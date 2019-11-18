Dönem makyajları: 1980’li yıllarda makyaj

Her dönem modanın değişmesi ile beraber makyaj uygulamaları da değişmiş. Dönem makyajları dosyamızda 20. Yüzyıl boyunca dönemin modasına göre şekillenen makyajlara bir göz atacağız.

Rüküşlüğün şıklık olarak algılandığı, zıt renklerin kullanılmasından rahatsızlık duyulmadığı, Kocaman vatkalı ceketlerin, diz altı kalın eteklerin kalın topukların üstüne şimdi görünce bize korkunç gelen renklerin kullanıldığı bir dönem 80’ler... İşte 80'ler makyajının olmazsa olmazları...

Yüz:

Yüzde ışıltı ve yoğun kapatıcılık ön planda fakat ne yazık ki bu moda 70’lerdeki doğal ışıltıdan çokça uzak. O dönemde fondötenlerin yapısının da kalın ve pudralı olmasından kaynaklanacak ki yapay bir ten görünümüne sahip olmak bu sene ne yazık ki moda olmak zorunda kalmış.

Gözler:

Bu dönemin makyajda en çok yoğunlaştığı bölüm gözler. Canlı ve parlak mavilerin, yeşillerin ve pembelerin abartılı bir şekilde bir arada kullanıldığını sıkça görüyoruz. Bunun yanında gözleri siyah göz kalemi ile çerçevelendirmek de olmazsa olmazlardan olarak görünüyor. Bolca sim ve pigment de bu dönemde sıkça kullanılan makyaj malzemeleri olmuş.

Kaşlar:

Her şeyin biraz abartılarak kullanıldığı bu dönem de kaşlar da yine mümkünse dağınık ve kalın. Şimdi kullanıldığı gibi kalem veya kaş farı ve hatta kaş rimelleri hiç kullanılmıyor. En doğal olan kısım kaşlar diyebiliriz.

Dudaklar:

Şimdilerde en çok dikkat ettiğimiz şey göz makyajımızla dudaklarımızın yarışmamasına özen göstermekken 80’lerde tam tersi sanki gözlerdeki renkler yeterli değilmiş gibi dudaklarda yine kırmızı, parlak renklerin kullanılması gibi bir moda varmış ne yazık ki.

Allık:

Neyse ki yanaklarda çokça pembe allıklar kullanılmamış. Bunun yanında kontür uygulamasını daha yoğun ve etkili olduğunu görüyoruz.

Saçlar:

Kocaman, kabarık saçlar, bol bol krepeler, saç spreyleri görüyoruz. Renkli saç bantları da yine saçlarda en çok kullanılan aksesuarlardan.

Tırnaklar:

Bu dönem ellerde takma tırnaklar görüyoruz. Gözlerde olduğu gibi ojelerde de maviler, yeşiller ve kırmızılar hatta rengarenk tırnakları görmek mümkün.