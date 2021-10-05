Haftanın film ve dizileri (4-10 Ekim 2021)

Haftanın filmleri:
Kurye
Türü: Dram, Gerilim
Yönetmeni: Dominic Cooke
Sansür
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: Prano Bailey-Bond
Kin
Türü: Gizem, Gerilim
Yönetmeni: Türkan Derya
Evinde Biri Var
Türü: Gençlik, Korku
Yönetmeni: Patrick Brice
Bingo Hell
Türü: Korku
Yönetmeni: Gigi Saul Guerrero
Haftanın dizileri:
Pan y Circo: Yeni özel bölümler
Türü: Talk Show
All Or Nothing: Toronto Maple Leafs
Türü: Spor
The Billion Dollar Code
Türü: Suç, Dram
Yönetmeni: Robert Thalheim
Rick and Morty: 5. Sezon
Türü: Durum komedisi
Yaratıcıları: Dan Harmon ve Justin Roiland
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