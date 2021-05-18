Haftanın yeni film ve dizileri (17-23 Mayıs 2021)

Haftanın filmleri:
Spiral: Testere Devam Ediyor
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: Darren Lynn Bousman
Army of the Dead
Türü: Aksiyon, Suç, Korku
Yönetmeni: Zack Snyder
Yaşam Şifresi
Türü: Bilim Kurgu, Aksiyon
Yönetmeni: Duncan Jones
Hating Peter Tatchell
Türü: Belgesel
Yönetmen: Christopher Amos
Marianne & Leonard Words of Love
Türü: Belgesel
Yönetmeni: Nick Broomfield
P!NK: All I Know So Far
Türü: Belgesel
Yönetmeni: Michael Gracey
Haftanın dizileri:
Small Axe
Türü: Dram
Yönetmeni: Steve McQueen
Jurassic World Camp Cretaceous: 3. Sezon
Türü: Macera, Animasyon
Yönetmeni: Zack Stentz
The Neighbor: 2. Sezon
Türü: Komedi
Yönetmeni: Nacho Vigalondo
Facebook Yorumları