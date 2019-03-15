Sarımsakla tırnak uzar mı?

Bu tırnak uzatma yöntemini ilk kez duymuş olabilirsiniz...

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Ojenin içine sarımsak koyarsanız ne olur?

Tırnaklarınızı uzatmanın birçok yolunu denediniz ve başarılı olamadıysanız bir de bu formülü deneyin! Şeffaf ojenin içine koyacağınız sarımsak ciddi mucizeler yaratabilir. Tırnaklarınızın uzamamasının birçok nedeni olabilir. Öncelikle bu sorunun kaynağını bulmalısınız. Kansızlık, bağışıklık sisteminin zayıf olması, yetersiz beslenme gibi faktörler yüzünden tırnaklarınız uzamıyor olabilir. 

 

Genellikle çoğumuzun gözden kaçırdığı bir başka detay var. Tırnak mantarı! Kabus gibi gelse de ve sizde olmadığını düşünseniz bile bundan emin olmayın. Neden mi? Tırnak mantarları ellerinizi ne kadar yıkasanız da tırnağın altında yaşamaya devam edebilirler. Müdahale edilmedikleri sürece bölgedeki canlı hücrelerin sağlıklı bir şekilde yaşamasına izin vermezler. Dolayısıyla güçlü bir antiseptiğe ihtiyacınız var. Bu noktada bilinen en güçlü antiseptiklerden biri olan sarımsak devreye giriyor. Ve yine sarımsağın gücünden faydalanıyoruz. Ne varsa doğada var!

 

Sarımsaklı tırnak cilası nasıl hazırlanır?

- Birkaç diş sarımsağı ezin.

- Tırnak cilanızın (top coat ya da base coat olarak da ifade ediliyor) içine kestiğiniz sarımsakları koyun.

- Sarımsakları koyduğunuz ojeyi karanlık, oda sıcaklığında bir yerde 7-8 gün bekletin. Her gün şişeyi çalkalamayı ihmal etmeyin.

- Günler geçtikten sonra ojeniz kullanıma hazır. Her zaman kullandığınız gibi ojeyi kullanabilirsiniz.

 

* Ojenin kapağını açtığınızda sarımsak kokusunu alacaksınız. Merak etmeyin sürdüğünüzde sarımsak kokusu kalmayacak.

 

 

 

 

RUS KADINLAR TÜYLERİNDEN BÖYLE KURTULUYOR!

 

SARIMSAĞIN HİÇ BİLMEDİĞİNİZ FAYDALARI

 

 

 

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