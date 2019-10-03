Makyajsız güzel görünmenin sırları

Doğal güzelliğinizi korumak ve geliştirmek için bu önerilerimize kulak verin.

Makyaj bir mucizedir ama bir süre sonra aynı işlemleri tekrarlamak size sıkıcı gelebilir. Doğal güzelliğinizi geliştirmeniz, hem maddi açıdan hem de zaman açısından size avantaj sağlar.



Cildinizin ferah ve sağlıklı görünümü için uyuyun

Makyajsız da güzel görünmek isteyen bir kadının öncelikli olarak yapması gereken, iyi bir uyku uyumasıdır. Günde 8 saat uyuyarak, göz çevrenizde oluşan koyu renkteki halkaları ve şişlikleri yok edebilirsiniz.



Soğuk suyun sıkılaştırıcı etkisi olduğunu unutmayın

Soğuk suyun ciltte sıkılaştırıcı ve nemlendirici etkisi vardır. Aynı zamanda göz çevrenizdeki koyu halkaların ve şişliklerin de azalmasına yardımcı olur. Ayrıca sabah erken kalktığınızda, yüzünüzü soğuk suyla yıkadığınızda güne daha zinde ve canlı başlarsınız.

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Nemlendirici ve temizleyici tonikleri haftada bir kere de olsa mutlaka kullanın

Makyajsız güzel görünmek için cildinizin sağlıklı olması gerekir. Haftada en az bir kere yüzünüzü tonik ile temizleyip, nemlendirici kullanmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde gözenekleriniz lekelerle tıkanır ve cildinizin nefes almasını engellemiş olursunuz. Makyaj yaptıysanız, kesinlikle makyajınızı çıkarmadan uyumayın.



Suyun cildinizin en önemli besin kaynağı olduğunu unutmayın

Su içmek cildinizin nemlenmesini ve yumuşamasını sağlar. Su içtiğinizde vücudunuz zararlı toksinlerden arınır. Bunun yanı sıra cildinizi doğrudan etkileyen beslenmenize de dikkat etmenizde fayda var.



Kış aylarında güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin

Yaz, kış ihmal etmeden güneş kremi kullanmaya özen gösterin. Güneşin zararlı etkileri cildinizi yaşlandırır. Ayrıca güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak göz etrafınızdaki kırışıklıkların oluşumunu azaltır.

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Kaş ve kirpiklerinizi ihmal etmeyin

Makyajsız güzel görünmek için cildiniz kadar kaş ve kirpiklerinize de özen göstermelisiniz. Kirpik kıvırvı ile rimel olmadan doğal çekici bakışlar yakalayabilirsiniz. Kaşlarınızın ise sürekli bakımlı ve yüz şeklinize göre alındığından emin olmalısınız.



Yüzünüzün güzelliğini bakımlı saçlarınızla tamamlayın

Bir kadının kimliğini yansıtan ve güzelliğini tamamlayan bir şey varsa o da saçlarıdır. Bunun için cildinize gösterdiğiniz önemi saçlarınıza da göstererek makyaj olmazdan harika bir görünüme sahip olabilirsiniz.



Cildinize ve sağlığınıza zarar verecek etmenleri hayatınızdan çıkarın

Bilindiği üzere sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların cildimiz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bu alışkanlıklarınızdan kurtulmaya bakın. Ayrıca yediğiniz besinlerin kalitesine ve doğal olmasına da özen gösterin. Yağlı ve çok şekerli atıştırmalıklar yerine cildinizi besleyecek meyve ve lifli gıdaları tercih edin.

Ünlülerin makyajsız halleri