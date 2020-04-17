Kolay nail art modelleri

Düz renk oje kullanmaktan sıkılanlar ve tırnaklarına değişik bir dokunuş yapmak isteyenler için evde kolayca uygulayabileceğiniz kolay nail art fikirlerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

+ Sonra Oku
Kolay nail art fikirleri
Ezgi Ece Aşkıngil

Tırnaktan al haberi

Gazete sayfalarını kullanarak tırnaklarınızda yeni bir görünüm elde edebilirsiniz. Öncelikle tırnaklarınızı ojeye hazırlamak için bir base coat sürmenizi öneririz. Daha sonra beyaz, kırık beyaz, ya da bej tonlarında bir ojeyi iki kat halinde tırnaklarınıza sürüp kurumasını bekleyin. Tırnaklarınızı sırayla alkol içeren bir kolonya ile ıslatın ve gazeteden istediğiniz bir kısmı tırnağınıza bastırın. Gazeteyi kaldırdığınızda yazıların tırnağınıza transfer olduğunu göreceksiniz.

 

 

Bantları küçümseme

Tırnaklarınıza renk getirmek için şeffaf bantlardan faydalanabilirsiniz. İstediğiniz renkleri bantlarla tırnağınızda oluşturduğunuz şekillerin üzerine sürerek sadece size özel tırnaklar yaratabilirsiniz. Öncelikle zemin rengi olmasını istediğiniz ojeyi tırnağınıza sürüp kurutun. Daha sonra çeşitli şekillerde ya da şerit halinde kestiğiniz bantlarla tırnağınızda şekiller oluşturup seçtiğiniz diğer rengi uygulayın. Oje kurumadan bantları çıkarmanız gerekir. Bu aşamada biraz dikkatli olursanız istediğiniz sonucu elde etmiş olursunuz.

 

 

Diş ipleri tırnaklarda

Saplı diş iplerini kullanarak tırnaklarınızda kolayca fark yaratabilirsiniz. Belirlediğiniz zemin rengini tırnaklarınıza sürüp kuruttuktan sonra diş ipinin üstüne istediğiniz farklı bir renk ojeyi sürerek tırnaklarınızda ileri geri hareketlerle gezdirin. Bu işlemi üç ya da dört farklı renk kullanarak tekrarlayın.

 

 

File çorap yardımcınız olsun

İnce bir file çorap ile tırnaklarınızda yılan derisi görünümü elde etmeniz çok kolay. Öncelikle zemine koyu renk bir oje sürün. Kurumasını bekleyin. Daha sonra bir sünger parçasının üstüne zümrüt yeşili ve parlak mavi tonlarında iki ojeyi alt alta sürüp filenin üstünden tırnağınıza uygulayın.

 

 

Streç filmi mutfaktan çıkarın

Bir parça streç film koparıp buruşturun. Çok sıkı top gibi olmamasına özen gösterin. Daha sonra zemine tercih ettiğiniz renk ojeyi sürüp kurutun. Kuruduktan sona tercih ettiğiniz bir diğer ojeyi tırnağınıza sürün ve kurumasını beklemeden streç filmi üzerine değdirip kaldırın. Kuruduktan sonra sabitleyici ojenizi sürün.

 

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Evde kâkül nasıl kesilir?
Evde kâkül nasıl kesilir?
Saç düzleştiricisi ile yapabileceğiniz 5 şey
Saç düzleştiricisi ile yapabileceğiniz 5 şey
Makyajsız güzel görünmenin sırları
Makyajsız güzel görünmenin sırları
Mükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Mükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Sağlıklı bir cilt için 5 süper güç
Sağlıklı bir cilt için 5 süper güç
Evinizi dekore etmek için 23 şahane yöntem
Evinizi dekore etmek için 23 şahane yöntem
Dudağınızın şekli hakkınızda ne söylüyor?
Dudağınızın şekli hakkınızda ne söylüyor?
Evde krem allık nasıl yapılır?
Evde krem allık nasıl yapılır?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X