Haftalık burç yorumları (17 Mayıs 2021 - 23 Mayıs 2021)

Korhan Kılınçkaya, 17-23 Mayıs 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (17 Mayıs 2021 - 23 Mayıs 2021)
Astroloji
17 Mayıs 2021 Pazartesi

Merhaba, bu hafta ikili ilişkiler anlamında güzel, hafta sonuna doğru abartılı özgüven yaşayabileceğimiz, kafamızın karışabileceği, yanlış anlaşılmaların olabileceği bir hafta geçireceğiz. Hafta içerisinde Venüs’ün oldukça iyi açıları var ve bu bizi ikili ilişkiler konusunda destekliyor. Yasakların kalkmasıyla sevdiklerimizle daha çok görüşme fırsatı bulabiliriz.


Fakat hafta sonuna doğru rahatlığı abartabileceğimiz bir dönem geliyor. Güneş Jüpiter Kare açısının kesinleşmesiyle özellikle cuma ve cumartesi abartıya biraz daha fazla dikkat etmemiz gereken bir dönem. Pazar günü ise kafamızın daha çok karışabileceği, kendimizi sözel veya yazılı ifade etmekte biraz daha zorlanabileceğimiz bir Merkür Neptün açısı bizi bekliyor.


Ayrıca haftanın son günü Satürn retro periyoduna girecek ve Ekim ayına kadar retroda kalacak. Bu dönem yeni yapılar inşa etmek konusunda biraz sıkıntılı bir dönemdir. Fakat inşaatına devam etmekte olduğumuz konular, sorumluluk aldığımız, disiplin ihtiyacı içerisinde olduğumuz, biraz gecikmeler ve engeller yaşayabildiğimiz konularda yeniden düzenleme dönemine girdiğimiz anlamına geliyor. Bu dönem engelleyici ve yavaşlatıcı durumlar maalesef biraz daha yavaşlayabilir ve tekrarlı engeller karşımıza çıkabilir, fakat var olan sistemi gözden geçirmek ve düzeltmek açısından mükemmel bir zamandayız. Satürn hâlihazırda çok yavaş ve hafta boyunca durağan döneme girecek, daha sonra retro dönemine başlayacak ve bu söylediklerim Ekim ayına kadar geçerli olacak.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, sabah saatlerinde Yengeç burcunda olacak. Daha yavaş tempoda ve duygusal ihtiyaçlarımıza odaklandığımız bir şekilde güne başlayacağız, akşam ise daha eğlenceli. Ay, Aslan burcuna giriş yapacak ve sahnede olma ihtiyacımız artacak.


Salı

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam edecek ve gün içerisindeki özgüvenimiz yüksek olacak. İyi hissetmemizi sağlayan Venüs uyumlu açıları da bizi ilişkilerimiz konusunda destekliyor olacak. Fakat akşama doğru biraz daha hayatımızda değiştirmeye çalıştığımız ve bizi zaman zaman sarsan konulara odaklanan birtakım olaylar yaşayabiliriz. Yani haritalarımızdaki Satürn Uranüs karesi ay yolu ile tetiklenecek.


Çarşamba

Haftanın tatil günü. 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı kutlu olsun! Gençlik ve Spor’u Aslan burcundan daha iyi anlatan bir burç olamazdı. Çocuklara, eğlenceye, sportif aktivitelere ayırabileceğimiz güzel bir gün bizi bekliyor. Birtakım egosal çıkışlar, tartışmalar yaşanabilir.


Perşembe

Ay, Başak burcuna geçiyor ve kısa bir tatilin ardından işlerimize, sağlığımıza ve temizliğe özen gösterdiğimiz günlere geri dönüyoruz.


Cuma

Ay Başak burcunda ilerlerken pazar günü kesinleşecek Merkür Neptün kare açısının etkilerini başlatıcı nitelikte açılar yapıyor. Kafa karışıklığı veya kaos yaratabilecek durumlar meydana gelebilir, her türlü anlaşmalar, yazışmalar, konuşmalar, hesaplamalar konusunda daha da dikkatli olmamız gereken bir zaman.


Cumartesi

Ay, Terazi burcuna geçiyor ve hafta boyu etkilerini hissettiğimiz ikili ilişkiler vurgusu yeniden canlanıyor. Ayrıca estetiğe odaklanabileceğimiz de bir gün olabilir, bugün giyimimize, görünüşümüze daha fazla dikkat ettiğimiz, yeni kararlar aldığımız bir gün olabilir.


