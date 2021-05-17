Haftalık burç yorumları (17 Mayıs 2021 - 23 Mayıs 2021)

Merhaba, bu hafta ikili ilişkiler anlamında güzel, hafta sonuna doğru abartılı özgüven yaşayabileceğimiz, kafamızın karışabileceği, yanlış anlaşılmaların olabileceği bir hafta geçireceğiz. Hafta içerisinde Venüs’ün oldukça iyi açıları var ve bu bizi ikili ilişkiler konusunda destekliyor. Yasakların kalkmasıyla sevdiklerimizle daha çok görüşme fırsatı bulabiliriz.

Fakat hafta sonuna doğru rahatlığı abartabileceğimiz bir dönem geliyor. Güneş Jüpiter Kare açısının kesinleşmesiyle özellikle cuma ve cumartesi abartıya biraz daha fazla dikkat etmemiz gereken bir dönem. Pazar günü ise kafamızın daha çok karışabileceği, kendimizi sözel veya yazılı ifade etmekte biraz daha zorlanabileceğimiz bir Merkür Neptün açısı bizi bekliyor.

Ayrıca haftanın son günü Satürn retro periyoduna girecek ve Ekim ayına kadar retroda kalacak. Bu dönem yeni yapılar inşa etmek konusunda biraz sıkıntılı bir dönemdir. Fakat inşaatına devam etmekte olduğumuz konular, sorumluluk aldığımız, disiplin ihtiyacı içerisinde olduğumuz, biraz gecikmeler ve engeller yaşayabildiğimiz konularda yeniden düzenleme dönemine girdiğimiz anlamına geliyor. Bu dönem engelleyici ve yavaşlatıcı durumlar maalesef biraz daha yavaşlayabilir ve tekrarlı engeller karşımıza çıkabilir, fakat var olan sistemi gözden geçirmek ve düzeltmek açısından mükemmel bir zamandayız. Satürn hâlihazırda çok yavaş ve hafta boyunca durağan döneme girecek, daha sonra retro dönemine başlayacak ve bu söylediklerim Ekim ayına kadar geçerli olacak.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, sabah saatlerinde Yengeç burcunda olacak. Daha yavaş tempoda ve duygusal ihtiyaçlarımıza odaklandığımız bir şekilde güne başlayacağız, akşam ise daha eğlenceli. Ay, Aslan burcuna giriş yapacak ve sahnede olma ihtiyacımız artacak.

Salı

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam edecek ve gün içerisindeki özgüvenimiz yüksek olacak. İyi hissetmemizi sağlayan Venüs uyumlu açıları da bizi ilişkilerimiz konusunda destekliyor olacak. Fakat akşama doğru biraz daha hayatımızda değiştirmeye çalıştığımız ve bizi zaman zaman sarsan konulara odaklanan birtakım olaylar yaşayabiliriz. Yani haritalarımızdaki Satürn Uranüs karesi ay yolu ile tetiklenecek.

Çarşamba

Haftanın tatil günü. 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı kutlu olsun! Gençlik ve Spor’u Aslan burcundan daha iyi anlatan bir burç olamazdı. Çocuklara, eğlenceye, sportif aktivitelere ayırabileceğimiz güzel bir gün bizi bekliyor. Birtakım egosal çıkışlar, tartışmalar yaşanabilir.

Perşembe

Ay, Başak burcuna geçiyor ve kısa bir tatilin ardından işlerimize, sağlığımıza ve temizliğe özen gösterdiğimiz günlere geri dönüyoruz.

Cuma

Ay Başak burcunda ilerlerken pazar günü kesinleşecek Merkür Neptün kare açısının etkilerini başlatıcı nitelikte açılar yapıyor. Kafa karışıklığı veya kaos yaratabilecek durumlar meydana gelebilir, her türlü anlaşmalar, yazışmalar, konuşmalar, hesaplamalar konusunda daha da dikkatli olmamız gereken bir zaman.

Cumartesi

Ay, Terazi burcuna geçiyor ve hafta boyu etkilerini hissettiğimiz ikili ilişkiler vurgusu yeniden canlanıyor. Ayrıca estetiğe odaklanabileceğimiz de bir gün olabilir, bugün giyimimize, görünüşümüze daha fazla dikkat ettiğimiz, yeni kararlar aldığımız bir gün olabilir.

Pazar

Terazi burcundaki ay ilerlemesine devam ediyor. Merkür Neptün kare açısı kesinleşiyor. Özellikle ikili ilişkilerde kendimizi doğru ifade edemediğimizi düşündüğümüz, yanlış anlaşılmalar veya gerçekliği çarptırılan konuşmalar yapılabilir. Yaratıcı entelektüel faaliyetler açısından olumlu bir zaman.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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