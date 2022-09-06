Haftanın film ve dizileri (5-11 Eylül 2022)

Haftanın filmleri:
Evdeki Düşman: Başlangıç
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: William Brent Bell
Kya'nın Şarkı Söylediği Yer
Türü: Dram, Gerilim
Yönetmeni: Olivia Newman
Ah Be Birader
Türü: Komedi
Yönetmeni: Ahmet Kapucu
Flight/Risk
Türü: Belgesel
Yönetmenleri: Karim Amer ve Omar Mullick
Yolun Bittiği Yer
Türü: Gerilim, Dram
Yönetmeni: Millicent Shelton
Haftanın dizileri:
Merlí: Sapere Aude 2. Sezon
Türü: Dram
Yaratıcısı: Héctor Lozano
Entrapped
Türü: Gizem
Yaratıcısı: Baltasar Kormákur
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