz

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Şubat 2017 Cumartesi 10:47

    Ben 2 ay evliyim hamile kalamiyorum dun eşim hamile kalmami istedi çozum bulabilirmisiniz kisirlik degilim şimdiden teşekkur ederim

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Mayıs 2017 Cumartesi 09:13

    eşin ile cinslilişkiye gir

  • Misafir
     
    16 Nisan 2018 Pazartesi 16:36

    ateşin başına vurmuş her hal

  • Misafir
     
    06 Şubat 2017 Pazartesi 04:30

    Bende hamileyim mutluyum

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Şubat 2017 Pazartesi 04:30

    Bende hamileyim mutluyum

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Şubat 2017 Pazar 22:22

    İlişkiden sonra meni geri geliyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Ocak 2017 Pazar 21:20

    Benim adettim 1 ay 1 hafta geçti ondan sonra 5 gün gecikti hamile kalma şansım varmı acba

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Nisan 2017 Çarşamba 19:41

    aynen bende

  • Misafir
     
    05 Ocak 2017 Perşembe 17:33

    erkek al karşına soyun öle olur bebek

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Haziran 2017 Pazartesi 12:10

    velet

  • Misafir
     
    04 Ocak 2017 Çarşamba 23:52

    ..

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Aralık 2016 Salı 15:10

    bebeğim yoktr nasıl olablr

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Aralık 2016 Çarşamba 20:12

    *pğ0*008

  • Misafir
     
    20 Aralık 2016 Salı 02:39

    Nasil hamile kalem istiyom bi bebegim olsun yardım edin bana

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Şubat 2017 Salı 10:17

    kaç aydir evlisiniz??

  • Misafir
     
    09 Şubat 2017 Perşembe 15:28

    ilşkıye gırın ıkı adet arası daha fazla yuksektır yanı 12 ve 15 ılskıye grn hekım kontolerıne gdın

  • Misafir
     
    16 Aralık 2016 Cuma 13:03

    +

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Aralık 2016 Pazar 20:51

    -

  • Misafir
     
    14 Aralık 2016 Çarşamba 20:44

    ALLAH akıl wersin

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Aralık 2016 Salı 15:09

    aynn

  • Misafir
     
    10 Şubat 2018 Cumartesi 19:23

    millet delirmiş işleri güçleri cinsellik.

  • Misafir
     
    14 Aralık 2016 Çarşamba 17:56

    2 aylik evliyim hamile kalmak istiyorum doktora gittim bi sorun olmadigini soyluyor ama nasil kalcam

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Aralık 2016 Çarşamba 17:54

    Bende 2 aylik evliyim hamile kalmak istiyorum doktora gittim herhangi bi sorun olmadigini soyluyor ama neden olmuyor anlamadim

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Aralık 2016 Salı 15:08

    gerdek gecesi yapın

  • Misafir
     
    12 Aralık 2016 Pazartesi 23:03

    Bende 2 aylık evliyim çocuk istiyorum acaba acele mi ediyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Aralık 2016 Perşembe 05:42

    Bebek nasyl olur

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Aralık 2016 Pazartesi 19:35

    2 yildir evliyim cocugum olmuyor hastaneye gidiyorum hicbirseyin yok diyorlar anlamadim ki niye olmiyo.

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Aralık 2016 Pazar 20:51

    o zaman 3. yılını bekle

  • Misafir
     
    02 Aralık 2016 Cuma 16:06

    Ben ıliskıye gırıyorum ama gene olmuyor en sonunda esımın sıpermlerıni ictm we 2 tane çocugum war :-D

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  • Misafir
     
    30 Kasım 2016 Çarşamba 17:24

    3 aydır bebek istiyoruz eşim içime boşa li yor ama eşimin siper mi ben den açıyor çok istiyoruz neden olmuyor ne yapmam gerekiyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Kasım 2016 Çarşamba 07:32

    Adetim düzenli değil diye bebek sahibi olamıyorum oda 25 yaşındayım 2 çocuğum var 3uncuyu istiyorum 1yildir olmuyor ne yapmaliyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Aralık 2016 Pazar 20:50

    adetini düzenli tut o zaman lel

  • Misafir
     
    16 Kasım 2016 Çarşamba 19:25

    Ben hiç korunmuyorum iki yıldır ama yine olmuyo

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Ekim 2016 Perşembe 21:00

    ALLAH AKIL VERSIN

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Ekim 2016 Çarşamba 14:15

    Bende migrem var ve hergün ilaç kullaniyorum ben de kısırlık olurmu açaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Ekim 2016 Pazar 23:02

    Allah hidayet etsin

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Ekim 2016 Cumartesi 17:06

    3 senedir hamile kalamadım.kocam içime boşalıyor ama hiç birşey hissetmiyorum. önceden sevgilim içime boşaldığında içim doluyordu rahmimin döllendiğini hissediyordum.günah olmasa kadınlığımı dolu dolu dölletmek isterdim yine. ne yapmam lazım kocamda mı sorun

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Ekim 2016 Pazar 19:13

    ben alkolde alıyorum sigarada var eşim hamile kalıyor hemde hergü kullanıyorumm..

