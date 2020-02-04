Gözaltı morluklarından kurtulmanın kolay yolları

Gözaltı morlukları bazen ortaya çıkar ve birkaç gün içerisinde yok olur. Birçok yöntem deneriz ama bitkisel yöntemlerle de gözaltı morluklarından kurtulabilmek mümkün.

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Gözaltı morluklarından kurtulun

Aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk gözaltı morluklarının en önemli sebeplerindendir. Krem, kapatıcı gibi birçok kimyasal ürünleri kullanırız ama gözaltı morluklarından kurtulmak isterken cildimizi riske attığımızı unuturuz.  Bitkisel çözüm hem kısa sürede etkili sonuç almanızı sağlar hem de cildinize bir zararı olmaz. İşte bitkisel çözümler:

 

  • Gözaltı morluklarından kurtulmak istiyorsanız ilk önce beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Çünkü gözaltı morlukları vücutta birikmiş toksinlerden oluşur. Bu yüzden kahve, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklarınızı azaltmalısınız. Sabah kahvaltılarını düzenli yapmalı ve sağlıklı yiyeceklerden yemelisiniz.

 

  • Her gün, düzenli olarak su içmelisiniz. Su, vücuttaki toksinlerin kolayca dışarı atılmasına yardımcı olur. Cildi gençleştirir ve cilt lekelerinin kaybolmasını sağlar.  

 

  • Sallama poşet çaylarını ya da demlediğiniz çayların çöplerini sakın atmayın. Çünkü çay, gözaltı morluklarının en önemli bitkisel çözümlerinden biridir. Çay çöplerini ya da sallama poşet çayları soğuduktan sonra, 10-15 dakika gözlerinizde bekletin.

 

  • Göz bölgenize aşırı makyaj yapmaktan kaçının. Böylece cildinizin hava almasını sağlamış olursunuz. Ayrıca sürdüğünüz nemlendirici kremleri, pamuk yardımı ile gözaltlarınızda iyice dağılmış olmasına dikkat edin.

 

  • Sıcak suyu bir kovaya koyun ve yüzünüze buhar banyosu yapın. Hem gözaltı morluklarınızın azaldığını hem de yüzünüzdeki gözeneklerin açıldığını göreceksiniz. Bu sayede kolaylıkla yüz temizliğinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

 

  • Gözaltı morlukları olan kişiler, bol meyve ve sebze tüketmelidir. Özellikle C ve E vitamini bakımından zengin yiyecekler gözaltı morluklarını geçirmek için önemlidir.

 

  • Gözaltı morluğuna iyi gelen önemli besin patates ve salatalıktır. Çiğ patates ve salatalığı göz kapaklarınıza koyarak, 15 dakika uygulayacağınız doğal maske ile gözaltı morluklarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.  

 

  • Gözlerinize soğuk su ya da buz ile kompres uygulayın. Böylece hem gözlerinizi rahatlatmış hem de gözaltı morluklarından kurtulmuş olursunuz.

 

GÖZ ÇEVRESİ KREMİ NASIL YAPILIR?

 

Göz altı morluk giderici tarifler
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Yorumlar
106
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:33

    Meraba arkadaşlar benim göz altlarımdada var ve gecelerı uyuyamıyorum uyku sorunum var uykum gelmiyor napmam gerekiyor.

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Aralık 2018 Pazartesi 21:43

    mehaba ben Açanay Hevın Demir gözerimin altı çok morarıyo ve bu yüzden kötü görünüyo bende utanıyorum arkadaşlar ne yapmalıyım sizce...

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  • Misafir
     
    22 Aralık 2017 Cuma 20:22

    Arkadaşlar ben doktora gittim bana dediki patlıcanı al kes gözüne koy geçirir dedi ve cidden kurtuldum bu illetten

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  • Misafir
     
    03 Nisan 2018 Salı 15:02

    düz tarafı mı yoksa ters tarafımı

  • Misafir
     
    23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:07

    pekı ıse yardımı patlıcan

  • Misafir
     
    08 Kasım 2017 Çarşamba 21:32

    ARKADAŞLAR BENDE ŞİKAYETCİYDİM MORLUKLARDAN DOKTOR DEMİR EKSİKLİĞİ VAR DEDİ ŞİMDİ Bİ KASE SOĞUK SÜTÜ PAMUKLA YAVAŞCA GÖZ ALTINA UYGULAYIN EN AZ 1 AY FALAN VALLA RENGİ TEN RENGİNE DÖNÜŞÜYO YAVAŞ YAVAŞ...HA BU ARADA GEÇMİYOSA KALITSALDIR KAFAYA TAKMAYINMORALİNİZİ YÜKSEK TUTUN.

