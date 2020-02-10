Batıklardan kurtulmanın formülleri

Günümüzde eczanelerde çeşitli batık kremleri satılıyor ama belki de siz batık sorununuzdan evdeki malzemelerinizle kolay ve ucuz yoldan kurtulmak istersiniz. Size ilk tavsiyemiz yaygınlaşan ve kulaktan kulağa dolaşan 'jiletle tıraş etme' önerisine kulak asmamanız. Bacaklarına bol bol kese yapmanız ve mümkün oldukça az epilasyon aleti kullanmanız. İşte acaklarınızdaki yaralardan, batıklardan ve kararmalardan kurtulmanın yolları:
Küçük bir kapta 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Karışımı bacaklarınıza masaj yaparak uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Yarım limonu alıp bacaklarınıza sürün ve hemen ardından yıkayın ve cilt tipinize uygun bir kremle nemlendirdirin. Bu uygulamayı haftada bir defa yaparsanız bacaklarınızdaki sorunun giderek düzeldiğini göreceksiniz.
Duştan çıkmadan önce bacaklarınızı keseleyin ve önceden hazırladığınız bir çay bardağı soda ve limon suyunu pamukla bacaklarınıza sürün.
Keselediğiniz cildinize limon suyu ve deniz tuzunu karıştırarak masaj yapın. Bu hem peeling görevi görecek hem de batık yüzünden oluşan yaralarınızı iyileştirecektir.
Bir kahve fincanı yulaf unu, bir çorba kaşığı kil ve bir limondan elde ettiğimiz limon suyunu eşit miktardaki hint yağı ile karıştırın. Bacaklarınıza uygulayın ve 15 dakika sonra karışım kuruyunca ovarak çıkartın. Bacaklarınızı ılık su ile yıkadıktan sonra badem yağı ile nemlendirin. Haftada bir gün uyguladığınız bu işlem sayesinde batıklarınızın ve lekelerin kir gibi aktığını görünce inanamayacaksınız!
4 çorba kaşığı çay şekerini yarım çay bardağı limonla karıştırıp bacaklarınıza masaj yapın.
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Şeker tuyleri beslerCevapla
ben güzellik uzmanyım eker asla tüğleri beslemez hormonel bi probleminiz olmadığı sürece çok güzel peeling etkisi yapar bide sert kesede çok işe yarıyo
şeker maskesini deneyeceğim umarım işe yararCevapla
bir ton fikir atılmış ortaya hangisini yapalım şimdi ?Cevapla
aslındaıyı tavsıyeler her kedının sorunu bu batık ve kendını ıyı hıssettırıyor keseyı evet bılıyorum mantıklıda ama maskelerıde denemek lazımCevapla