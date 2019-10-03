Makyajsız güzel görünmenin sırları

Doğal güzelliğinizi korumak ve geliştirmek için bu önerilerimize kulak verin.

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Makyajsız güzel görünmenin sırları

Makyaj bir mucizedir ama bir süre sonra aynı işlemleri tekrarlamak size sıkıcı gelebilir. Doğal güzelliğinizi geliştirmeniz, hem maddi açıdan hem de zaman açısından size avantaj sağlar. 


Cildinizin ferah ve sağlıklı görünümü için uyuyun

Makyajsız da güzel görünmek isteyen bir kadının öncelikli olarak yapması gereken, iyi bir uyku uyumasıdır. Günde 8 saat uyuyarak, göz çevrenizde oluşan koyu renkteki halkaları ve şişlikleri yok edebilirsiniz.


Soğuk suyun sıkılaştırıcı etkisi olduğunu unutmayın

Soğuk suyun ciltte sıkılaştırıcı ve nemlendirici etkisi vardır. Aynı zamanda göz çevrenizdeki koyu halkaların ve şişliklerin de azalmasına yardımcı olur. Ayrıca sabah erken kalktığınızda, yüzünüzü soğuk suyla yıkadığınızda güne daha zinde ve canlı başlarsınız.

 

MAKYAJSIZ İYİ GÖRÜNMENİN YOLLARI Sağlıklı bir cilde sahipseniz ma... DOĞAL GÜZELLİK SIRLARI Doğal güzellik bir mit değil. Sa...


Nemlendirici ve temizleyici tonikleri haftada bir kere de olsa mutlaka kullanın

Makyajsız güzel görünmek için cildinizin sağlıklı olması gerekir. Haftada en az bir kere yüzünüzü tonik ile temizleyip, nemlendirici kullanmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde gözenekleriniz lekelerle tıkanır ve cildinizin nefes almasını engellemiş olursunuz. Makyaj yaptıysanız, kesinlikle makyajınızı çıkarmadan uyumayın.


Suyun cildinizin en önemli besin kaynağı olduğunu unutmayın

Su içmek cildinizin nemlenmesini ve yumuşamasını sağlar. Su içtiğinizde vücudunuz zararlı toksinlerden arınır. Bunun yanı sıra cildinizi doğrudan etkileyen beslenmenize de dikkat etmenizde fayda var.


Kış aylarında güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin

Yaz, kış ihmal etmeden güneş kremi kullanmaya özen gösterin. Güneşin zararlı etkileri cildinizi yaşlandırır. Ayrıca güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak göz etrafınızdaki kırışıklıkların oluşumunu azaltır.

 

DOĞAL GÜZELLİK NEDİR? Doğal olmak kendinizi salmak dem... MAKYAJSIZ HAYAT OH NE RAHAT! Makyaj yapmamanın daha fazla sab...


Kaş ve kirpiklerinizi ihmal etmeyin

Makyajsız güzel görünmek için cildiniz kadar kaş ve kirpiklerinize de özen göstermelisiniz. Kirpik kıvırvı ile rimel olmadan doğal çekici bakışlar yakalayabilirsiniz. Kaşlarınızın ise sürekli bakımlı ve yüz şeklinize göre alındığından emin olmalısınız.


Yüzünüzün güzelliğini bakımlı saçlarınızla tamamlayın

Bir kadının kimliğini yansıtan ve güzelliğini tamamlayan bir şey varsa o da saçlarıdır. Bunun için cildinize gösterdiğiniz önemi saçlarınıza da göstererek makyaj olmazdan harika bir görünüme sahip olabilirsiniz.


Cildinize ve sağlığınıza zarar verecek etmenleri hayatınızdan çıkarın

Bilindiği üzere sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların cildimiz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bu alışkanlıklarınızdan kurtulmaya bakın. Ayrıca yediğiniz besinlerin kalitesine ve doğal olmasına da özen gösterin. Yağlı ve çok şekerli atıştırmalıklar yerine cildinizi besleyecek meyve ve lifli gıdaları tercih edin.

