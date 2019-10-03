Makyajsız güzel görünmenin sırları

Makyaj bir mucizedir ama bir süre sonra aynı işlemleri tekrarlamak size sıkıcı gelebilir. Doğal güzelliğinizi geliştirmeniz, hem maddi açıdan hem de zaman açısından size avantaj sağlar.
Makyajsız da güzel görünmek isteyen bir kadının öncelikli olarak yapması gereken, iyi bir uyku uyumasıdır. Günde 8 saat uyuyarak, göz çevrenizde oluşan koyu renkteki halkaları ve şişlikleri yok edebilirsiniz.
Soğuk suyun ciltte sıkılaştırıcı ve nemlendirici etkisi vardır. Aynı zamanda göz çevrenizdeki koyu halkaların ve şişliklerin de azalmasına yardımcı olur. Ayrıca sabah erken kalktığınızda, yüzünüzü soğuk suyla yıkadığınızda güne daha zinde ve canlı başlarsınız.
Makyajsız güzel görünmek için cildinizin sağlıklı olması gerekir. Haftada en az bir kere yüzünüzü tonik ile temizleyip, nemlendirici kullanmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde gözenekleriniz lekelerle tıkanır ve cildinizin nefes almasını engellemiş olursunuz. Makyaj yaptıysanız, kesinlikle makyajınızı çıkarmadan uyumayın.
Su içmek cildinizin nemlenmesini ve yumuşamasını sağlar. Su içtiğinizde vücudunuz zararlı toksinlerden arınır. Bunun yanı sıra cildinizi doğrudan etkileyen beslenmenize de dikkat etmenizde fayda var.
Yaz, kış ihmal etmeden güneş kremi kullanmaya özen gösterin. Güneşin zararlı etkileri cildinizi yaşlandırır. Ayrıca güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak göz etrafınızdaki kırışıklıkların oluşumunu azaltır.
Makyajsız güzel görünmek için cildiniz kadar kaş ve kirpiklerinize de özen göstermelisiniz. Kirpik kıvırvı ile rimel olmadan doğal çekici bakışlar yakalayabilirsiniz. Kaşlarınızın ise sürekli bakımlı ve yüz şeklinize göre alındığından emin olmalısınız.
Bir kadının kimliğini yansıtan ve güzelliğini tamamlayan bir şey varsa o da saçlarıdır. Bunun için cildinize gösterdiğiniz önemi saçlarınıza da göstererek makyaj olmazdan harika bir görünüme sahip olabilirsiniz.
Bilindiği üzere sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların cildimiz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bu alışkanlıklarınızdan kurtulmaya bakın. Ayrıca yediğiniz besinlerin kalitesine ve doğal olmasına da özen gösterin. Yağlı ve çok şekerli atıştırmalıklar yerine cildinizi besleyecek meyve ve lifli gıdaları tercih edin.
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Çox gözəl sözlər idi. Çalışacam mən də əməl edim bu sözlərə. Təşəkkür lərCevapla
TeşekkürlerCevapla
ben makyajsız güzelim ztnCevapla
:d :d-
tabi. herkes guzedir
Güzel seylerCevapla
Aynen ben de makyajsız çok güzelimCevapla
ben dünyanın en çirkin kızıyım
Been zaten makyagsiz cok tatliyimmmCevapla
ModaSky sitesinde fotoğraflarımı paylaştım okuldaki arkadaşlarıma söyledim herkes manken olduğumu düşündüler okulun en popüler kızı oldum bir anda millet hala manken sanıyor beni :)
harikaCevapla
Daha pratik bilgiler iyi olurduCevapla
idare ederCevapla
MuhteshemCevapla
tesekkur ederim..saolunCevapla
Çok iyi değil ama yine de güzelCevapla
çok güzel begendim süperCevapla
Yararli degilCevapla
Güzel değil bi formül yazsanız suratımıza sürsem fln çok daha iyi olurduCevapla
elk degil benceCevapla
Kilasik heqsiCevapla
SuperCevapla
vall ben begenmedimCevapla
aynen hepsini ben yapıyorum...
