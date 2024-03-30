Haftanın astrolojik gündemi (1 - Nisan 2024)

1 - 7 Nisan haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!

Hafta geneline yayılan etkiler için "İyiliğin gücünden faydalanın" yorumunu yapan Astrolog Şeyda Özsoy, Pazartesi'den Pazar'a tüm hafta boyunca gerçekleşecek astrolojik gelişmeleri ve 1 Nisan, 2 Nisan, 3 Nisan, 4 Nisan, 5 Nisan, 6 Nisan, 7 Nisan günlerinin astrolojik gündemlerini tek tek anlattı. 18 Mart haftasının astrolojik gündemi, izlemek isteyenler için HTHayat Youtube kanalında!