  • Misafir
     
    04 Eylül 2016 Pazar 03:22

    Nasıl çocuk olmuyor anlamıyorum benim birlikte olduğum kadınlar pek çok kez çocuk aldırdı.

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Eylül 2016 Perşembe 22:51

    peki nelere dikkat edilmeli

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Ağustos 2016 Pazar 23:24

    Bazılarını anladım bazılarını anlamadım

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Temmuz 2016 Cumartesi 22:33

    Nasil cocuk oluyor ben anlamadim ya

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Temmuz 2016 Pazar 12:37

    Bir yumurta m hic çalışmıyor öbür yumurtam da büyüyor ama catlamıyor ne onerirsiniz

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Temmuz 2016 Pazartesi 11:12

    Arkadaslar çocuk nasıl olurki birlikte yatinca oluyormu

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Haziran 2016 Pazartesi 13:44

    Ben çok istedim 3.cocugum olsun 2.oglum 18 yaşında ben 36 yaşındayım 2 kez asilama yapıldı ama olmadı bunlara dikkat ediyorum ama olmuyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Haziran 2016 Cumartesi 21:50

    33 yadindayim ikinci cocugum olmuyor cok istiyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Mayıs 2016 Pazartesi 13:58

    Cocuk isdiyom 35 yasindayim ama olmuyor uc tane cocugum da en kucugum 10 yasinda ondan sonra daha cocugum olmadi olmuyorda esimin sipermeni kabul etmiyor vajinalim

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Mayıs 2016 Cuma 23:55

    Bunlarin hepsine dikkat ediyorum ama gene olmuyor çok sükür ALLAHA

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Mayıs 2016 Cuma 17:02

    Cocuk istiyorum ama yasim 39 sakincasi varmi acaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Temmuz 2016 Salı 16:41

    azgınca seviş

  • Misafir
     
    28 Nisan 2016 Perşembe 00:34

    Kızım olsun istiyorum hangi durumlarda kız çocuğu hamile kalabilirim

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Nisan 2016 Pazartesi 18:56

    Bir buçuk yıllık evliyim hormon tahlili yaptırdım eşimde tahlil yaptırdı sonuçlar normal yumurta çatlatma işlemide yaptık ama hamile kalamıyorum çok çocuğum olsun istiyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Nisan 2016 Pazar 11:04

    Bir yildir evliyim bitame dusuk yaptim ylanci gebelikten sim hamile kalmak istiyorum kalamiyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Mart 2016 Salı 22:10

    Ya ben 3 yilik evliyim evliligmin ilk doneminde hamile kaldim 6 aylik bebegmi kayip ettim dogurmadan ,gecen sene 2 aylik duşuk yaptim nerdeyse 1 yildir hic hamile kalamiyorum yaşim 31 bu arada

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Şubat 2016 Salı 17:50

    Evet doğru

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Şubat 2016 Salı 17:50

    Evet doğru

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Şubat 2016 Pazar 21:54

    Eşimle ilişkiye giriyoruz eşim içine bosaliyor ama dışına akıyor hamile kalabilirmiyim 16 senelik evliyiz

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Mart 2017 Salı 20:27

    evlat edinebilirsiniz

  • Misafir
     
    30 Ocak 2016 Cumartesi 17:22

    Esimle iliskiye giriyoruz cocuk istiyoruz icime bosaliyor ama disariya cikiyor ne yapmam lazim

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Ocak 2016 Cuma 18:01

    Ben 9 aydır evliyim hamile olmak istiyorum Allahın izniyle inşallah

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Ocak 2016 Perşembe 09:28

    Hamile kald

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Kasım 2015 Perşembe 19:22

    Ben sevgilimle ilişkiye girdim dişima boşaldi ama ben adet olmuyorum icine gitmişmidir hamilemiyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Kasım 2015 Çarşamba 08:52

    Dort aydir evliyim bende anne olmak istiyorum allahin izniyle inallah

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Kasım 2015 Cumartesi 15:44

    Bende hamle qalmaq istyrum

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Kasım 2015 Perşembe 21:01

    23 gunluk evlelisin 1 senelik evli deilsinki

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Kasım 2015 Perşembe 00:50

    bende hamile kalmak istiyorum iki bucuk yillik evliyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Kasım 2015 Pazartesi 00:49

    Bende hamile kalmaki istiyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Ekim 2015 Salı 15:22

    Ben ve eşim bir cocugumuzun olmasini cok istiyoruz ama23gunluk evliyiz ama ama cocuguz lmasini istiyoruz allah cocuk isteyenlere versi

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Ekim 2015 Çarşamba 01:48

    Bnm bir oğlum var ve bir tane daha istiyorum eved bütün hamile bulguların oluşuyor adetin düzenli ama bilmiyorum cvp bekliyorum. Tsklr

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Eylül 2015 Pazar 10:14

    Bende 1 senelik evliyim ama cocugun olmuyor doktora gidiyorum hiçbirşey in yok olur diyor ama olmuyor allah rızası için yardımcı olun.

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  • Misafir
     
    04 Nisan 2015 Cumartesi 01:09

    hamile kalmak istiyorum alti aylik evliyim neden kalamiyorum doktara gittim biseyin yok dedi yardimci olun bana

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