Haftanın film ve dizileri (1-7 Kasım 2021)

Haftanın filmleri:
Cemil Şov
Türü: Dram, Komedi
Yönetmeni: Barış Sarhan
Tam Sana Göreyim
Türü: Romantik, Bilim Kurgu
Yönetmeni: Maria Schrader
Love Hard
Türü: Romantik
Yönetmeni: Hernán Jiménez García
The Electrical Life of Louis Wain
Türü: Dram, Tarih
Yönetmeni: Will Sharpe
Benim Adım Yara
Türü: Polisiye, Dram
Yönetmeni: Marco Tullio Giordana
Haftanın dizileri:
The Wheel of Time
Türü: Fantastik
Yaratıcı: Rafe Judkins
Kulüp
Türü: Dram
Yönetmenleri: Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan
The Unlikely Murderer
Türü: Suç, Dram
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