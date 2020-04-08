Kraliçe Kleopatra'nın güzellik sırları

Kleopatra'nın güzellik sırları

Güzelliğiyle dillere destan olmuş Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın sırrı neydi?

Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden efsane kraliçe Kleopatra'nın en bilinen özelliği, güzelliği ve bakımı için kendine has yöntemleri olmasıydı. Aynı zamanda zekası ve karakteriyle de tarihe adını süslü harflerle yazmış olan Kleopatra'nın yöntemleri, aslında bugün evde uygulayabileceğimiz basit tariflerden ibaret...

Süt banyosu

Kleopatra’nın banyo suyunu hazırlarken eşek sütü, bal ve badem yağı kullandığı biliniyor. Bu muhteşem banyoyu hazırlamak için 3 bardak sütü (bulabildiğiniz herhangi bir tür süt olabilir) yarım bardak bal ve 5 yemek kaşığı badem yağı ile iyice karıştırın. Daha sonra hazırladığınız sıcak banyo suyuna bu karışımı ekleyin ve güzellik banyonuzun tadını çıkarın!

Üzümlü cilt maskesi

Fazla bronzlaşmış ciltler için uygun olan bir maskeyle Kleopatra’nın cildi her daim parlak görünürdü… Maskeyi hazırlamak için bir avuç yeşil üzümü iyice ezin ve üzerine iki kaşık bal ekleyin. Önceden sabunlayıp temizlediğiniz yüzünüze sürün ve 15 dakika kadar beklettikten sonra güzelce durulayın.

Deniz tuzu

Ciltteki ölü deriyi temizlemek için kullanılabilecek en doğal malzemelerden biri de deniz tuzu… Kleopatra da ılık süt banyolarından sonra tüm vücudunu deniz tuzu ile ovarak cildinin daha taze, yumuşak ve canlı gözükmesini sağlardı.

Gül suyu toniği

Cildi nemlendiren ve besleyen gül suyu Kleopatra’nın favori bakım ürünlerinden! İster yüzünüze spreyle püskürtün ister pamukla uygulayın: gül suyu yüzünüzün tazeliğini korumanıza yardımcı olacaktır.

Elma sirkesi

Milattan önce 60 yılı civarında, Kleopatra elma sirkesinin faydalarından haberdardı. Bugün kan dolaşımını artırdığını ve cildin pH dengesini sağlamaya yardımcı olduğunu bildiğimiz elma sirkesi, o yıllarda da yüz temizlerken kullanılırdı. Kleopatra’nın yüz temizleme suyunu hazırlamak için büyükçe bir kabı ılık suyla doldurun ve içine 1/4 bardak elma sirkesi ekleyin. Leğenin üzerine eğilin ve bu suyla yüzünüzü birkaç defa duruladıktan sonra kendiliğinden kurumasını bekleyin. Yüzünüzü önceden yıkarsanız gözenekleriniz daha açık olacağı için sirke banyosu daha faydalı olacaktır.

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Dudaklara aşıboyası, gözlere sürme

Meşhur Kleopatra makyajının püf noktaları; katı yağ ile karıştırılmış aşı boyası ile hazırlanan parlak ruj ve gözleri daha büyük, daha koyu gösteren muhteşem sürme…

Oje yerine kına

Kına tırnakları besliyor, güçlendiriyor ve kendine özgü kırmızı rengiyle boyuyor. Kleopatra da ellerini ve ayaklarını güzelleştirmek için kınadan yararlanmış. Bir kere sürdünüz mü tırnağınız uzayana kadar kaybolmayan bir boya olması sebebiyle günümüzde pek tercih edilmiyor olsa da, faydalarını gözden geçirip bir denemeye değer!

Bal maskesi

Karışık maske tariflerini bilen bilir… Ama iyi bir bal, başlı başına harika bir yüz maskesidir! Kleopatra 39 yaşında öldü ama efsaneler onun her zaman ne kadar genç ve taze göründüğünü anlatır durur. Bunda yüzüne düzenli uyguladığı bal maskesinin de payı olduğu kesin!

Saç bakım maskesi

Kleopatra’nın dillere destan siyah saçları her zaman sağlıklı ve parlak gözükürdü. Uzmanlar onun kullandığına benzer bir saç maskesi için şu tarifi öneriyor: 3 yemek kaşığı bal, bir yemek kaşığı badem yağı (yoksa zeytin yağı da kullanılabilir) – bu ikisini güzelce karıştırın ve yeni yıkanmış saçınıza iyice yedirerek 15 dakika bekletin ve durulayın. Yıpranmış saçlara özellikle iyi gelecektir.

Kleopatra’nın yüz kremi

Kraliçe’nin güzellik alışkanlıklarını araştıran uzmanlar, ideal Kleopatra kremi için şu tarifi verdi: iki büyük kaşık balmumunu bir tavada ısıtın, iyice eriyince 2 yemek kaşığı aloe vera suyu, 4 damla gül yağı ve 1 yemek kaşığı badem yağı ilave edin. İçine bir ampul E vitamini de ilave edebilirsiniz. Krem karışımını cam bir kaba alın ve soğuyunca buzdolabında saklayın. 1 hafta içinde kullanmanız gerekiyor. Hem nemlendirici hem de canlandırıcı olan bu kremi gece-gündüz kullanabilirsiniz.

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