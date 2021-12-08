Haftanın film ve dizileri (6-12 Aralık 2021)

Haftanın filmleri:
Dayı: Bir Adamın Hikayesi
Türü: Dram
Yönetmeni: Uğur Bayraktar
Satranç
Türü: Dram, Tarih
Yönetmeni: Philipp Stölzl
Batı Yakası’nın Hikayesi
Türü: Müzik, Romantik
Yönetmeni: Steven Spielberg
Petrov Grip Oldu
Türü: Fantastik
Yönetmeni: Kirill Serebrennikov
The Unforgivable
Türü: Dram, Gerilim
Yönetmeni: Nora Fingscheidt
Joe Bell
Türü: Dram, Yol Filmi
Yönetmeni: Reinaldo Marcus Green
Haftanın dizileri:
Harlem: 1. Sezon
Türü: Komedi
Yaratıcı: Tracy Oliver
The Ferragnez: 1. Sezon
Türü: Belgesel, Reality
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