 

Ünlülerin makyajsız halleri
+150
Serenay Sarıkaya

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Yorumlar
60
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    14 Mayıs 2018 Pazartesi 22:16

    Çox gözəl sözlər idi. Çalışacam mən də əməl edim bu sözlərə. Təşəkkür lər

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Mart 2018 Pazartesi 18:27

    Teşekkürler

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  • Misafir
     
    16 Mart 2018 Cuma 15:41

    ben makyajsız güzelim ztn

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  • Misafir
     
    27 Mart 2018 Salı 11:24

    :d :d-

  • Misafir
     
    05 Ocak 2019 Cumartesi 14:58

    tabi. herkes guzedir

  • Misafir
     
    14 Ocak 2018 Pazar 16:57

    Güzel seyler

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  • Misafir
     
    31 Ekim 2017 Salı 00:27

    Aynen ben de makyajsız çok güzelim

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  • Misafir
     
    13 Şubat 2018 Salı 19:13

    ben dünyanın en çirkin kızıyım

  • Misafir
     
    19 Kasım 2016 Cumartesi 09:14

    Been zaten makyagsiz cok tatliyimmm

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  • Misafir
     
    30 Ocak 2017 Pazartesi 19:59

    ModaSky sitesinde fotoğraflarımı paylaştım okuldaki arkadaşlarıma söyledim herkes manken olduğumu düşündüler okulun en popüler kızı oldum bir anda millet hala manken sanıyor beni :)

  • Misafir
     
    05 Ekim 2016 Çarşamba 16:28

    harika

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Eylül 2016 Pazar 16:45

    Daha pratik bilgiler iyi olurdu

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Eylül 2016 Pazar 10:08

    idare eder

    Cevapla
  • Misafir
     
    31 Ağustos 2016 Çarşamba 12:16

    Muhteshem

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Ağustos 2016 Perşembe 21:09

    tesekkur ederim..saolun

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Temmuz 2016 Salı 15:17

    Çok iyi değil ama yine de güzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Haziran 2016 Çarşamba 01:02

    çok güzel begendim süper

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Mayıs 2016 Cumartesi 01:03

    Yararli degil

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Nisan 2016 Çarşamba 15:39

    Güzel değil bi formül yazsanız suratımıza sürsem fln çok daha iyi olurdu

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Nisan 2016 Cumartesi 16:18

    elk degil bence

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Nisan 2016 Salı 23:25

    Kilasik heqsi

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Ocak 2016 Perşembe 19:14

    Super

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Ocak 2016 Cuma 21:23

    vall ben begenmedim

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Mart 2016 Cuma 14:18

    aynen hepsini ben yapıyorum...

  • Misafir
     
    15 Aralık 2015 Salı 19:27

    Heqiqeten beyedim

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Aralık 2015 Salı 19:27

    Heqiqeten beyedim

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Aralık 2015 Pazartesi 19:08

    Kirpiklerim sarı ruh gibiyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Ekim 2015 Pazartesi 18:51

    Harika

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Eylül 2015 Pazartesi 21:16

    Ya sivilceler gardaş

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Kasım 2015 Salı 21:13

    patlat gitsin

  • Misafir
     
    16 Nisan 2016 Cumartesi 09:25

    elleme gecsın patlatınca iz kalıyo

  • Misafir
     
    13 Mayıs 2015 Çarşamba 17:24

    beyendim sagoluuuuuuuuunnnn

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Mart 2015 Pazartesi 08:45

    cox sagolun men makyajdan hec istifade etmirem umarim bunlar ise yarar ama bir kelme var sadeliy insanin gozelliyidi twkler.

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Şubat 2015 Cuma 20:58

    harika

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Şubat 2015 Pazartesi 05:52

    ben cok guzelim

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Şubat 2015 Perşembe 22:10

    ben bunları yapsamda hiç biri işe yaramaz ben öyle çirkinim ki benii guzellestiremezler aslaaa :-(((((((((((((((

