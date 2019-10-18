Bitkisel banyolarla dinlenin, gençleşin

Bitki banyoları nasıl hazırlanır?

Bitkilerin şifalı gücünden yararlanarak tüm stresinizi alacak, cildinizi güzelleştirecek banyolar hazırlamanız mümkün...

Kleopatra’nın dillere destan güzelliğini düzenli olarak yaptığı sütlü ve ballı banyolara borçlu olduğu söylenir... Çok eski çağlardan beri insanlar, banyo suyuna karıştırdıkları çeşitli şifalı malzemelerle rahatlamanın ve gençleşmenin birçok yolunu keşfetmişlerdir. Siz de bu şifalı banyolarla gençleşip güzelleşebilir, tüm vücudunuzu ve ruhunuzu suyun gücü ile dinlendirebilirsiniz.

Banyonuza katacağınız bitkilerin suya dağılmasını istemiyorsanız, tariflerdeki bitkileri bir tülbentin ya da kesenin içinde olacak şekilde suya ilave edebilirsiniz. Ya da bitkileri demlikte ya da tencerede 1 litre kaynamış suyun içerisine ekleyip 15 dakika demledikten sonra süzerek de banyo suyuna katabilirsiniz.

Rahatlatıcı bitkisel banyo tarifi

Banyo küvetinizi çok sıcak suyla doldurun, içerisine birer avuç papatya, melisa ve ısırgan otu ile 7-8 damla lavanta yağı (ya da bir avuç kurutulmuş lavanta çiçeği) ilave edin. Su biraz ılındıktan sonra küvete girerek en az 20 dakika boyunca dinlenin. Papatya güçlü bir antiseptiktir özellikle vücudunuzda çeşitli yaralar ya da cildinizde kuruluk mevcutsa, bu karışım size çok iyi gelecek. Isırgan da kan dolaşımını hızlandırıp cildinizi ve saçlarınızı besleyecek. Melisa otu ve lavanta, bilinen en iyi sakinleştirici bitkilerden. Bu banyodan sonra kendinizi sıcacık sarın ve tüm vücudunuzun gevşediğini hissederek güzel bir uyku çekin! Uyandığınızda yenilenmiş hissedeceksiniz.

Cildi ve saçları canlandıran bitkisel banyo tarifi

Çok sıcak suyun içine bir avuç aynısefa çiçeği, bir avuç papatya, bir avuç ısırgan, iki yemek kaşığı kurutulmuş nane (ya da birkaç dal taze nane), iki yemek kaşığı kurutulmuş kekik ve iki yemek kaşığı yeşil çay ilave edin ve su ılıklaşınca içine girerek en az 20 dakika boyunca dinlenin. Saçlarınızı da bu suyla ıslatıp bekletmeyi ihmal etmeyin. Bu bitki karışımı cildi nemlendirmeye ve canlandırmaya yardımcı olacak, ciltteki kuruluk, döküntü, kaşıntı ya da yaralara çok iyi gelecek. Aynı şekilde saçlarınız da şifalı bitkilerin etkisiyle güçlenip canlanacak. En iyi sonucu almak için bu bitki banyosunu haftada bir ya da iki kez olacak şekilde düzenli olarak uygulamayı deneyin.

Şişkinliği ve ödemi azaltan bitkisel banyo tarifi

İki avuç kiraz sapı, bir avuç mısır püskülü, bir avuç ısırgan yaprağı ve iki yemek kaşığı himalaya tuzunu küvetteki çok sıcak suyun içerisine ilave edin ve su ılıklaştıktan sonra içine girerek en az 20 dakika boyunca dinlenin. Özellikle ellerde, ayaklarda ve yüzde meydana gelen rahatsız edici şişlikleri gidermek için, vücuttaki ödemi azaltmak için çok etkili bir banyodur. Haftada iki kez tekrarlayarak etkisini artırabilirsiniz. Bu banyodan sonra bolca su içmeyi ihmal etmeyin.

Süt ve bal banyosu tarifi

Kleopatra’nın favorisi, süt ve bal banyosu! Ancak zannedildiği gibi tüm küveti pahalı malzemelerle doldurmanıza gerek yok. 3 su bardağı süt ve yarım su bardağı bal ilave edeceğiniz banyo suyunda dinlenmek de sizi rahatlatacak, cildinizi canlandıracak ve tüm yorgunluğunuzu alacak.

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