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Kasım 2017 Cuma 20:13

    sigara içmeyin gözaltı morluklarını öne çıkartır

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:08

    çay iyidir denemedim

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:07

    bu sitenin doktor onayı varmı acaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Mayıs 2017 Cuma 12:28

    Çay maskesi işe yarıyor demişsiniz kaç günde bir yapmak lazım ne kadar bekletiyorsunuz gözünüzde çay poşeti ni

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Mayıs 2017 Cumartesi 07:40

    on pnbeş dakka bir gün

  • Misafir
     
    02 Haziran 2017 Cuma 14:34

    slm cnm, benim saçım oryalden yandı, liquid keratin saçıma yükleyerek ve liquid kerain maske kullanarak çok şükür saçımı kurtardım, fakat şu göz altındaki morluklardan ne yaptıysam kurtulamıyorum. lütfen yardım.

  • Misafir
     
    08 Kasım 2017 Çarşamba 21:25

    15 dk

  • Misafir
     
    01 Mayıs 2017 Pazartesi 23:17

    benim geçen yıla kadar yoktu ama bu yıl büyük sınavım vardı ve çok stresliydim bu yüzden gözlerimin altı morlaştı yani stres çok yapıyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Nisan 2018 Salı 11:48

    normaldir

  • Misafir
     
    15 Mart 2017 Çarşamba 13:46

    maskelerin xeyri yoxdu

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Mart 2017 Pazar 15:59

    aaaaaaaaaaaaa

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Şubat 2017 Salı 13:39

    arkadaşlar benim gözaltı morluklarım kendimi bildim bileli var.gören herkes ne kadar yorgun göründüğümü söyler durur. dün akşam duyduğum bir yöntemi denedim ve gerçekten ben bile ilk günden gözaltlarımın bu kadar aydınlanmasına şok oldum. çok basit, demlediğiniz poşet çayları atmayın. buzlukta 10 dk kadar bekletin soğusun. çıkarıp gözleriniz üstüne koyun ve 15 dk bekleyin. ben dün siyah çayla yaptım, yeşil çayin daha da iyi geldiğini duydum. bugün de onu deneyeceğim.

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  • Misafir
     
    19 Şubat 2017 Pazar 11:27

    yani siyah çayın çöpünü poşetlemicez demi alıp sürcez

  • Misafir
     
    01 Şubat 2017 Çarşamba 22:08

    yardım edin ben irem 15 yaşındayım ve göz altı morluklarım var ve geçmiyor çok utanıyorum yardım ederseniz çok sevinirim

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Ocak 2017 Cumartesi 18:14

    9 yaşında ki kız göz altı morluklarım var ve ağlamak üzereyim yazmış. 23 yaşındayım hadi benim ki makyajdan ve yoğun stresli işlerden ablacım sen o yaşta ne yaptın gözlerine

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Ocak 2017 Cuma 13:51

    Patates egzamami azdirdi gozlerimin alti kipkirmizi dolastim egzamaniz varsa patates koymayin

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Aralık 2016 Perşembe 10:38

    geçmiyo arkadaş geçmiyo

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Eylül 2016 Salı 17:19

    Bunlarin yan etkisini merak ettim de bilen varsa acaba soyleyebikir mi

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Eylül 2016 Cuma 20:24

    O Tevrat ve incilden okudum deyen kişi müslüman değilmi bizim en son kitabımız kuran ı Kerim okumakla hemen geçer peygamberimiz hz Muhammad mustafa sallallahu aleyhisselam sünnet yerine getirirsiz hemen tedavi olursun

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Ocak 2017 Pazar 15:41

    ya müslüman değilse? azıcık saygılı olun yahu! müslüman olmayan sizden değil mi yani?

  • Misafir
     
    20 Şubat 2018 Salı 20:23

    evet bizden değil

  • Misafir
     
    25 Ağustos 2016 Perşembe 10:34

    arkadaşlar çok dert etmeyin çözemiyorsanız ben estetik internationalda göz altı morluğu tedavisini buldum , gidip görüşün muayeneden parada almıyorlar nasılsa ,

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Ağustos 2016 Pazartesi 23:17

    benim hic gecmiyo ya ne yapsam bilmem

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Ağustos 2016 Pazar 19:02

    Ben Tevrat'tan ve incil'den ayeti kerimeler okudum ve işe yaradı tavsiye ediyorum.

