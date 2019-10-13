Doğal yollardan nasıl hamile kalınır?

Kısırlık genel olarak herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın en az bir yıllık deneme sonrasında gebe kalamama durumudur. Batı ülkelerinde kısırlık, nüfusun yaklaşık %15’ini etkilemektedir. Bu kişilerin bir kısmı tüp bebek gibi alternatif yöntemlerle gebe kalmaya çalışırken bir diğer kısım ise doğal yollarla hamilelik şansını en iyi şekilde kullanmaya çalışmaktadır.
Doğal yollarla gebelikte en önemli faktör, menstrüel döngüyü ve döllenme olasılığının yüksek olduğu yumurtlama zamanını anlayabilmektir. Yumurtlama genel olarak 14. günde gerçekleşir. Bu yüzden çiftler doğal yollarla gebelik için 12. ve 15. günler arasında mümkün olduğunca çok cinsel ilişkiye girmelidirler.
Her kadının menstrüel döngüsü birbirinden farklıdır. Dolayısıyla gebelik şansının artması için kişinin adet döngüsü incelenmeli ve yumurtlamanın tam olarak ne zaman gerçekleştiği hesaplanmalıdır.
Yumurtlama zamanını doğru bir şekilde takip edebilmek adına kadınlar şu yöntemleri kullanabilirler:
Bireylerin doğal yollarla hamilelik şanslarını artırabilmek için yapabilecekleri başka şeyler de vardır. Cinsel ilişkiden sonra bir süre uzanmak, duşu yaklaşık 30 dakika kadar ertelemek ve en önemlisi cinsel ilişkiye kaç kez girilmesi gerektiğini hesaplayabilmek bunlardan birkaçıdır.
Erkekler çoğu zaman tüm bu senaryo içerisindeki rollerini ihmal etmektedirler. Spermin de doğru yapıda, şekilde ve yeterli hareketlilikte olması gerekmektedir. Aksi takdirde kadın doğurgan olsa dahi döllenme doğal yollarla gerçekleşmeyebilir.
Spermlerin hasar görmelerini önlemenin bir başka yolu ise külot yerine boxer giymeyi tercih etmektir. Boxerlar testislerin aşırı ısınmalarını engelleyerek spermlerin hasar görmesini engeller.
Hem erkekler hem kadınlar için gözlemlenmeleri gereken faktörler yalnızca anatomik ve hormonsal olanlar değildir. Birçok vakada başarısızlığın sebebinin dengesiz beslenme, aşırı stres, alkol ve nikotin kullanımı ve hatta zirai ilaçlar gibi zehirli kimyasallara maruz kalma olduğu görülmektedir.
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Akıl sağlığı bu kadar bozuk bir ülkede yaşamak ruh sağlığımın da o oranda bozulması kaçınılmaz bir gerçek. haber okunsun diye böyle soru sorma tekniği ancak aklısız birinin ürünüdür.Cevapla
HamilekalamiyoruCevapla
RujlarCevapla
ICevapla
Benim bir çocuğum oldu ama ikinci bebegide yapmak istiyorum ilişkiye cok girdim ama hamile olmadım adet oldum neden acabaCevapla
benimde bebeğim olmuyor 10 yıldır keşke bende bi çocuk sahibi ola bilsem allahimCevapla
Ben de cok istiyorum anne olmakCevapla
Keşke bende bu ay kalsamCevapla
cocugunuz oldumu?
Ben yeni evliyim çocuk olmasini istiyorumCevapla
Biz yeri evill daha hamile karmdı ben çok istiyuru çocuk istyurom benCevapla
ben erkeyim kızı nasıl hamile bırakıcamCevapla
cinsel ilişkiye gir bol bol
Yoll yürümek doğum başlarmiCevapla
Cok güzel bi yazi olmuş,devletimiz sözde degil pratikte bu duruma el atmali,ssvd isteyen her kadin buna ulasabilmeli,ne yazikki imkanlar cok kisitli,özel sektor icin ticari bir kaynak olduguCevapla
Merhaba ben 20 gündür normal doğum yaptı 14 dikişim var çok ağrıyor üzerine oturamiyorum dikişim daha düşmedi ne yapmalıyım ve dikişler ne zaman düşer yardimci olursanız sevinirimCevapla
r33re
nasıl sevişmeliyizCevapla
sen soyunursan gerısı muhım degıl karsı taraf her sekıl gosterır sna bebem
nasıl sevişmeliyizCevapla
soyun vegerisini partnerine bırak
3yıllık evliyim 2yaşında bir oglum var 1yıldır korunmuyoruz hamile kalamıyorum adet düzensizliğim var birde kiloluyum bunun etkisi varmıdırCevapla
Hamile kalmak istiyorum eshim bendende cok istiyor neyapabilirim 3 aylik evliyimCevapla
sevişin
bol bol cinsel iliskiye girin
Ben 8aydır evliyim hamile kalmak istiyorum aşilamada yaptım olmadı ne yapsamCevapla
dene her zamn?
