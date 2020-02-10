Batıklardan doğal yollarla kurtulmanın yolları nelerdir?

Her kadının problemi ağdadan sonra ortaya çıkan batıklardır. Kaşındırır, kararır ve yara yaparlar. Peki pürüzsüz bir cilt için neler yapmamız gerekir?

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Batıklardan kurtulmanın formülleri

Günümüzde eczanelerde çeşitli batık kremleri satılıyor ama belki de siz batık sorununuzdan evdeki malzemelerinizle kolay ve ucuz yoldan kurtulmak istersiniz. Size ilk tavsiyemiz yaygınlaşan ve kulaktan kulağa dolaşan 'jiletle tıraş etme' önerisine kulak asmamanız. Bacaklarına bol bol kese yapmanız ve mümkün oldukça az epilasyon aleti kullanmanız. İşte acaklarınızdaki yaralardan, batıklardan ve kararmalardan kurtulmanın yolları:

 

Batıklar için karbonat maskesi nasıl yapılır?

Küçük bir kapta 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Karışımı bacaklarınıza masaj yaparak uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Yarım limonu alıp bacaklarınıza sürün ve hemen ardından yıkayın ve cilt tipinize uygun bir kremle nemlendirdirin. Bu uygulamayı haftada bir defa yaparsanız bacaklarınızdaki sorunun giderek düzeldiğini göreceksiniz.  

 

Soda ve limon

Duştan çıkmadan önce bacaklarınızı keseleyin ve önceden hazırladığınız bir çay bardağı soda ve limon suyunu pamukla bacaklarınıza sürün.  

 

Limon suyu ve deniz tuzu

Keselediğiniz cildinize limon suyu ve deniz tuzunu karıştırarak masaj yapın. Bu hem peeling görevi görecek hem de batık yüzünden oluşan yaralarınızı iyileştirecektir.  

 

Batıklar için un maskesi nasıl yapılır?

Bir kahve fincanı yulaf unu, bir çorba kaşığı kil ve bir limondan elde ettiğimiz limon suyunu eşit miktardaki hint yağı ile karıştırın. Bacaklarınıza uygulayın ve 15 dakika sonra karışım kuruyunca ovarak çıkartın. Bacaklarınızı ılık su ile yıkadıktan sonra badem yağı ile nemlendirin. Haftada bir gün uyguladığınız bu işlem sayesinde batıklarınızın ve lekelerin kir gibi aktığını görünce inanamayacaksınız! 

 

Şekerin inanılmaz etkisi

4 çorba kaşığı çay şekerini yarım çay bardağı limonla karıştırıp bacaklarınıza masaj yapın.

 

EL BAKIMI İÇİN NE YAPILMALI?

 

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+11
1- Her uygun vakitte cilt bakımı yapın Francesca Fusco: Arabamda küçük bir çantada da güzellik bakım ürünlerim olur. Trafik sıkışık olduğunda, serum, göz maskesi, diş beyazlatma çubukları, kaş jeli gibi bir sürü şey uyguluyorum.

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Yorumlar
5
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    29 Kasım 2015 Pazar 15:58

    Şeker tuyleri besler

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  • Misafir
     
    17 Haziran 2016 Cuma 22:52

    ben güzellik uzmanyım eker asla tüğleri beslemez hormonel bi probleminiz olmadığı sürece çok güzel peeling etkisi yapar bide sert kesede çok işe yarıyo

  • misafir
     
    13 Haziran 2014 Cuma 14:24

    şeker maskesini deneyeceğim umarım işe yarar

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  • misafir
     
    30 Aralık 2013 Pazartesi 13:09

    bir ton fikir atılmış ortaya hangisini yapalım şimdi ?

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  • misafir
     
    26 Kasım 2011 Cumartesi 12:45

    aslındaıyı tavsıyeler her kedının sorunu bu batık ve kendını ıyı hıssettırıyor keseyı evet bılıyorum mantıklıda ama maskelerıde denemek lazım

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