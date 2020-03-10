Yanaklara bahar getirir: Allık

Allık nasıl sürülür?

Kadınların daha sağlıklı görünmesi için olmazsa olmazları arasında olan allık nedir ve nasıl kullanılır?

Makyaj yaparken herkesin ulaşmak istediği sağlıklı, genç ve taze bir görünüm elde etmektir. Bu nedenle cildimizin daha parlak, dudaklarımızın daha renkli görünmesini isteriz. Ama insanı en sağlıklı gösteren şey kızarmş yanaklardır. İşte allık kadınların daha sağlıklı görünmesi için olmazsa olmazdır.

Allık nedir?

Eskiden daha kanlı canlı görünmek için kadınlar yanaklarını hafifçe tokatlarmış. 80’lerde 90’lardaysa rujların yanaklarda allık olarak kullanıldığını biliyoruz. Peki bu allık ne işe yarar? Yüzünüze mutlu ve genç bir ifade katar. Kızarmış yanaklar sağlıklı bir birey olmanın temel göstergelerinden biridir bu nedenle allık daha sağlıklı bir görünüm yakalamanızı kolaylaştırır. Bu nedenle de bir kere kullandıktan sonra alışkanlık yapabilir. Daha çok pembe, şeftali, gül kurusu, toprak tonları gibi natürel renklerde üretilir.

Allık çeşitleri nelerdir?

Hangi renk allık kullanmanız gerektiğini cilt renginize göre belirleyebilirsiniz. Sarışınlar ve açık tenliler genellikle şeftali allıkları tercih ederken, buğday tenliler ve kumrallar pembe allıklara yönelebilir. Esmer kadınlarınsa toprak tonlarında allıklar kullanması oldukça çekici etkiler yaratmaktadır. “Benim için hangi allık daha iyi?“ diye merak ediyorsanız allık çeşitlerine göz atarak kullanabileceğiniz allığı daha rahat seçebilirsiniz. Allık pudra, likit, stick gibi formlarda üreilebilir.

Pudra Allık: Genellikle toz allığı sıkıştırıp kompakt hale getirerek üretilir. Çoğunlukla mat görüntü sevenlerin kullanmak istediği tipte bir allıktır. Tombik allık fırçalarıyla uygulayarak en iyi sonucu almanız mümkündür.

Likit Allık: En doğal görünüm elde edebileceğiniz form likit allıklardır. Genellikle oje gibi bir fırça ile yüzünüze çizgiler çekmeniz yeterli olacaktır. Daha sonraysa bir makyaj süngeri yardımıyla dağıtabilirsiniz. Böylece istediğiniz doğal görünümü yakalamanız mümkün olacaktır.

Stick Allık: Herhangi bir makyaj aparatı kullanmadan çok kolay uygulayabileceğiniz bir formdur stick allık. Yüzünüze doğrudan uygulayıp biraz parmaklarınızla yaydığınızda oldukça etkili ve doğal bir görünüm elde etmiş olursunuz.

Allık nasıl uygulanır?

Allık uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli şey allığı yüzünüzde hangi bölgeye sürdüğünüzdür. Bu nedenle allığı uygulamadan önce aynada kendinize gülümseyin ve tam elmacık kemiklerinizin çıktığı yere uygulamaya başlayın ister fırça olsun ister sünger allığı dağıtırken mutlaka elmacık kemiklerinden yukarı şakaklara doğru taşıyın. Bu yüzünüzü yukarı taşıyacak ve size daha hoş bir görüntü yaratacaktır. Yüzünüzde uyumlu bir görünüm yaratmak için fırçanızda kalan allığı hafifçe alnınıza burun kemerinize ve çenenize de değdirin. İyice dağıttığınızdan ve karıştırdığınızdan emin olun çünkü çok karıştırmadığınız takdirde allığın yarattığı keskin hatlar sizi çekici bir kadından bir palyaçoya çevirebilir. Sıkılmadan fırçanızla ya da süngerinizle karıştırın. Az ürün ile başlayarak istediğiniz görünüme ulaşıncaya kadar allık sürme işlemini tekrarlayabilirsiniz.