ben nalan hamile kalmaz isdiyom yaşim 42 nasil kalirimCevapla
saçmalaöayın
Ben iki yildir evligim cok sukur bir bebegim var allah olmayanlara versin aminCevapla
2 aylık evliyim hamile kalmak istiyorum her gece ilişkiye gidiğim halde anne olmak istiyorumCevapla
sen yanlış yapmışsın evlendikten 12. ve 5. gün cinsel ilişkiye girmelisin
nıye olamıyosun *
tobe tobeCevapla
allah herkesi hayırlı bir bebek nasip etsinCevapla
1 senedır evlıym hamıle kalmak ıstıyorumCevapla
Ben bes sene evliyim ikinci cocuk istiyorum ama olmadi ne yapmaliyimCevapla
Ben 6 aylık evliyim ve hamile kalmayı çok istiyorum ne yapmam gerekCevapla
ilişkiye gir
duzenli beslen
beslen
Ben 4aylik evliyim korunmadigim halde hamile kalamadim nasil hamile kalabilirim yardımcı olurmusunuzCevapla
Ben 2 ay evliyim hamile kalamiyorum dun eşim hamile kalmami istedi çozum bulabilirmisiniz kisirlik degilim şimdiden teşekkur ederimCevapla
eşin ile cinslilişkiye gir
ateşin başına vurmuş her hal
Bende hamileyim mutluyumCevapla
Bende hamileyim mutluyumCevapla
İlişkiden sonra meni geri geliyorCevapla
Benim adettim 1 ay 1 hafta geçti ondan sonra 5 gün gecikti hamile kalma şansım varmı acbaCevapla
aynen bende
erkek al karşına soyun öle olur bebekCevapla
velet
..Cevapla
bebeğim yoktr nasıl olablrCevapla
*pğ0*008
Nasil hamile kalem istiyom bi bebegim olsun yardım edin banaCevapla
kaç aydir evlisiniz??
ilşkıye gırın ıkı adet arası daha fazla yuksektır yanı 12 ve 15 ılskıye grn hekım kontolerıne gdın
+Cevapla
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ALLAH akıl wersinCevapla
aynn
millet delirmiş işleri güçleri cinsellik.
2 aylik evliyim hamile kalmak istiyorum doktora gittim bi sorun olmadigini soyluyor ama nasil kalcamCevapla
Bende 2 aylik evliyim hamile kalmak istiyorum doktora gittim herhangi bi sorun olmadigini soyluyor ama neden olmuyor anlamadimCevapla
gerdek gecesi yapın
Bende 2 aylık evliyim çocuk istiyorum acaba acele mi ediyorumCevapla
Bebek nasyl olurCevapla
2 yildir evliyim cocugum olmuyor hastaneye gidiyorum hicbirseyin yok diyorlar anlamadim ki niye olmiyo.Cevapla
o zaman 3. yılını bekle
Ben ıliskıye gırıyorum ama gene olmuyor en sonunda esımın sıpermlerıni ictm we 2 tane çocugum war :-DCevapla
3 aydır bebek istiyoruz eşim içime boşa li yor ama eşimin siper mi ben den açıyor çok istiyoruz neden olmuyor ne yapmam gerekiyorCevapla
Adetim düzenli değil diye bebek sahibi olamıyorum oda 25 yaşındayım 2 çocuğum var 3uncuyu istiyorum 1yildir olmuyor ne yapmaliyimCevapla
adetini düzenli tut o zaman lel
Ben hiç korunmuyorum iki yıldır ama yine olmuyoCevapla
ALLAH AKIL VERSINCevapla
Bende migrem var ve hergün ilaç kullaniyorum ben de kısırlık olurmu açabaCevapla
Allah hidayet etsinCevapla
3 senedir hamile kalamadım.kocam içime boşalıyor ama hiç birşey hissetmiyorum. önceden sevgilim içime boşaldığında içim doluyordu rahmimin döllendiğini hissediyordum.günah olmasa kadınlığımı dolu dolu dölletmek isterdim yine. ne yapmam lazım kocamda mı sorunCevapla
ben alkolde alıyorum sigarada var eşim hamile kalıyor hemde hergü kullanıyorumm..
