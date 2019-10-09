Beyaz saçları doğal yollarla kapatın!

Beyaz saçları kapatmak için doğal formüller

Beyaz saçları ana rengine döndürmek istiyorsanız aşağıdaki bitkisel tarifi mutlaka deneyin deriz!

Öncelikle, birine bu ilacı kullandığınızı söylediğinizde, alacağınız yanıt ‘gözlerin için iyi bir tedavi’ olacaktır. Cildinizde de son derece yoğun bir gelişim fark edeceksiniz. Ancak bu ilacın esas etkisi, beyaz saçlara yeniden renk kazandırması ve saçları eskisinden de kalın bir hale getirmesi.

Gerekli malzemeler:

200 gr keten tohumu

4 orta boy limon

3 küçük diş sarımsak

1 kg bal

Hazırlanışı

Sarımsakları ve tüm limonları, bir blender içine koyun ve karıştırın. Limonları blender içine koymadan önce yalnızca 2 tanesini soymanız gerektiğini unutmayın. Sonrasında, keten tohumlarını ve balı ekleyin, tekrar karıştırın. Karışımı cam bir kavanoza koyun, kapağını sıkıca kapatın. Buzdolabında muhafaza edin.

Kullanılışı

Karışımdan, öğünlerden yarım saat önce, 1 yemek kaşığı tüketin. Yalnızca tahta kaşık kullanın! En ideali, karışımdan günde üç kere almaktır.

Saçlarınızdaki beyazları kapatan doğal karışım

Suna Dumankaya, beyazlayan saçlarınızı doğal yollar ile kapamanın püf noktasını yazdı.

6 adet dövülmüş yeşil ceviz, 3 adet kırmızı soğan kabuğu, 1 tutam defne yaprağı, 1 adet kırmızı elmanın kabukları, 1 çorba kaşığı siyah çay ve 1 tatlı kaşığı karanfili, 1.5 litre suyun içinde 10 dakika boyunca kaynatıp çay gibi demleyin. 3 günde 1 yenisini hazırlamanız gereken bu karışımı, her gün saç diplerinize sürün. Bu karışım, saçınızı besler ve renginin koyulaşmasını sağlar. Sarı saçlar için uygun değildir.

Saçlarınızdaki beyazları kapatmak için cevizin gücünü kullanın!

Suna Dumankaya'dan bitkisel saç boyası tarifi...

Saçlarım çok çabuk beyazlıyor. Neredeyse 15 günde bir boyatmak zorunda kalıyorum. Sık sık boya yaptırmak hem saçlarımın yıpranmasına yol açıyor hem de ekonomik olarak beni zorluyor. Bitkisel bir boya tarifiniz var mı?

Ayşegül Ç./Antalya

Suna Dumankaya'nın cevabı:

6 adet dövülmüş cevizi 750 gram suyun içinde 10 dakika kadar kaynatın. Demlendikten sonra süzün ve içine dört yemek kaşığı kına, iki yemek kaşığı kahve, dört çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bu karışımı saçlarınızın diplerine sürün ve uçlarına doğru yayın. Ardından saçınıza ceviz yaprakları yapıştırın ve başınızı bir streç filmle sarıp tülbent bağlayın. Sabaha kadar bu şekilde kalın. Sabah uyanınca saçlarınızı şampuanla yıkayın. Bu bitkisel formül probleminizi saçlarınızı yıpratmadan çözecektir.

Beyaz saçları kapatmak için defne yaprağı

40 yaşındayım. Bugüne kadar saçlarımı hiç boyatmadım. Ancak artık beyazlarım çıkmaya başladı. Beyazlarımı bitkisel bir formülle kapatabilir miyim?

Ferda H./Antalya

Suna Dumankaya'nın cevabı:

İki çorba kaşığı çay, iki soğan kabuğu ve üç defne yaprağını iki litre suyun içinde kaynatın. Demleyip süzdükten sonra bu karışımı saç diplerinize sürün. Bu formülü her gün uygularsanız saç dipleriniz koyu kumral olur. Karışımı beş gün de bir yenileyin. Kullanmadığınız da soğuk bir yer de muhafaza edin.

Saç diplerinizi rimelle kapatın

Biraz dipleri geldi, beyaz teller göründü diye saçlarınızı boyatmak zorunda değilsiniz. Rimeliniz, sandığınızdan fazla işinize yarar!

Saçı geç uzayan kadınlar bile, iki haftada saç diplerinde beliren beyaz tellerden şikayetçidir. "Yine diplerim geldi!" "On beş günde bir saç mı boyanır!" beyazlarını kapatmak için saç boyayan ya da boyatan kadınların en sık kurduğu sitem cümlelerdir. İki-üç haftada bir saç boyatmak istemeyenler, bandana takarak sonraki boyaya kadar beyaz saç diplerini saklamaya çalışır. Hal böyle olunca fön çektirmek ya da kuaförde saç modeli beğenmek mümkün olmaz.

Oysa ik-üç haftada bir saç boyatmadan ve bandana takmadan beyaz saç diplerini gizlemenin bir yolu var: Görünen beyazları siyah rimelle kapatmak. Çantanızdan rimelinizi çıkarıp anında beyaz tellere müdahale edebilirsiniz. Bir kenarda duran eski, kurumaya yüz tutmuş rimellerinizi de bu amaçla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Püf noktası, rimelinizin suda çıkmayan (waterproof) türden olması. Böylece terleseniz bile saç diplerinizdeki beyazlarınız gizli kalır.

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