Heqiqeten beyedimCevapla
Heqiqeten beyedimCevapla
Kirpiklerim sarı ruh gibiyimCevapla
HarikaCevapla
Ya sivilceler gardaşCevapla
patlat gitsin
elleme gecsın patlatınca iz kalıyo
beyendim sagoluuuuuuuuunnnnCevapla
cox sagolun men makyajdan hec istifade etmirem umarim bunlar ise yarar ama bir kelme var sadeliy insanin gozelliyidi twkler.Cevapla
harikaCevapla
ben cok guzelimCevapla
ben bunları yapsamda hiç biri işe yaramaz ben öyle çirkinim ki benii guzellestiremezler aslaaa :-(((((((((((((((Cevapla
cirkin qadin yoxdur,baximsiz qadin varCevapla
kalbi güzel olan yüzüde dogal olurCevapla
men onsuzda gozelemCevapla
salam cox superdiCevapla
cox gozel ve superrrrrCevapla
bende qizlerCevapla
cok guzelCevapla
cok guzelCevapla
kaşlarimin duz vê guzel olmasi icin ne yapmaliCevapla
ben ne yaparsam yapıyım olmaz ki :)Cevapla
aslında güzel teknikler ama herkez bana cok güzelsin diyiyorlar ama bende bu güzelliğimi korumak istiyorumCevapla
cok sagolun bana cok yardimci oldunuzCevapla
hayatimda gorduyum en cirkin kadinim yaaaaCevapla
benim hala 15 yasim var bunlari uygulayamamki benCevapla
cox gozelCevapla
evrimbasındasn dyen bnce sen hiç başlmamışsn arkads gayt doğru söylüyooCevapla
13:40 sandık sandık senden usandık:)Cevapla
:d buna güldüm hemde sesliiii :))
13:40-14:20 psikolojik harp dairesi denilen bir şey...sözde mit gizli yapıyormuş...çevrendeki insanları ikna ediyorlar karalıyorlar...sonunda psikolojin tamamen bozulunca sinirler alt üst oluyor ,şizofreni,hasta diyerek alay edenler olabilirmi?bilinç altı alt beyin hedef alınıyor...aselsan mühendislerinin intiharında bence bilinç altı,alt beyinleri hedef alınmış,psikolojik harp gören kolaylıkla intihar eder...bunu sözde türküm diyen amerikalı vatandaşlarımız yapıyor...Cevapla
10:23 çok komiksin... abdest alip namaz kilanlarin yüzünde annaannelerimizin nurunu göremiyoruz artik... hayata ve topluuma nefretle bakiyorlar... yüce allah bile insaliğini özgür birakmişken sizlerin toplum üzerindeki baskisini ve nefretini anlamak mümkün değil. allah sizlerin kalbine huzur ve hoşgörü versin...Cevapla
sen hemen nerden anladınsa o ınsanı topluma baskı yapmak ve nefretle bakmakla suçladın işte sizin bu ön yargılarınız olmasa her şey daha güzel olucak eminim.
10:23 hakikaten evrimin cok basindasin...Cevapla
insanın kalbi temiz ve güzel olsun yeter...Cevapla
soğuk su ile abdest alın,kan dolaşımı hızlanır...makyaj yapan insanların yüzü zamanla çirkinleşiyor,sürdüğünüz o boyalar derinin gözeneklerini kapatıyor,kan dolaşımını yavaşlatıyor...özellikle estetik yaptıran kızlara şaşıyorum,şimdi o çocuk doğduğu zaman annesinin estetik yapılmamış hali ile doğacak...düşünsenize dünya güzeli bir kızla evleniyorsun çocuk bambaşka doğuyor,babanın genleri önemli:)Cevapla