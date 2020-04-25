En iyi rimel hangisi?

Rimel kullanmanın yegane amacı bakışlara anlam katmak. Peki bu amaca ulaşmak için nasıl bir rimel kullanmalı?

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En iyi rimel hangisi?

En iyi rimel” birkaç özelliği aynı anda taşıyandır. Rimel ya da diğer adıyla maskara satın alırken mutlaka deneyin ve denerken şunları hatırlayın:

 

Uzun gösterir

Makyajı rimelle tamamlamak, sanatçının eserine son dokunuşlarına benzer. Uzun kirpikler bakışlarınızı derinleştirir, feminenliğin altını çizer. Eğer kirpiklerinizi olduğundan uzun gösteren bir rimel kullanırsanız, yüzünüzün değişen bakışlarınızla hayranlık uyandıran bir sanat eserine dönüşeceğinden emin olabilirsiniz.

 

Dolgunluk verir

Kirpikler yüzümüzün en narin enstrümanlarıdır. Kullandığınız rimel, kirpikleri tek tek kavramalı. Böylece kirpikleriniz olduklarından fazla görünürler.

 

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Uçlarını kıvırır

Zarifçe uzayan kirpiklerin hafifçe kıvrılan uçları, kadınsı hatlara vurgu yapar. Kıvırma işlemini kolaylaştıracak bir rimel seçebilirsiniz. Ama beğendiğiniz rimelin fırçası bu türden değilse de dert etmeyin, kendiniz uçlarını hafif yukarı kaldırarak sürün.

  

İyi rimelde olmaması gereken özellikler:

 

Topaklanmamalı

Kirpikleriniz üzerinde topaklanan rimel, bakışlarınızın anlamını bozduğu gibi temizleme aşamasında kirpiklerinizi yıpratır.

 

Akmamalı

Akan rimel gözaltlarınızı gölgeler. Mümkünse beğendiğiniz rimeli mağazada deneyin, birkaç saat vakit geçirdikten sonra akmadığından eminseniz satın alın.

 

Yapışmamalı

Vurgulamaya çalıştığınız kirpikler birbirine yapışırsa karşınızdakiler kirpiklerinizi düzeltme isteği duyarlar. Kirpikleri yapıştıran rimel, hedeflediğinizin aksine “anlamsız bakışlar” yaratır.

 

Kirpikleri dökmez

En istemediğiniz, kirpiklerinizin dökülmemesi olmalı çünkü yerine yenisini koyamazsınız. Hakkında hiç fikir sahibi olmadığınız rimeli almayın. Eksilmiş kirpikleri uzun, dolgun göstermenizin anlamı yok.

 

 

HT Hayat editörlerinden rimel önerileri
+6
Cristian Dior - Diorshow- Iconic- Overcurl
 Cristian Dior’un Diorshow isimli maskarası gerçekten başarılı. Kirpikleri belirginleştirirken, fırçasının şekli sayesinde kıvırmaya da yarıyor. En iyi tarafı ise yoğunluğu gayet iyi ayarlandığı için kirpikte tortu bırakmıyor.   Damla Çeliktaban

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