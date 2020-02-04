Gözaltı morluklarından kurtulun

Gözaltı morluklarından kurtulmanın kolay yolları
Gözaltı morlukları bazen ortaya çıkar ve birkaç gün içerisinde yok olur. Birçok yöntem deneriz ama bitkisel yöntemlerle de gözaltı morluklarından kurtulabilmek mümkün.
Aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk gözaltı morluklarının en önemli sebeplerindendir. Krem, kapatıcı gibi birçok kimyasal ürünleri kullanırız ama gözaltı morluklarından kurtulmak isterken cildimizi riske attığımızı unuturuz. Bitkisel çözüm hem kısa sürede etkili sonuç almanızı sağlar hem de cildinize bir zararı olmaz. İşte bitkisel çözümler:
- Gözaltı morluklarından kurtulmak istiyorsanız ilk önce beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Çünkü gözaltı morlukları vücutta birikmiş toksinlerden oluşur. Bu yüzden kahve, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklarınızı azaltmalısınız. Sabah kahvaltılarını düzenli yapmalı ve sağlıklı yiyeceklerden yemelisiniz.
- Her gün, düzenli olarak su içmelisiniz. Su, vücuttaki toksinlerin kolayca dışarı atılmasına yardımcı olur. Cildi gençleştirir ve cilt lekelerinin kaybolmasını sağlar.
- Sallama poşet çaylarını ya da demlediğiniz çayların çöplerini sakın atmayın. Çünkü çay, gözaltı morluklarının en önemli bitkisel çözümlerinden biridir. Çay çöplerini ya da sallama poşet çayları soğuduktan sonra, 10-15 dakika gözlerinizde bekletin.
- Göz bölgenize aşırı makyaj yapmaktan kaçının. Böylece cildinizin hava almasını sağlamış olursunuz. Ayrıca sürdüğünüz nemlendirici kremleri, pamuk yardımı ile gözaltlarınızda iyice dağılmış olmasına dikkat edin.
- Sıcak suyu bir kovaya koyun ve yüzünüze buhar banyosu yapın. Hem gözaltı morluklarınızın azaldığını hem de yüzünüzdeki gözeneklerin açıldığını göreceksiniz. Bu sayede kolaylıkla yüz temizliğinizi de gerçekleştirebilirsiniz.
- Gözaltı morlukları olan kişiler, bol meyve ve sebze tüketmelidir. Özellikle C ve E vitamini bakımından zengin yiyecekler gözaltı morluklarını geçirmek için önemlidir.
- Gözaltı morluğuna iyi gelen önemli besin patates ve salatalıktır. Çiğ patates ve salatalığı göz kapaklarınıza koyarak, 15 dakika uygulayacağınız doğal maske ile gözaltı morluklarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
- Gözlerinize soğuk su ya da buz ile kompres uygulayın. Böylece hem gözlerinizi rahatlatmış hem de gözaltı morluklarından kurtulmuş olursunuz.
Göz altı morluk giderici tarifler
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Buz masajı:
Özellikle sabahları hem uyanmanızı sağlayarak hem de göz çevrenizi yenileyecek buz masajı zamandan kazanmanızı sağlayacaktır. Şişmiş ve yorgun gözlere hemen etki eden buz masajı kan dolaşımınızı hızlandırıp göz altlarının yenilenmesini sağlayacaktır.
Meraba arkadaşlar benim göz altlarımdada var ve gecelerı uyuyamıyorum uyku sorunum var uykum gelmiyor napmam gerekiyor.Cevapla
mehaba ben Açanay Hevın Demir gözerimin altı çok morarıyo ve bu yüzden kötü görünüyo bende utanıyorum arkadaşlar ne yapmalıyım sizce...Cevapla
Arkadaşlar ben doktora gittim bana dediki patlıcanı al kes gözüne koy geçirir dedi ve cidden kurtuldum bu illettenCevapla
düz tarafı mı yoksa ters tarafımı
pekı ıse yardımı patlıcan
ARKADAŞLAR BENDE ŞİKAYETCİYDİM MORLUKLARDAN DOKTOR DEMİR EKSİKLİĞİ VAR DEDİ ŞİMDİ Bİ KASE SOĞUK SÜTÜ PAMUKLA YAVAŞCA GÖZ ALTINA UYGULAYIN EN AZ 1 AY FALAN VALLA RENGİ TEN RENGİNE DÖNÜŞÜYO YAVAŞ YAVAŞ...HA BU ARADA GEÇMİYOSA KALITSALDIR KAFAYA TAKMAYINMORALİNİZİ YÜKSEK TUTUN.Cevapla
sigara içmeyin gözaltı morluklarını öne çıkartırCevapla
çay iyidir denemedimCevapla
bu sitenin doktor onayı varmı acabaCevapla
Çay maskesi işe yarıyor demişsiniz kaç günde bir yapmak lazım ne kadar bekletiyorsunuz gözünüzde çay poşeti niCevapla
on pnbeş dakka bir gün
slm cnm, benim saçım oryalden yandı, liquid keratin saçıma yükleyerek ve liquid kerain maske kullanarak çok şükür saçımı kurtardım, fakat şu göz altındaki morluklardan ne yaptıysam kurtulamıyorum. lütfen yardım.
