Doğal yollardan nasıl hamile kalınır?

Doğal yollardan hamile kalma yöntemleri...

Kısırlık genel olarak herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın en az bir yıllık deneme sonrasında gebe kalamama durumudur. Batı ülkelerinde kısırlık, nüfusun yaklaşık %15’ini etkilemektedir. Bu kişilerin bir kısmı tüp bebek gibi alternatif yöntemlerle gebe kalmaya çalışırken bir diğer kısım ise doğal yollarla hamilelik şansını en iyi şekilde kullanmaya çalışmaktadır.

Doğal yollarla gebelikte en önemli faktör, menstrüel döngüyü ve döllenme olasılığının yüksek olduğu yumurtlama zamanını anlayabilmektir. Yumurtlama genel olarak 14. günde gerçekleşir. Bu yüzden çiftler doğal yollarla gebelik için 12. ve 15. günler arasında mümkün olduğunca çok cinsel ilişkiye girmelidirler.

Her kadının menstrüel döngüsü birbirinden farklıdır. Dolayısıyla gebelik şansının artması için kişinin adet döngüsü incelenmeli ve yumurtlamanın tam olarak ne zaman gerçekleştiği hesaplanmalıdır.

Doğum nedir?

Yumurtlama belirtilerini saptamak

Yumurtlama zamanını doğru bir şekilde takip edebilmek adına kadınlar şu yöntemleri kullanabilirler:

Kendinize bir takvim oluşturun. Takvim aracılığı ile günleri takip etmek cinsel ilişkiye girmek için doğru anı belirlemek adına kolay ve etkili bir yöntemdir.

Vajinal sıvınızı kontrol edin. Yumurtlama esnasında vajinadan gelen mukus normal zamanlara kıyasla daha ağır, ince, berrak ve esnek olur.

Vajinanızın iç kısmını hissedin. Yumurtlama esnasında rahim boynu daha yumuşak ve normal haline kıyasla daha açık olur.

Karın bölgenizde hissettiğiniz keskin acıların takibinde olun; çünkü yumurtlama belirtisi olabilirler.

Baş ağrısı, şişkinlik, göğüslerde hassaslık ve acı da yumurtlama döneminde olduğunuza işaret edebilir.

Bireylerin doğal yollarla hamilelik şanslarını artırabilmek için yapabilecekleri başka şeyler de vardır. Cinsel ilişkiden sonra bir süre uzanmak, duşu yaklaşık 30 dakika kadar ertelemek ve en önemlisi cinsel ilişkiye kaç kez girilmesi gerektiğini hesaplayabilmek bunlardan birkaçıdır.

Erkekler çoğu zaman tüm bu senaryo içerisindeki rollerini ihmal etmektedirler. Spermin de doğru yapıda, şekilde ve yeterli hareketlilikte olması gerekmektedir. Aksi takdirde kadın doğurgan olsa dahi döllenme doğal yollarla gerçekleşmeyebilir.

Spermlerin hasar görmelerini önlemenin bir başka yolu ise külot yerine boxer giymeyi tercih etmektir. Boxerlar testislerin aşırı ısınmalarını engelleyerek spermlerin hasar görmesini engeller.

Hem erkekler hem kadınlar için gözlemlenmeleri gereken faktörler yalnızca anatomik ve hormonsal olanlar değildir. Birçok vakada başarısızlığın sebebinin dengesiz beslenme, aşırı stres, alkol ve nikotin kullanımı ve hatta zirai ilaçlar gibi zehirli kimyasallara maruz kalma olduğu görülmektedir.

Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?