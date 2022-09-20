Haftanın film ve dizileri (19-25 Eylül 2022)

Haftanın filmleri:
Dert Etme Sevgilim
Türü: Gerilim
Yönetmeni: Olivia Wilde
Bana Karanlığını Anlat
Türü: Dram
Yönetmeni: Gizem Kızıl
Reflection
Türü: Dram, Gerilim
Yönetmeni: İlker Savaşkurt
Tay
Türü: Animasyon
Yönetmeni: Nurullah Yenihan
Haftanın dizileri:
Prisma
Türü: Dram
Yaratıcıları: Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo ve Giulio Calvani
September Mornings 2. sezon
Türü: Dram
Yaratıcısı: Josefina Trotta
Hanedan 5. sezon
Türü: Dram
Yaratıcıları: Josh Schwartz, Stephanie Savage ve Sallie Patrick
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