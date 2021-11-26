Güzellik uykusu yatmak ister misiniz?

Kim uyuyan güzel olmak istemez ki! Güzellik uykusu kavramı birçok anlatıda karşımıza çıksa da cilde ve sağlığı iyi gelen bir uyku masaldan ibaret değil…

Güzellik uykusu yatmak ister misiniz?
Güzellik
26 Kasım 2021 Cuma

Güzellik rutininiz söz konusu olduğunda, uyku gençlik pınarına en yakın şey olabilir. Siz uyurken vücudunuz kendini onarır ve iyileşir ve bu da görünümünüz için birçok faydaya yol açar. Bu faydalardan yararlanmak için kilit nokta, yeterli ve kaliteli bir uyku çekmektir. Günlük 6 saatten az uyumak, görünüşünüzü etkileyecek derecede sağlıksızdır. Birkaç saat fazla uykuyla ertesi günde bazı farklılıklar görmeye başlayabilir ve 2 ila 3 hafta içinde birçok insan tarafından fark edilir derecede farklı bir görünüşe sahip olabilirsiniz.


İyi bir uykunun güzelliğinize faydaları


1- Daha az kırışıklık

Uyurken cilt yeni kolajen yapar, bu da sarkmayı önler. Bu, onarım sürecinin bir parçasıdır. Daha fazla kolajen, cildin daha dolgun olduğu ve kırışma olasılığının daha düşük olduğu anlamına gelir. Bir gecede sadece 5 saat uyumak, 7 uyku uyumanın iki katı kadar ince çizgiye yol açabilir. Aynı zamanda az uyumak, cildi daha kuru bırakarak çizgileri daha görünür hale getirir.


2- Parlayan bir cilt

Siz uyurken vücudunuz cildinize giden kan akışını hızlandırır, bu da sağlıklı bir ışıltıyla uyandığınız anlamına gelir. Eksik uyku ile teniniz donuk, kül rengi veya cansız görünebilir.


3- Daha parlak, daha az şiş gözler

Uykunuzu almadığınız bir geceden sonra gözlerinizin altında koyu halkalar veya torbalar olduğunu gözlemlemiş olabilirsiniz. Cildinizi iyi nemlendirin ve geceleri de fazladan bir yastıkla başınızı yükseltin. Bu aynı zamanda şişliğin azalmasına da yardımcı olabilir. Bol dinlenme de koyu halkaları en aza indirebilir. Kan akışı iyi olmadığında, örneğin az uyuduğunuzda, cilt çok ince olduğu için göz altlarında birikebilir ve görünür hale gelebilir. Gözaltı renk değişikliğine ayrıca genler, yaş ve artan melanin neden olabilir. Yine bu durumda da uyku eksikliği durumu kötüleştirecektir.


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4- Daha sağlıklı ve dolgun saçlar

Saç dökülmesi, kırılma, hasar ve hatta büyümenin hepsinin uyku eksikliğinden etkilenebilir. Saç kökleri kan akışından besinler, vitaminler ve mineraller alır. Saç büyümesi burada başladığından, bu beslenme önemlidir. Uyku eksikliği strese de yol açabilir, stresin kortizol hormonunun arttırmasıyla beraber saç dökülmesi yaşanabilir.


5- Daha mutlu ve sağlıklı bir görünüm

Az uyumak, ağzınızın köşelerinin sarkmasına neden olarak, iyi bir gece uykusundan sonra olduğunuzdan daha üzgün görünmenize neden olabilir. Yorgun olduğunuzda, yüz ifadeleriniz ince ve tutarlı şekillerde değişir. Yorgun bir yüz daha fazla kaş çatma ve surat asma eğilimindedir. İnsanlar 'Yorgun görünüyorsun' dediğinde, bunun nedeni bu ifadeler olabilir. Kırmızı, şiş gözler, koyu halkalar, sarkan göz kapakları ve daha soluk cilt, başkalarına yorgun olduğunuzun sinyalini verebilir. Yeterince dinlenmeyen insanlar da dinlendikleri zamana göre daha az sağlıklı olarak görülürler.


6- Bakım rutininiz daha çok işe yarar

Cildiniz, kendini güneşten ve serbest radikallerden koruyamadığı için siz uyurken kendini onarmaya odaklanabilir. Cilt ayrıca uyurken gün içinde olduğundan daha fazla su kaybeder. Yatmadan önce nemlendirici uygulamak cildinizin nemli kalmasına yardımcı olur.


Referanslar:

Stephanie Jacob. "The Truth About Beauty Sleep". Şuradan alındı: https://www.webmd.com/beauty/features/beauty-sleep#1


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