15 dk
benim geçen yıla kadar yoktu ama bu yıl büyük sınavım vardı ve çok stresliydim bu yüzden gözlerimin altı morlaştı yani stres çok yapıyorCevapla
normaldir
maskelerin xeyri yoxduCevapla
aaaaaaaaaaaaaCevapla
arkadaşlar benim gözaltı morluklarım kendimi bildim bileli var.gören herkes ne kadar yorgun göründüğümü söyler durur. dün akşam duyduğum bir yöntemi denedim ve gerçekten ben bile ilk günden gözaltlarımın bu kadar aydınlanmasına şok oldum. çok basit, demlediğiniz poşet çayları atmayın. buzlukta 10 dk kadar bekletin soğusun. çıkarıp gözleriniz üstüne koyun ve 15 dk bekleyin. ben dün siyah çayla yaptım, yeşil çayin daha da iyi geldiğini duydum. bugün de onu deneyeceğim.Cevapla
yani siyah çayın çöpünü poşetlemicez demi alıp sürcez
yardım edin ben irem 15 yaşındayım ve göz altı morluklarım var ve geçmiyor çok utanıyorum yardım ederseniz çok sevinirimCevapla
9 yaşında ki kız göz altı morluklarım var ve ağlamak üzereyim yazmış. 23 yaşındayım hadi benim ki makyajdan ve yoğun stresli işlerden ablacım sen o yaşta ne yaptın gözlerineCevapla
Patates egzamami azdirdi gozlerimin alti kipkirmizi dolastim egzamaniz varsa patates koymayinCevapla
geçmiyo arkadaş geçmiyoCevapla
Bunlarin yan etkisini merak ettim de bilen varsa acaba soyleyebikir miCevapla
O Tevrat ve incilden okudum deyen kişi müslüman değilmi bizim en son kitabımız kuran ı Kerim okumakla hemen geçer peygamberimiz hz Muhammad mustafa sallallahu aleyhisselam sünnet yerine getirirsiz hemen tedavi olursunCevapla
ya müslüman değilse? azıcık saygılı olun yahu! müslüman olmayan sizden değil mi yani?
evet bizden değil
arkadaşlar çok dert etmeyin çözemiyorsanız ben estetik internationalda göz altı morluğu tedavisini buldum , gidip görüşün muayeneden parada almıyorlar nasılsa ,Cevapla
benim hic gecmiyo ya ne yapsam bilmemCevapla
Ben Tevrat'tan ve incil'den ayeti kerimeler okudum ve işe yaradı tavsiye ediyorum.Cevapla
incilden derken nasıl hallettin hocam
kuran varken onlara mı yetlendin, bence senin amacın milleti caydırmak diye düşünüyorum. si̇z bakmayin buna tevrat ve i̇nci̇l deği̇şti̇ri̇lmi̇şti̇r. onlara ayet denmez, çünkü i̇nsan kelamlari karişmiştir
tevrat ve incil artık sadece o işe yarar
ben incilden 354. ayeti okudum göz altı morluklarım gitti bide gözlerim mavi oldu
ahahah sesli güldüm :)))
bende denedim kanatlarım çıktı. uçuyorum şu an. gökyüzünden selamlaaarr
Eğer geçmiyosa genetiktir fazlada abartmayın dua falan skskskCevapla
saçmalamayın be ne duası ayrıca geçmiyosa ya bitkisel yolları deneyin yada gidin cildiyeye krem alınCevapla
duayla geçtiğine inanıyorsa seni gram ilgilendirmez işine bakacaksın
Salak misiniz yoksa yasinizin verdigi birsey mi bu ne duasi ne sacmaliyorsunuz sizCevapla
dua bilen varsa yazsın benimkiler geçmiyo çaresizımCevapla
9 yaşında bebe halinde güzellik derdinde misin yaa otur derslerine çalışCevapla
9 yaşinda ki kız daha geçmesini çok beklersin benimkiler geçmiyo şuan gerçekten ağlamak üzereyim ve de 13 yasıma girmek üzereyim geçmesi için her şeyi denedim lütfen dua falan bilen varsa yazsınCevapla
dua içtenlikle yapılan bir şeydir
TesekkurlerCevapla
9 yaşındayım.morluklar var. inşallah geçer...Cevapla
arkadaşlar kansızlığınız varsa morlukların en büyük sebebidirCevapla
Gözlerimin altında morluklar var inşallah gecer :-(Cevapla
sekiz yaşindan beri gözümde morluklar var ondokuz hala ayniCevapla
13 yaşındayım ve göz altı morlukları var inşallah geçer !!Cevapla
13 yaşındayım ve göz altı morlukları var inşallah geçer !!Cevapla
geçmiyo gözaltı morluklarım herşeyi denedimCevapla
geçmiyor gözaltı morluklarım ya bıktım ya hergün gözlerimin altı mosmor herşeyi denedim ama olmuyo işteCevapla
dilerim ki iyi gelir inşallahCevapla
soğuk su ile kompres uyguladım ama gözaltlarım daha da morardı.Cevapla
sıcak su ile yapmalısın
TesekurlerCevapla
İnşallah iyi gelirCevapla
Çok guzelCevapla
lazer tedavisi oluyor mu pekiCevapla
Göz morlukları rahatsız ediyor ne yapayimCevapla
Genetik olanda gecermi ?Cevapla
ancak lazer tedavisi uygulana bilir.