Nasıl çocuk olmuyor anlamıyorum benim birlikte olduğum kadınlar pek çok kez çocuk aldırdı.Cevapla
peki nelere dikkat edilmeliCevapla
Bazılarını anladım bazılarını anlamadımCevapla
Nasil cocuk oluyor ben anlamadim yaCevapla
Bir yumurta m hic çalışmıyor öbür yumurtam da büyüyor ama catlamıyor ne onerirsinizCevapla
Arkadaslar çocuk nasıl olurki birlikte yatinca oluyormuCevapla
Ben çok istedim 3.cocugum olsun 2.oglum 18 yaşında ben 36 yaşındayım 2 kez asilama yapıldı ama olmadı bunlara dikkat ediyorum ama olmuyorCevapla
33 yadindayim ikinci cocugum olmuyor cok istiyorumCevapla
Cocuk isdiyom 35 yasindayim ama olmuyor uc tane cocugum da en kucugum 10 yasinda ondan sonra daha cocugum olmadi olmuyorda esimin sipermeni kabul etmiyor vajinalimCevapla
Bunlarin hepsine dikkat ediyorum ama gene olmuyor çok sükür ALLAHACevapla
Cocuk istiyorum ama yasim 39 sakincasi varmi acabaCevapla
azgınca seviş
Kızım olsun istiyorum hangi durumlarda kız çocuğu hamile kalabilirimCevapla
Bir buçuk yıllık evliyim hormon tahlili yaptırdım eşimde tahlil yaptırdı sonuçlar normal yumurta çatlatma işlemide yaptık ama hamile kalamıyorum çok çocuğum olsun istiyorumCevapla
Bir yildir evliyim bitame dusuk yaptim ylanci gebelikten sim hamile kalmak istiyorum kalamiyorumCevapla
Ya ben 3 yilik evliyim evliligmin ilk doneminde hamile kaldim 6 aylik bebegmi kayip ettim dogurmadan ,gecen sene 2 aylik duşuk yaptim nerdeyse 1 yildir hic hamile kalamiyorum yaşim 31 bu aradaCevapla
Evet doğruCevapla
Evet doğruCevapla
Eşimle ilişkiye giriyoruz eşim içine bosaliyor ama dışına akıyor hamile kalabilirmiyim 16 senelik evliyizCevapla
evlat edinebilirsiniz
Esimle iliskiye giriyoruz cocuk istiyoruz icime bosaliyor ama disariya cikiyor ne yapmam lazimCevapla
Ben 9 aydır evliyim hamile olmak istiyorum Allahın izniyle inşallahCevapla
Hamile kaldCevapla
Ben sevgilimle ilişkiye girdim dişima boşaldi ama ben adet olmuyorum icine gitmişmidir hamilemiyimCevapla
Dort aydir evliyim bende anne olmak istiyorum allahin izniyle inallahCevapla
Bende hamle qalmaq istyrumCevapla
23 gunluk evlelisin 1 senelik evli deilsinkiCevapla
bende hamile kalmak istiyorum iki bucuk yillik evliyimCevapla
Bende hamile kalmaki istiyorumCevapla
Ben ve eşim bir cocugumuzun olmasini cok istiyoruz ama23gunluk evliyiz ama ama cocuguz lmasini istiyoruz allah cocuk isteyenlere versiCevapla
Bnm bir oğlum var ve bir tane daha istiyorum eved bütün hamile bulguların oluşuyor adetin düzenli ama bilmiyorum cvp bekliyorum. TsklrCevapla
Bende 1 senelik evliyim ama cocugun olmuyor doktora gidiyorum hiçbirşey in yok olur diyor ama olmuyor allah rızası için yardımcı olun.Cevapla
hamile kalmak istiyorum alti aylik evliyim neden kalamiyorum doktara gittim biseyin yok dedi yardimci olun banaCevapla