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Eylül 2016 Salı 14:13

    incilden derken nasıl hallettin hocam

  • Misafir
     
    08 Eylül 2016 Perşembe 06:10

    kuran varken onlara mı yetlendin, bence senin amacın milleti caydırmak diye düşünüyorum. si̇z bakmayin buna tevrat ve i̇nci̇l deği̇şti̇ri̇lmi̇şti̇r. onlara ayet denmez, çünkü i̇nsan kelamlari karişmiştir

  • Misafir
     
    09 Eylül 2016 Cuma 13:54

    tevrat ve incil artık sadece o işe yarar

  • Misafir
     
    04 Şubat 2017 Cumartesi 12:42

    ben incilden 354. ayeti okudum göz altı morluklarım gitti bide gözlerim mavi oldu

  • Misafir
     
    05 Aralık 2017 Salı 15:30

    ahahah sesli güldüm :)))

  • Misafir
     
    08 Nisan 2018 Pazar 19:27

    bende denedim kanatlarım çıktı. uçuyorum şu an. gökyüzünden selamlaaarr

  • Misafir
     
    19 Ağustos 2016 Cuma 02:19

    Eğer geçmiyosa genetiktir fazlada abartmayın dua falan sksksk

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Ağustos 2016 Cumartesi 20:54

    saçmalamayın be ne duası ayrıca geçmiyosa ya bitkisel yolları deneyin yada gidin cildiyeye krem alın

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Şubat 2018 Salı 20:24

    duayla geçtiğine inanıyorsa seni gram ilgilendirmez işine bakacaksın

  • Misafir
     
    08 Ağustos 2016 Pazartesi 11:48

    Salak misiniz yoksa yasinizin verdigi birsey mi bu ne duasi ne sacmaliyorsunuz siz

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 15:23

    dua bilen varsa yazsın benimkiler geçmiyo çaresizım

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 15:22

    9 yaşında bebe halinde güzellik derdinde misin yaa otur derslerine çalış

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 15:20

    9 yaşinda ki kız daha geçmesini çok beklersin benimkiler geçmiyo şuan gerçekten ağlamak üzereyim ve de 13 yasıma girmek üzereyim geçmesi için her şeyi denedim lütfen dua falan bilen varsa yazsın

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Nisan 2018 Cumartesi 20:27

    dua içtenlikle yapılan bir şeydir

  • Misafir
     
    28 Temmuz 2016 Perşembe 16:28

    Tesekkurler

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Temmuz 2016 Salı 22:05

    9 yaşındayım.morluklar var. inşallah geçer...

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Temmuz 2016 Salı 17:18

    arkadaşlar kansızlığınız varsa morlukların en büyük sebebidir

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Temmuz 2016 Salı 15:12

    Gözlerimin altında morluklar var inşallah gecer :-(

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Temmuz 2016 Perşembe 21:22

    sekiz yaşindan beri gözümde morluklar var ondokuz hala ayni

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Temmuz 2016 Çarşamba 23:41

    13 yaşındayım ve göz altı morlukları var inşallah geçer !!

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Temmuz 2016 Çarşamba 23:41

    13 yaşındayım ve göz altı morlukları var inşallah geçer !!

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Temmuz 2016 Çarşamba 15:53

    geçmiyo gözaltı morluklarım herşeyi denedim

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Temmuz 2016 Çarşamba 15:51

    geçmiyor gözaltı morluklarım ya bıktım ya hergün gözlerimin altı mosmor herşeyi denedim ama olmuyo işte

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Haziran 2016 Cumartesi 14:19

    dilerim ki iyi gelir inşallah

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Haziran 2016 Pazar 20:34

    soğuk su ile kompres uyguladım ama gözaltlarım daha da morardı.

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Mart 2018 Cuma 12:36

    sıcak su ile yapmalısın

  • Misafir
     
    01 Haziran 2016 Çarşamba 19:18

    Tesekurler

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Mayıs 2016 Pazartesi 08:48

    İnşallah iyi gelir

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Nisan 2016 Cuma 23:28

    Çok guzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    31 Mart 2016 Perşembe 14:46

    lazer tedavisi oluyor mu peki

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Şubat 2016 Çarşamba 22:05

    Göz morlukları rahatsız ediyor ne yapayim

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Ocak 2016 Cuma 19:23

    Genetik olanda gecermi ?

    Cevapla
  • Misafir
     
    31 Ocak 2016 Pazar 13:54

    ancak lazer tedavisi uygulana bilir.

  • Misafir
     
    08 Ocak 2016 Cuma 19:18

    Mormos gozlerle artık dolanacagız

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Ocak 2016 Salı 21:43

    ins faydasi olur

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Ocak 2016 Cuma 19:23

    Bendede çok birtürlü kurtulamıyorum yaa

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Aralık 2015 Pazar 21:58

    Faydası oluyo mu ya benimde küçüklüğümden beri var

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Aralık 2015 Çarşamba 20:32

    Ya bnm kucuklukten beri var deniycem ins.bi faydasini goruruz

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Ekim 2015 Cuma 17:49

    Yok artık

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Eylül 2015 Çarşamba 22:55

    Arkadaslar oyle hemen bir deneme olmaz.Devamli yapmaliyiz ve yani sirs beslenmemize dikkat etmeliyiz. Pes etmek yooook. ..:l NK