Mormos gozlerle artık dolanacagızCevapla
ins faydasi olurCevapla
Bendede çok birtürlü kurtulamıyorum yaaCevapla
Faydası oluyo mu ya benimde küçüklüğümden beri varCevapla
Ya bnm kucuklukten beri var deniycem ins.bi faydasini goruruzCevapla
Yok artıkCevapla
Arkadaslar oyle hemen bir deneme olmaz.Devamli yapmaliyiz ve yani sirs beslenmemize dikkat etmeliyiz. Pes etmek yooook. ..:l NKCevapla
Dogdugumdan beri gozlerimin alti mos mor ve ne denersen deneyim gecmiyo gecmeyi birak azalmiyo bile yukarida yazanlarin hicbiri ise yaramiyoCevapla
benimde aynı şekilde genetik oldugu için hiç bir sekılde azalöma olmuyor
Gecmez :((Cevapla
Hep aynıııı geçmiyor isteeeeCevapla
Bende 2 yildir varCevapla
Tamam kesCevapla
Fiyatini ogrene bilirmiyimCevapla
nar çekirdeği yağını kullandım fayda etmiyor. göz altı torbaları oluştu .ne yapmalı artık bilmiyorum ameliyat olan varmış onu araştıracagim.Cevapla
misafir 26 mayıs 2015 salı 19:01 benimde gözümün altı mor ne yapmalıyım yorumunu yapan insan evladı hâlâ yaşıyor muCevapla
ben bu haberi okumadan öncede göz altlarıma buz sürüyordum ama öyle aralıksız yapmayın canınız acıyabilir biraz gezdirip dinlendirin biraz gezdirip dinlendirin kanın daha hızlı aktıgını göz altınızda hareketlenmelerin oldugunu fark ediceksiniz suan sonuç vermesini bekliyorum ben deneyin derim...Cevapla
Benimde gözümün altı mor ne yapmalıyımCevapla
bence denemeye deyer sonuc belki iyi olurCevapla
bence de neme ye deyerCevapla
benimde göz altı morluğum var ve bu beni çok rahatsız ediyor sizce bunlar denenip sonuç verdimi??Cevapla
ozon tedavisi tek çözümCevapla
en iyisi ozon tedavisiymişCevapla
yeşilçay poşeti olurmuCevapla
benimde göz morlukmorluklarim var ve ne yapabilim geçmesi içinCevapla
rezene poşet çayı göz altı morluklarımı geçirdiCevapla
teşekür ederim bana çok yardımcı olduCevapla
arkadaşlar benimde oluyor ama haftada bi kez yoğurt sürüyorum hiç kalmıyorCevapla
önce nar çelirdeği yağını bi hafta hem yüzünüze hemde göz altına sürün 1 haftadan sonrada üzüm çekirdeği yağını sürakli kulanın ben 2 aydır kulanıyorum çok memnun kaldımCevapla
göz altı morlukları icim denedigimız ve ıse yarayan tıyoları bekliyomCevapla
yosun yagı iyi geliyormusCevapla
ben arastrdm yosun yagı iyi geliyormuş alip deniyecegimCevapla
nar çerdegi yagi sakin sürme yağ bezesi oluyo tedavisidw yok ben sürdüm pişman oldumCevapla
göz alti morluklarina iyi gelıyomu bunlarCevapla
goz alti morluklari basa belaCevapla
yok yaa hic bi etkisini tam olarak göstermedi. nar çekirdeği yagini alıcam bi de onu deniycem. eger etkisi olursa oneririm...Cevapla
üzüm cekirdegi yagi da morluklara iyi geliyorus. ben aldim aktardan 5 gün oldu hafif degismeler oldu diyebilirim uygulamaya devam edicem. bir de dr. ibrahim saracoglu nar cekirdegi yağını önerdi .Cevapla
yarıyormuCevapla
evetCevapla