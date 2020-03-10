Allık nasıl sürülür?

Kadınların daha sağlıklı görünmesi için olmazsa olmazları arasında olan allık nedir ve nasıl kullanılır?

+ Sonra Oku
Yanaklara bahar getirir: Allık
Ezgi Ece Aşkıngil

Makyaj yaparken herkesin ulaşmak istediği sağlıklı, genç ve taze bir görünüm elde etmektir. Bu nedenle cildimizin daha parlak, dudaklarımızın daha renkli görünmesini isteriz. Ama insanı en sağlıklı gösteren şey kızarmş yanaklardır. İşte allık kadınların daha sağlıklı görünmesi için olmazsa olmazdır.

 

Allık nedir? 

Eskiden daha kanlı canlı görünmek için kadınlar yanaklarını hafifçe tokatlarmış. 80’lerde 90’lardaysa rujların yanaklarda allık olarak kullanıldığını biliyoruz. Peki bu allık ne işe yarar? Yüzünüze mutlu ve genç bir ifade katar. Kızarmış yanaklar sağlıklı bir birey olmanın temel göstergelerinden biridir bu nedenle allık daha sağlıklı bir görünüm yakalamanızı kolaylaştırır. Bu nedenle de bir kere kullandıktan sonra alışkanlık yapabilir. Daha çok pembe, şeftali, gül kurusu, toprak tonları gibi natürel renklerde üretilir.

 

Allık çeşitleri nelerdir?

Hangi renk allık kullanmanız gerektiğini cilt renginize göre belirleyebilirsiniz. Sarışınlar ve açık tenliler genellikle şeftali allıkları tercih ederken, buğday tenliler ve kumrallar pembe allıklara yönelebilir. Esmer kadınlarınsa toprak tonlarında allıklar kullanması oldukça çekici etkiler yaratmaktadır. “Benim için hangi allık daha iyi?“ diye merak ediyorsanız allık çeşitlerine göz atarak kullanabileceğiniz allığı daha rahat seçebilirsiniz. Allık pudra, likit, stick gibi formlarda üreilebilir.

 

Pudra Allık: Genellikle toz allığı sıkıştırıp kompakt hale getirerek üretilir. Çoğunlukla mat görüntü sevenlerin kullanmak istediği tipte bir allıktır. Tombik allık fırçalarıyla uygulayarak en iyi sonucu almanız mümkündür.

 

Likit Allık: En doğal görünüm elde edebileceğiniz form likit allıklardır. Genellikle oje gibi bir fırça ile yüzünüze çizgiler çekmeniz yeterli olacaktır. Daha sonraysa bir makyaj süngeri yardımıyla dağıtabilirsiniz. Böylece istediğiniz doğal görünümü yakalamanız mümkün olacaktır.

 

Stick Allık: Herhangi bir makyaj aparatı kullanmadan çok kolay uygulayabileceğiniz bir formdur stick allık. Yüzünüze doğrudan uygulayıp biraz parmaklarınızla yaydığınızda oldukça etkili ve doğal bir görünüm elde etmiş olursunuz.

 

Allık nasıl uygulanır?

Allık uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli şey allığı yüzünüzde hangi bölgeye sürdüğünüzdür. Bu nedenle allığı uygulamadan önce aynada kendinize gülümseyin ve tam elmacık kemiklerinizin çıktığı yere uygulamaya başlayın ister fırça olsun ister sünger allığı dağıtırken mutlaka elmacık kemiklerinden yukarı şakaklara doğru taşıyın. Bu yüzünüzü yukarı taşıyacak ve size daha hoş bir görüntü yaratacaktır. Yüzünüzde uyumlu bir görünüm yaratmak için fırçanızda kalan allığı hafifçe alnınıza burun kemerinize ve çenenize de değdirin. İyice dağıttığınızdan ve karıştırdığınızdan emin olun çünkü çok karıştırmadığınız takdirde allığın yarattığı keskin hatlar sizi çekici bir kadından bir palyaçoya çevirebilir. Sıkılmadan fırçanızla ya da süngerinizle karıştırın. Az ürün ile başlayarak istediğiniz görünüme ulaşıncaya kadar allık sürme işlemini tekrarlayabilirsiniz.

 

 

MAKYAJA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN İPUÇLARI

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Yüz şeklinize uygun kontür uygulaması
Yüz şeklinize uygun kontür uygulaması
Makyaj dersleri: Pudra nedir?
Makyaj dersleri: Pudra nedir?
Aydınlatıcı nasıl kullanılabilir?
Aydınlatıcı nasıl kullanılabilir?
Dudakları dolgun gösteren teknik: Dudak kontürü
Dudakları dolgun gösteren teknik: Dudak kontürü
Sevgililer günü makyajınız nasıl olacak?
Sevgililer günü makyajınız nasıl olacak?
Rujunuzun daha kalıcı olması için 4 pratik yol
Rujunuzun daha kalıcı olması için 4 pratik yol
Makyaj tazelemenin püf noktaları
Makyaj tazelemenin püf noktaları
Corrector nasıl kullanılır?
Corrector nasıl kullanılır?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bebek taşıma yöntemleri
    Bebek taşıma yöntemleri

    Süresi : 43:12 İzlenme : 3260

  • Ne zaman su içilmez?
    Ne zaman su içilmez?

    Süresi : İzlenme : 8211

  • Çocuklar ne izlemeli?
    Çocuklar ne izlemeli?

    Süresi : 41:12 İzlenme : 2416

  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X