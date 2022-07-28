Göz yorgunluğu nedir? Göz yorgunluğuna karşı ne yapılması gerekir?

Gün içerisinde bedeninizin yorulduğunu sıkça hissedebilir ve ona molalar yaratıyor olabilirsiniz. Peki, gözlerinizi dinlendirmek için ne yapıyorsunuz?

Göz yorgunluğu nedir? Göz yorgunluğuna karşı ne yapılması gerekir?
Sağlık
28 Temmuz 2022 11:45 Güncelleme: 28 Temmuz 2022 11:45
ABONE OL

Teknoloji çağının bir sonucu olarak birçok insanın günlük hayatının neredeyse tamamen ekrana bakarak geçiyor. İş gereği bilgisayarla çalışıp, molalarınızda kafanızı boşaltmak için telefona bakıyor ve boş zamanlarınızda yine ekranlardan bir şeyler izliyor olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Sizin için mola olabilen bu vakitler sürekli bir ekrana bakan gözleriniz için pek de öyle değil. Uzun süre ekranlara bakmak sonucu oluşan dijital göz yorgunluğu sizi de etkiliyor olabilir.


Dijital göz yorgunluğu nedir?

Çok uzun süreler mavi ışık yayan ekranlara bakmakla oluşan dijital göz yorgunluğunun belirtileri şunlar olabilir:

  • Göz yorgunluğu ve rahatsızlık

  • Kuru veya kırmızı gözler

  • Baş ağrısı

  • Bulanık görme

  • Göz seğirmesi

  • Boyun ve omuz ağrısı

Rutin hayatlarında teknolojiyle iç içe olan insanların yarısından fazlası dijital göz yorgunluğu belirtilerini gösterir. Size bunlardan biriyseniz bu 9 kolay adımı izleyerek göz yorgunluğu riskinizi ve buna eşlik eden semptomları azaltabilirsiniz:


1- Kapsamlı bir göz muayenesi olun

Bilgisayar görme sorunlarını önlemek veya tedavi etmek için yapabileceğiniz en önemli şey yıllık kapsamlı bir göz muayenesidir. Muayeneniz sırasında, işte ve evde bilgisayar ve dijital cihazları ne sıklıkla kullandığınızı göz doktorunuza söylemeyi unutmayın.


2- Uygun aydınlatma kullanın

Göz yorgunluğuna genellikle ya bir pencereden gelen güneş ışığından ya da sert iç aydınlatmadan gelen aşırı parlak ışık neden olur. Bir bilgisayar kullandığınızda, ortam aydınlatmanız çoğu ofiste bulunanın yaklaşık yarısı kadar parlak olmalıdır. Perdeleri, gölgelikleri veya panjurları kapatarak dışarıdan gelen ışığı ortadan kaldırın. Daha az ampul veya floresan kullanarak iç aydınlatmayı azaltın veya daha düşük yoğunluklu ampuller kullanın. Ayrıca mümkünse, bilgisayar ekranınızı, pencerelerin önünde veya arkasında değil, yanında olacak şekilde konumlandırın. Mümkünse, ofisinizdeki floresan lambaları kapatın ve bunun yerine dolaylı "yumuşak beyaz" LED aydınlatma sağlayan zemin lambaları kullanın.


3- Parlamayı en aza indirin

Duvarlardan yansıyan ışıktan kaynaklanan parlama ve bilgisayar ekranınızdaki yansımalar da bilgisayarın göz yorgunluğuna neden olabilir. Ekranınıza parlama önleyici bir ekran takın ve mümkünse parlak beyaz duvarları daha koyu, mat bir renge boyayın.


Teknolojinin göz sağlığına etkileri...
Teknolojinin göz sağlığına etkileri...

4- Bilgisayarınızın görüntü ayarlarını yapın

Bilgisayarınızın görüntü ayarlarını düzenlemek, göz yorgunluğunu ve yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Yapabileceğiniz bazı ayarlamalar şunlardır:


Parlaklık: Ekranın parlaklığını, çevredeki iş alanınızın parlaklığıyla yaklaşık olarak aynı olacak şekilde ayarlayın. Bir test olarak, beyaz bir sayfa açın, eğer bu sayfa bir ışık kaynağı gibi görünüyorsa, çok parlaktır. Donuk ve gri görünüyorsa, çok karanlık olabilir.


