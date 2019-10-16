Yoğurt maskesi ile gençleşin

Sade yoğurt maskesi nasıl yapılır?

Basit ve cildi besleyen yoğurt maskesi yapmanın da incelikleri var.

Doğal yoğurt kullanın

Mümkünse kendi mayaladığınız yoğurdu kullanın. Meyveli ve katkı malzemeli yoğurtlarla maske yapmayın.

Cilt tipinize göre yoğurt seçin

Eğer cildiniz yağlıysa yağı azaltılmış, kuruysa yağlı yoğurt tercih edin.

Yoğurt maskesini nasıl uygulamalısınız?

Yoğurdu bir kaba koyup tahta kaşıkla çırpın. Çırpılmış yoğurt cilde hem eşit biçimde hem de daha kolay sürülür. Yoğurdu parmaklarınızın uçlarıyla fazla bastırmadan masaj yaparak yüzünüze ve boynunuza yedirin. Kuruyana kadar dokunmayın ki cildinizin her yanı maskeden eşit derecede faydalanabilsin. Maskenin kuruması cildinizin yoğurdu emdiği, onun besleyici değerlerini aldığı anlamına gelir. Bu aşamada yüzünüzü ve boynunuzu ılık suyla yıkayın. Temiz bir havluyla bastırmadan, nazikçe silin.

Yoğurt maskesinin cilde faydaları nelerdir?

Yoğurt B12, B5 ve B12 vitaminleri, kalsiyum, çinko ve laktik asit içerir. B12 vitamini cildi pürüzsüzleştirirken B5 vitamini lekeleri giderir, B2 vitamini ise hücre yenileyici özelliği ile cildi tazeler ve nemlendirir. Çinko yaşlanma etkilerini geciktirir, laktik asit ve kalsiyum ise cildi besler.

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