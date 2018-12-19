Ev yapımı selülit kremi

Selülit ile mücadele etmek yorucu ve uzun bir süreç olabilir.

Selülitten kurtulmada size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bir krem tarifi hazırladık.

Selülit nedir?

Selülite karşı kesin bir çözüm bulabilmek için önce ne olduğunu ve neden kaynaklandığını bilmek gerekli: Deri altında biriken yağ ve toksinler zamanla portakal kabuğu gibi bir gamzeli ve engebeli bir zemine neden olur. Yağ birikiminin kan akışını yavaşlatmasıyla bu küçük gamzelerin daha da derinleşebilir. Bu da pek hoşumuza gitmeyen bir görüntü oluşturabiliyor.

Selülit kremi tarifi

3/4 su bardağı hindistancevizi yağı

2 yemek kaşığı balmumu

3 yemek kaşığı güvercin ağacı yağı

10 damla biberiye yağı

10 damla ardıç ağacı yağı

30 damla greyfurt yağı

30 damla selvi ağacı yağı

İlk olarak hindistancevizi yağı ve balmumunu benmari usulü eritip karıştırın. Ayrı bir kapta tüm uçucu yağları karıştırın. Hepsi likit haldeyken iki kabı birleştirip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Güvercin ağacı yağı cildi sıkılaştırır. Biberiye yağı kan dolaşımını hızlandırır. Balmumu ve hindistancevizi yağı ise cildinizi nemlendirir. Bu karışım ile portakal kabuğu görüntüsünden kurtulabilirsiniz.

CİLDİNİZİ TAZELEYEN BESİNLER

Selülit masaj yağları ve faydaları +15 Susam yağı - Cilt dostu olan susam yağı, kuru ciltleri yumuşatır, besler. - Cinsel gücü arttırır. - Şeker hastalarının dostudur. - Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır. - İçindeki demir ve vitaminler nedeniyle kansızlıkta doğal bir destektir. - Eklem sorunlarının ve romatizma ağrılarının azaltılması için susam yağı kullanılır. - Yorgunluğa karşı enerji verir. Susam yağı - Cilt dostu olan susam yağı, kuru ciltleri yumuşatır, besler. - Cinsel gücü arttırır. - Şeker hastalarının dostudur. - Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır. - İçindeki demir ve vitaminler nedeniyle kansızlıkta doğal bir destektir. - Eklem sorunlarının ve romatizma ağrılarının azaltılması için susam yağı kullanılır. - Yorgunluğa karşı enerji verir.