Metin boyutu ve kontrastı: Özellikle uzun belgeleri okurken veya oluştururken rahatlık için metin boyutunu ve kontrastı ayarlayın. Genellikle beyaz zemin üzerine siyah baskı, en iyi kombinasyondur.


Renk sıcaklığı: Bu, renkli bir ekrandan yayılan görünür ışığın spektrumunu tanımlamak için kullanılan teknik bir terimdir. Mavi ışık, turuncu ve kırmızı gibi daha uzun dalga boyu renklerinden daha fazla göz yorgunluğuyla ilişkili kısa dalga boylu görünür ışıktır. Ekranınızın renk sıcaklığını ayarlamak, renkli ekranın yaydığı mavi ışık miktarını azaltır.


5- Daha sık göz kırpın

Bilgisayarda çalışırken göz kırpmak çok önemlidir; kuruluğu ve tahrişi önlemek için gözlerinizi nemlendirir. Çalışmalara göre, bir ekrana bakarken, insanlar daha az sıklıkta göz kırpar ve bilgisayar çalışması sırasında gerçekleştirilen birçok göz kırpma, yalnızca kısmi kapak kapanmalarıdır. Gözü kaplayan gözyaşları, uzun süre kırpmadığınız zamanlarda daha hızlı buharlaşır ve bu da göz kuruluğuna neden olabilir. Ayrıca, birçok ofis ortamındaki hava kurudur, bu da gözyaşlarınızın ne kadar hızlı buharlaştığını artırarak sizi göz kuruluğu sorunları için daha büyük risk altına sokar. Bilgisayar kullanımı sırasında göz kuruluğu riskinizi azaltmak için şu egzersizi deneyin: Her 20 dakikada bir, gözlerinizi uykuya dalıyormuş gibi (çok yavaş) kapatarak 10 kez göz kırpın. Bu, gözlerinizi yeniden nemlendirmeye yardımcı olacaktır.


Göz sağlığı için 10 pratik bilgi
Göz sağlığı için 10 pratik bilgi

6- Gözlerinizi çalıştırın

Bilgisayarın göz yorgunluğunun bir başka nedeni de odaklanma yorgunluğudur. Sürekli ekrana odaklanarak gözlerinizi yorma riskinizi azaltmak için en az 20 dakikada bir bilgisayarınızdan başka, uzak bir nesneye 20 saniye boyunca bakın.


7- Sık sık mola verin

Bilgisayarla görme sendromu ve boyun, sırt ve omuz ağrısı riskinizi azaltmak için iş gününüzde sık sık ekran molaları verin. Her saat başı, 10 dakika boyunca bilgisayardan başka bir yere odaklanın. Bu molalar sırasında, gerginliği ve kas yorgunluğunu azaltmak için ayağa kalkın, hareket edin ve kollarınızı, bacaklarınızı, sırtınızı, boynunuzu ve omuzlarınızı esnetin.


8- İş alanınızı değiştirin

Basılı bir sayfa ile bilgisayar ekranınız arasında ileri geri bakmanız gerekiyorsa, yazılı sayfaları ekranınıza bitişik bir masa sehpasına yerleştirin. Belgelerin bulunduğu sehpayı uygun şekilde aydınlatın. Bir masa lambası kullanmak isteyebilirsiniz, ancak gözlerinize veya bilgisayar ekranınıza parlamadığından emin olun.


9- Bilgisayar gözlükleri kullanın

Bilgisayarınızda en yüksek konfor için, göz doktorunuzun gözlük reçetenizi değiştirerek özelleştirilmiş bilgisayar gözlükleri oluşturmasından faydalanabilirsiniz. Ayrıca, dijital cihazlardan yayılan potansiyel olarak zararlı mavi ışığa maruz kalmanızı azaltmak için fotokromik lensleri veya bilgisayar gözlükleri için hafif renkli lensleri düşünebilirsiniz. Ayrıntılar ve tavsiyeler için göz doktorunuza danışın.


Referans: Gary Heiting. “Computer eye strain - 10 steps for relief”. Şuradan alındı: https://www.allaboutvision.com/cvs/irritated.htm


Günümüzün göz rahatsızlığı: Bilgisayar Görme Sendromu
Günümüzün göz rahatsızlığı: Bilgisayar Görme Sendromu


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.