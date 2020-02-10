Batıklardan kurtulmanın formülleri

Batıklardan doğal yollarla kurtulmanın yolları nelerdir?

Her kadının problemi ağdadan sonra ortaya çıkan batıklardır. Kaşındırır, kararır ve yara yaparlar. Peki pürüzsüz bir cilt için neler yapmamız gerekir?

Günümüzde eczanelerde çeşitli batık kremleri satılıyor ama belki de siz batık sorununuzdan evdeki malzemelerinizle kolay ve ucuz yoldan kurtulmak istersiniz. Size ilk tavsiyemiz yaygınlaşan ve kulaktan kulağa dolaşan 'jiletle tıraş etme' önerisine kulak asmamanız. Bacaklarına bol bol kese yapmanız ve mümkün oldukça az epilasyon aleti kullanmanız. İşte acaklarınızdaki yaralardan, batıklardan ve kararmalardan kurtulmanın yolları:

Batıklar için karbonat maskesi nasıl yapılır?

Küçük bir kapta 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Karışımı bacaklarınıza masaj yaparak uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Yarım limonu alıp bacaklarınıza sürün ve hemen ardından yıkayın ve cilt tipinize uygun bir kremle nemlendirdirin. Bu uygulamayı haftada bir defa yaparsanız bacaklarınızdaki sorunun giderek düzeldiğini göreceksiniz.

Soda ve limon

Duştan çıkmadan önce bacaklarınızı keseleyin ve önceden hazırladığınız bir çay bardağı soda ve limon suyunu pamukla bacaklarınıza sürün.

Limon suyu ve deniz tuzu

Keselediğiniz cildinize limon suyu ve deniz tuzunu karıştırarak masaj yapın. Bu hem peeling görevi görecek hem de batık yüzünden oluşan yaralarınızı iyileştirecektir.

Batıklar için un maskesi nasıl yapılır?

Bir kahve fincanı yulaf unu, bir çorba kaşığı kil ve bir limondan elde ettiğimiz limon suyunu eşit miktardaki hint yağı ile karıştırın. Bacaklarınıza uygulayın ve 15 dakika sonra karışım kuruyunca ovarak çıkartın. Bacaklarınızı ılık su ile yıkadıktan sonra badem yağı ile nemlendirin. Haftada bir gün uyguladığınız bu işlem sayesinde batıklarınızın ve lekelerin kir gibi aktığını görünce inanamayacaksınız!

Şekerin inanılmaz etkisi

4 çorba kaşığı çay şekerini yarım çay bardağı limonla karıştırıp bacaklarınıza masaj yapın.

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