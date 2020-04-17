Kolay nail art fikirleri

Kolay nail art modelleri

Düz renk oje kullanmaktan sıkılanlar ve tırnaklarına değişik bir dokunuş yapmak isteyenler için evde kolayca uygulayabileceğiniz kolay nail art fikirlerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

Tırnaktan al haberi

Gazete sayfalarını kullanarak tırnaklarınızda yeni bir görünüm elde edebilirsiniz. Öncelikle tırnaklarınızı ojeye hazırlamak için bir base coat sürmenizi öneririz. Daha sonra beyaz, kırık beyaz, ya da bej tonlarında bir ojeyi iki kat halinde tırnaklarınıza sürüp kurumasını bekleyin. Tırnaklarınızı sırayla alkol içeren bir kolonya ile ıslatın ve gazeteden istediğiniz bir kısmı tırnağınıza bastırın. Gazeteyi kaldırdığınızda yazıların tırnağınıza transfer olduğunu göreceksiniz.

Bantları küçümseme

Tırnaklarınıza renk getirmek için şeffaf bantlardan faydalanabilirsiniz. İstediğiniz renkleri bantlarla tırnağınızda oluşturduğunuz şekillerin üzerine sürerek sadece size özel tırnaklar yaratabilirsiniz. Öncelikle zemin rengi olmasını istediğiniz ojeyi tırnağınıza sürüp kurutun. Daha sonra çeşitli şekillerde ya da şerit halinde kestiğiniz bantlarla tırnağınızda şekiller oluşturup seçtiğiniz diğer rengi uygulayın. Oje kurumadan bantları çıkarmanız gerekir. Bu aşamada biraz dikkatli olursanız istediğiniz sonucu elde etmiş olursunuz.

Diş ipleri tırnaklarda

Saplı diş iplerini kullanarak tırnaklarınızda kolayca fark yaratabilirsiniz. Belirlediğiniz zemin rengini tırnaklarınıza sürüp kuruttuktan sonra diş ipinin üstüne istediğiniz farklı bir renk ojeyi sürerek tırnaklarınızda ileri geri hareketlerle gezdirin. Bu işlemi üç ya da dört farklı renk kullanarak tekrarlayın.

File çorap yardımcınız olsun

İnce bir file çorap ile tırnaklarınızda yılan derisi görünümü elde etmeniz çok kolay. Öncelikle zemine koyu renk bir oje sürün. Kurumasını bekleyin. Daha sonra bir sünger parçasının üstüne zümrüt yeşili ve parlak mavi tonlarında iki ojeyi alt alta sürüp filenin üstünden tırnağınıza uygulayın.

Streç filmi mutfaktan çıkarın

Bir parça streç film koparıp buruşturun. Çok sıkı top gibi olmamasına özen gösterin. Daha sonra zemine tercih ettiğiniz renk ojeyi sürüp kurutun. Kuruduktan sona tercih ettiğiniz bir diğer ojeyi tırnağınıza sürün ve kurumasını beklemeden streç filmi üzerine değdirip kaldırın. Kuruduktan sonra sabitleyici ojenizi sürün.