Pazar

Terazi burcundaki ay ilerlemesine devam ediyor. Merkür Neptün kare açısı kesinleşiyor. Özellikle ikili ilişkilerde kendimizi doğru ifade edemediğimizi düşündüğümüz, yanlış anlaşılmalar veya gerçekliği çarptırılan konuşmalar yapılabilir. Yaratıcı entelektüel faaliyetler açısından olumlu bir zaman.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

17 Mayıs 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Belirli bir harcama yapmanız konusu sizinle partneriniz arasında biraz gerginliğe neden olabilir. Partneriniz bunu yapmaya kararlıyken, şimdi bunun mümkün olmadığını düşünebilirsiniz. Bu konuda bir anlaşmaya varmanın günü değil. İkinizin de pes etme olasılığınız yok. İkiniz de biraz daha az gergin olana kadar birkaç gün bekleyin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkalarının iletişim kuramadığı insanlarla siz ilişki kurabilirsiniz. Bu size kariyerinizle ilgili büyük bir avantaj sağlar. Farklı kişilikler ve bakış açıları arasında önemli bir köprü görevi görme yeteneğine sahipsiniz. Gün ilerledikçe bu beceriler işe yarayacak.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir veya daha fazla arkadaşınızdan rahatsız edici sezgisel sinyaller alabilirsiniz. Belki birisi kendini iyi hissetmiyor ama yine de işe geldi. Başkalarındaki gerilimi hissetmek sizi biraz yorabilir, çünkü insanlar stresli olabilir ve muhtemelen bunu çevrelerine yayarlar.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün uzun zamandır ulaşmayı umduğunuz bir hedefe ulaşabilirsiniz. İşin garibi, arkadaşlarınız, aileniz ve hatta sevgiliniz beklediğiniz kadar mutlu görünmeyebilir. Son zamanlarda muhtemelen çok fazla hayal kırıklığı yaşadılar ve başarınız onlara sadece bunu hatırlatıyor. Onlara kendi işlerini halletmeleri için biraz zaman verin, sizi tebrik edeceklerdir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün ailenizle vakit geçirme konusunda endişeli olabilirsiniz ama önce yapman gereken bazı işler olabilir. Bu sizi biraz strese sokabilir. Kollarınızı sıvayın ve yapılması gerekeni halledin. Sonrasında rahatlayın ve sevdiklerinizle birlikte olmanın tadını çıkarın!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kelimelerle uğraşmak sizin için her zamankinden daha zor olabilir Başak. Birisi size anlayamayacağınız, oldukça belirsiz bir konu hakkında bir kitap ödünç verebilir. Aslında kitabı ya da okumaya çalıştığınız herhangi bir şeyi sıkıcı bulabilirsiniz! Arkadaşınızın duygularını incitmek istemezsiniz. Kitabı bir kenara koyun ve daha sonra tekrar deneyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir arkadaşınızdan veya meslektaşınızdan size gelen bazı haberler bugün sizi sarsabilir. Öğrendiklerinizin, hayatınızın büyük bir kısmında benimsediğiniz kavramlara şüphe uyandırdığını fark edebilirsiniz. Bu kafanızı karıştırabilir. Kendinizi tehdit altında hissetmeyin. Herkesin zaman zaman bazı değerleri yeniden yaratması gerekir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün neredeyse tanıdığınız her çiftin kavga ettiğini görebilirsiniz. Dışarıdaki baskı nedeniyle gergin ve sinirli oluyorsunuz, bu nedenle sabrınız normalden biraz daha az olabilir. Yarına kadar her şey yoluna girecek.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün çok stresli bir atmosferde olabilirsiniz. Çevreniz muhtemelen gergin ve endişeli olacak ve siz de bir istisna değilsiniz. Hedeflerinize ulaşana kadar burada kalmanız gerekebilir. Muhtemelen akşamınızı evde televizyon karşısında, hiçbir şey yapmadan ve düşünmeden geçirmek isteyeceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Siz ve şu anki veya potansiyel bir partneriniz, yalnız başınıza biraz zaman geçirmek konusunda hemfikir olmayabilirsiniz. İkiniz de zor bir gün geçirdiyseniz, muhtemelen oldukça gergin olacaksınız ve birbirinize sataşma eğiliminde olacaksınız. Biraz mesafe koymak daha iyi olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Evde dinlendirici bir akşam tam da ihtiyacınız olan şey olabilir, ama bir iş arkadaşı sizden işle ilgili bir etkinliğe katılmanızı isteyebilir. Stresli birkaç gün geçirmiş olabilirsiniz. Böyle bir etkinlik isteyeceğiniz son şey olabilir. Hayır demekten korkmayın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, birkaç insanla iletişim kurmayı deneyebilirsiniz. Özellikle uzakta yaşayan bir kadın arkadaşa veya akrabaya ulaşmak isteyebilirsiniz ama ulaşamayabilirsiniz. Onun için bazı ilginç haberleriniz olduğu için bu sinir bozucu olabilir. Denemeye devam edin. Sonunda ulaşmayı başaracaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birlikte çalıştığınız birinin beklenmedik bir şekilde yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Bu kişi için her şeyi tamamen bırakmanıza gerek yok ama gerçekten ona yardım etmeye çalışmalısınız. Birlikte çalışın ve büyük başarılara ulaşın.



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