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Eylül 2015 Perşembe 13:01

    Dogdugumdan beri gozlerimin alti mos mor ve ne denersen deneyim gecmiyo gecmeyi birak azalmiyo bile yukarida yazanlarin hicbiri ise yaramiyo

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Kasım 2015 Çarşamba 13:00

    benimde aynı şekilde genetik oldugu için hiç bir sekılde azalöma olmuyor

  • Misafir
     
    23 Ağustos 2015 Pazar 22:11

    Gecmez :((

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Ağustos 2015 Cuma 01:15

    Hep aynıııı geçmiyor isteeee

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Ağustos 2015 Çarşamba 10:01

    Bende 2 yildir var

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Ağustos 2015 Pazartesi 00:38

    Tamam kes

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Ağustos 2015 Cuma 15:06

    Fiyatini ogrene bilirmiyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Temmuz 2015 Perşembe 01:38

    nar çekirdeği yağını kullandım fayda etmiyor. göz altı torbaları oluştu .ne yapmalı artık bilmiyorum ameliyat olan varmış onu araştıracagim.

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Haziran 2015 Salı 15:38

    misafir 26 mayıs 2015 salı 19:01 benimde gözümün altı mor ne yapmalıyım yorumunu yapan insan evladı hâlâ yaşıyor mu

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Haziran 2015 Çarşamba 09:26

    ben bu haberi okumadan öncede göz altlarıma buz sürüyordum ama öyle aralıksız yapmayın canınız acıyabilir biraz gezdirip dinlendirin biraz gezdirip dinlendirin kanın daha hızlı aktıgını göz altınızda hareketlenmelerin oldugunu fark ediceksiniz suan sonuç vermesini bekliyorum ben deneyin derim...

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  • Misafir
     
    26 Mayıs 2015 Salı 19:01

    Benimde gözümün altı mor ne yapmalıyım

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Mayıs 2015 Cuma 23:36

    bence denemeye deyer sonuc belki iyi olur

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Mayıs 2015 Cuma 23:31

    bence de neme ye deyer

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Mayıs 2015 Perşembe 07:13

    benimde göz altı morluğum var ve bu beni çok rahatsız ediyor sizce bunlar denenip sonuç verdimi??

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Nisan 2015 Çarşamba 21:41

    ozon tedavisi tek çözüm

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Nisan 2015 Çarşamba 21:40

    en iyisi ozon tedavisiymiş

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Nisan 2015 Pazar 23:01

    yeşilçay poşeti olurmu

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Nisan 2015 Cumartesi 22:20

    benimde göz morlukmorluklarim var ve ne yapabilim geçmesi için

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Nisan 2015 Çarşamba 15:10

    rezene poşet çayı göz altı morluklarımı geçirdi

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Mart 2015 Cumartesi 21:44

    teşekür ederim bana çok yardımcı oldu

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Mart 2015 Pazartesi 21:54

    arkadaşlar benimde oluyor ama haftada bi kez yoğurt sürüyorum hiç kalmıyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Şubat 2015 Çarşamba 12:22

    önce nar çelirdeği yağını bi hafta hem yüzünüze hemde göz altına sürün 1 haftadan sonrada üzüm çekirdeği yağını sürakli kulanın ben 2 aydır kulanıyorum çok memnun kaldım

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Ocak 2015 Cuma 23:52

    göz altı morlukları icim denedigimız ve ıse yarayan tıyoları bekliyom

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Ocak 2015 Cuma 09:38

    yosun yagı iyi geliyormus

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Ocak 2015 Cuma 09:38

    ben arastrdm yosun yagı iyi geliyormuş alip deniyecegim

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Aralık 2014 Salı 22:50

    nar çerdegi yagi sakin sürme yağ bezesi oluyo tedavisidw yok ben sürdüm pişman oldum

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Aralık 2014 Çarşamba 02:49

    göz alti morluklarina iyi gelıyomu bunlar

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Aralık 2014 Pazartesi 14:36

    goz alti morluklari basa bela

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Aralık 2014 Salı 23:15

    yok yaa hic bi etkisini tam olarak göstermedi. nar çekirdeği yagini alıcam bi de onu deniycem. eger etkisi olursa oneririm...

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Aralık 2014 Cuma 17:51

    üzüm cekirdegi yagi da morluklara iyi geliyorus. ben aldim aktardan 5 gün oldu hafif degismeler oldu diyebilirim uygulamaya devam edicem. bir de dr. ibrahim saracoglu nar cekirdegi yağını önerdi .

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Aralık 2014 Çarşamba 22:32

    yarıyormu

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Kasım 2014 Cuma 13:15

    evet

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    Süresi : 05:37 İzlenme : 3562

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