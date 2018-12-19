Ev yapımı selülit kremi

Selülitten kurtulmada size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bir krem tarifi hazırladık.
Selülit nedir?
Selülite karşı kesin bir çözüm bulabilmek için önce ne olduğunu ve neden kaynaklandığını bilmek gerekli: Deri altında biriken yağ ve toksinler zamanla portakal kabuğu gibi bir gamzeli ve engebeli bir zemine neden olur. Yağ birikiminin kan akışını yavaşlatmasıyla bu küçük gamzelerin daha da derinleşebilir. Bu da pek hoşumuza gitmeyen bir görüntü oluşturabiliyor.
Selülit kremi tarifi
3/4 su bardağı hindistancevizi yağı
2 yemek kaşığı balmumu
3 yemek kaşığı güvercin ağacı yağı
10 damla biberiye yağı
10 damla ardıç ağacı yağı
30 damla greyfurt yağı
30 damla selvi ağacı yağı
İlk olarak hindistancevizi yağı ve balmumunu benmari usulü eritip karıştırın.
Ayrı bir kapta tüm uçucu yağları karıştırın.
Hepsi likit haldeyken iki kabı birleştirip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Güvercin ağacı yağı cildi sıkılaştırır. Biberiye yağı kan dolaşımını hızlandırır. Balmumu ve hindistancevizi yağı ise cildinizi nemlendirir. Bu karışım ile portakal kabuğu görüntüsünden kurtulabilirsiniz.
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Susam yağı
- Cilt dostu olan susam yağı, kuru ciltleri yumuşatır, besler.
- Cinsel gücü arttırır.
- Şeker hastalarının dostudur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.
- İçindeki demir ve vitaminler nedeniyle kansızlıkta doğal bir destektir.
- Eklem sorunlarının ve romatizma ağrılarının azaltılması için susam yağı kullanılır.
- Yorgunluğa karşı enerji verir.
Selüliti ne kadar tanıyorsunuz?Selülitten kurtulabilmek için önce ona dair doğru ve yanlışları bilmek gerekir. Selülit testi bu konuda size yardımcı olacak.
1. Yalnız kilolu kadınlarda selülit olur.
2. Uygun bir diyetle selülitler yok edilebilir.
3. Düzenli olarak selülit masajı yaptırarak selülitler azaltılabilir ama eşanlı olarak uygun bir beslenme programı da uygulanmalıdır.
4. Selülit sadece basen çevresinde oluşur.
5. Selülit dolaşım bozukluğu belirtisi olabilir.
6. Yin Yoga selülitleri azaltmak için en etkili yollardan biridir.
7. Günde en az 2 litre su içerek selülitlerden kurtulmak mümkündür.
8. Yemek aralarında içilen şekersiz ve kremasız kahve selüliti azaltmaya yardımcıdır.
9. Çok dar giysiler kan dolaşımını yavaşlattığı için selülite sebep olur.
10. Selülit sadece kadınlarda olur, erkeklerde hiç olmaz.
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