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Ocak 2015 Çarşamba 08:26

    cirkin qadin yoxdur,baximsiz qadin var

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Ocak 2015 Çarşamba 00:08

    kalbi güzel olan yüzüde dogal olur

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Ocak 2015 Salı 13:04

    men onsuzda gozelem

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Ocak 2015 Pazar 16:30

    salam cox superdi

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Ocak 2015 Pazar 16:30

    cox gozel ve superrrrr

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Aralık 2014 Pazartesi 00:52

    bende qizler

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Aralık 2014 Pazartesi 18:03

    cok guzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Aralık 2014 Pazartesi 18:03

    cok guzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Kasım 2014 Salı 14:16

    kaşlarimin duz vê guzel olmasi icin ne yapmali

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Kasım 2014 Salı 17:19

    ben ne yaparsam yapıyım olmaz ki :)

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Kasım 2014 Pazartesi 09:22

    aslında güzel teknikler ama herkez bana cok güzelsin diyiyorlar ama bende bu güzelliğimi korumak istiyorum

    Cevapla
  • misafir
     
    16 Ağustos 2014 Cumartesi 17:54

    cok sagolun bana cok yardimci oldunuz

    Cevapla
  • misafir
     
    15 Haziran 2014 Pazar 17:00

    hayatimda gorduyum en cirkin kadinim yaaaa

    Cevapla
  • misafir
     
    15 Haziran 2014 Pazar 16:57

    benim hala 15 yasim var bunlari uygulayamamki ben

    Cevapla
  • misafir
     
    23 Kasım 2013 Cumartesi 18:35

    cox gozel

    Cevapla
  • misafir
     
    01 Aralık 2011 Perşembe 16:46

    evrimbasındasn dyen bnce sen hiç başlmamışsn arkads gayt doğru söylüyoo

    Cevapla
  • misafir
     
    01 Aralık 2011 Perşembe 15:26

    13:40 sandık sandık senden usandık:)

    Cevapla
  • misafir
     
    01 Aralık 2011 Perşembe 17:43

    :d buna güldüm hemde sesliiii :))

  • misafir
     
    01 Aralık 2011 Perşembe 15:13

    13:40-14:20 psikolojik harp dairesi denilen bir şey...sözde mit gizli yapıyormuş...çevrendeki insanları ikna ediyorlar karalıyorlar...sonunda psikolojin tamamen bozulunca sinirler alt üst oluyor ,şizofreni,hasta diyerek alay edenler olabilirmi?bilinç altı alt beyin hedef alınıyor...aselsan mühendislerinin intiharında bence bilinç altı,alt beyinleri hedef alınmış,psikolojik harp gören kolaylıkla intihar eder...bunu sözde türküm diyen amerikalı vatandaşlarımız yapıyor...

    Cevapla
  • misafir
     
    01 Aralık 2011 Perşembe 14:20

    10:23 çok komiksin... abdest alip namaz kilanlarin yüzünde annaannelerimizin nurunu göremiyoruz artik... hayata ve topluuma nefretle bakiyorlar... yüce allah bile insaliğini özgür birakmişken sizlerin toplum üzerindeki baskisini ve nefretini anlamak mümkün değil. allah sizlerin kalbine huzur ve hoşgörü versin...

    Cevapla
  • misafir
     
    01 Aralık 2011 Perşembe 17:44

    sen hemen nerden anladınsa o ınsanı topluma baskı yapmak ve nefretle bakmakla suçladın işte sizin bu ön yargılarınız olmasa her şey daha güzel olucak eminim.

  • misafir
     
    01 Aralık 2011 Perşembe 13:40

    10:23 hakikaten evrimin cok basindasin...

    Cevapla
  • misafir
     
    01 Aralık 2011 Perşembe 10:28

    insanın kalbi temiz ve güzel olsun yeter...

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  • misafir
     
    01 Aralık 2011 Perşembe 10:23

    soğuk su ile abdest alın,kan dolaşımı hızlanır...makyaj yapan insanların yüzü zamanla çirkinleşiyor,sürdüğünüz o boyalar derinin gözeneklerini kapatıyor,kan dolaşımını yavaşlatıyor...özellikle estetik yaptıran kızlara şaşıyorum,şimdi o çocuk doğduğu zaman annesinin estetik yapılmamış hali ile doğacak...düşünsenize dünya güzeli bir kızla evleniyorsun çocuk bambaşka doğuyor,babanın genleri önemli:)

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