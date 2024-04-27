Haftanın astrolojik gündemi (29 Nisan - 5 Mayıs 2024)

29 Nisan - 5 Mayıs haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!

29 Nisan haftasının astrolojik gündemi ve burçlara etkiler

Astrolog Şeyda Özsoy 29 Nisan haftasının astrolojik gündemini şöyle değerlendirdi;

"Haftaya birbirinden önemli astrolojik etkilerle başlıyoruz. Pazartesi günü Ay tüm gün Oğlak burcunda. Küçülen ay fazındayız. Normalde çeşitli sorumlulukları, iş ve kariyer gibi konuları ele almak için değerlendirilebilecek bir gün fakat bu haftanın en önemli astrolojik gündemlerinden biri Mars Neptün kavuşumu bu haftayı etkileyecektir. Yapmak istenenlerle ilgili yön kaybı yaşamaya sebep olabilir. Hata ve yanılgı ihtimallerini artırabilir. Yapılan özverili çalışmalar boşa gitmiş gibi hissedebiliriz. Bu yüzden harekete geçmeden önce şartların daha iyiye gitmesini beklemek doğru olabilir. Yorgunluk ve dalgınlık gibi tesirlerle adımlar atılmamalıdır. bazı önemli ayrıntılar gözden kaçabilir, atlanabilir. Olayları fazla hayalperest değerlendirmek mümkün olabilir. Bu etkileri göz önünde bulundurmak yararlı olacaktır."

Astrolojik gündem değerlendirmesinin devamı ve 29 Nisan Pazartesi, 30 Nisan Salı, 1 Mayıs Çarşamba, 2 Mayıs Perşembe, 3 Mayıs Cuma, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar günlerinin astrolojik gündemi ve burçlara etkiler Astrolog Şeyda Özsoy yorumuyla HTHayat Youtube kanalında!