Göz yorgunluğu nedir? Göz yorgunluğuna karşı ne yapılması gerekir?

Teknoloji çağının bir sonucu olarak birçok insanın günlük hayatının neredeyse tamamen ekrana bakarak geçiyor. İş gereği bilgisayarla çalışıp, molalarınızda kafanızı boşaltmak için telefona bakıyor ve boş zamanlarınızda yine ekranlardan bir şeyler izliyor olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Sizin için mola olabilen bu vakitler sürekli bir ekrana bakan gözleriniz için pek de öyle değil. Uzun süre ekranlara bakmak sonucu oluşan dijital göz yorgunluğu sizi de etkiliyor olabilir.

Dijital göz yorgunluğu nedir?

Çok uzun süreler mavi ışık yayan ekranlara bakmakla oluşan dijital göz yorgunluğunun belirtileri şunlar olabilir:

Göz yorgunluğu ve rahatsızlık

Kuru veya kırmızı gözler

Baş ağrısı

Bulanık görme

Göz seğirmesi

Boyun ve omuz ağrısı

Rutin hayatlarında teknolojiyle iç içe olan insanların yarısından fazlası dijital göz yorgunluğu belirtilerini gösterir. Size bunlardan biriyseniz bu 9 kolay adımı izleyerek göz yorgunluğu riskinizi ve buna eşlik eden semptomları azaltabilirsiniz:

1- Kapsamlı bir göz muayenesi olun

Bilgisayar görme sorunlarını önlemek veya tedavi etmek için yapabileceğiniz en önemli şey yıllık kapsamlı bir göz muayenesidir. Muayeneniz sırasında, işte ve evde bilgisayar ve dijital cihazları ne sıklıkla kullandığınızı göz doktorunuza söylemeyi unutmayın.

2- Uygun aydınlatma kullanın

Göz yorgunluğuna genellikle ya bir pencereden gelen güneş ışığından ya da sert iç aydınlatmadan gelen aşırı parlak ışık neden olur. Bir bilgisayar kullandığınızda, ortam aydınlatmanız çoğu ofiste bulunanın yaklaşık yarısı kadar parlak olmalıdır. Perdeleri, gölgelikleri veya panjurları kapatarak dışarıdan gelen ışığı ortadan kaldırın. Daha az ampul veya floresan kullanarak iç aydınlatmayı azaltın veya daha düşük yoğunluklu ampuller kullanın. Ayrıca mümkünse, bilgisayar ekranınızı, pencerelerin önünde veya arkasında değil, yanında olacak şekilde konumlandırın. Mümkünse, ofisinizdeki floresan lambaları kapatın ve bunun yerine dolaylı "yumuşak beyaz" LED aydınlatma sağlayan zemin lambaları kullanın.

3- Parlamayı en aza indirin

Duvarlardan yansıyan ışıktan kaynaklanan parlama ve bilgisayar ekranınızdaki yansımalar da bilgisayarın göz yorgunluğuna neden olabilir. Ekranınıza parlama önleyici bir ekran takın ve mümkünse parlak beyaz duvarları daha koyu, mat bir renge boyayın.

4- Bilgisayarınızın görüntü ayarlarını yapın

Bilgisayarınızın görüntü ayarlarını düzenlemek, göz yorgunluğunu ve yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Yapabileceğiniz bazı ayarlamalar şunlardır:

Parlaklık: Ekranın parlaklığını, çevredeki iş alanınızın parlaklığıyla yaklaşık olarak aynı olacak şekilde ayarlayın. Bir test olarak, beyaz bir sayfa açın, eğer bu sayfa bir ışık kaynağı gibi görünüyorsa, çok parlaktır. Donuk ve gri görünüyorsa, çok karanlık olabilir.

Metin boyutu ve kontrastı: Özellikle uzun belgeleri okurken veya oluştururken rahatlık için metin boyutunu ve kontrastı ayarlayın. Genellikle beyaz zemin üzerine siyah baskı, en iyi kombinasyondur.

Renk sıcaklığı: Bu, renkli bir ekrandan yayılan görünür ışığın spektrumunu tanımlamak için kullanılan teknik bir terimdir. Mavi ışık, turuncu ve kırmızı gibi daha uzun dalga boyu renklerinden daha fazla göz yorgunluğuyla ilişkili kısa dalga boylu görünür ışıktır. Ekranınızın renk sıcaklığını ayarlamak, renkli ekranın yaydığı mavi ışık miktarını azaltır.

5- Daha sık göz kırpın

Bilgisayarda çalışırken göz kırpmak çok önemlidir; kuruluğu ve tahrişi önlemek için gözlerinizi nemlendirir. Çalışmalara göre, bir ekrana bakarken, insanlar daha az sıklıkta göz kırpar ve bilgisayar çalışması sırasında gerçekleştirilen birçok göz kırpma, yalnızca kısmi kapak kapanmalarıdır. Gözü kaplayan gözyaşları, uzun süre kırpmadığınız zamanlarda daha hızlı buharlaşır ve bu da göz kuruluğuna neden olabilir. Ayrıca, birçok ofis ortamındaki hava kurudur, bu da gözyaşlarınızın ne kadar hızlı buharlaştığını artırarak sizi göz kuruluğu sorunları için daha büyük risk altına sokar. Bilgisayar kullanımı sırasında göz kuruluğu riskinizi azaltmak için şu egzersizi deneyin: Her 20 dakikada bir, gözlerinizi uykuya dalıyormuş gibi (çok yavaş) kapatarak 10 kez göz kırpın. Bu, gözlerinizi yeniden nemlendirmeye yardımcı olacaktır.

6- Gözlerinizi çalıştırın

Bilgisayarın göz yorgunluğunun bir başka nedeni de odaklanma yorgunluğudur. Sürekli ekrana odaklanarak gözlerinizi yorma riskinizi azaltmak için en az 20 dakikada bir bilgisayarınızdan başka, uzak bir nesneye 20 saniye boyunca bakın.

7- Sık sık mola verin

Bilgisayarla görme sendromu ve boyun, sırt ve omuz ağrısı riskinizi azaltmak için iş gününüzde sık sık ekran molaları verin. Her saat başı, 10 dakika boyunca bilgisayardan başka bir yere odaklanın. Bu molalar sırasında, gerginliği ve kas yorgunluğunu azaltmak için ayağa kalkın, hareket edin ve kollarınızı, bacaklarınızı, sırtınızı, boynunuzu ve omuzlarınızı esnetin.

8- İş alanınızı değiştirin

Basılı bir sayfa ile bilgisayar ekranınız arasında ileri geri bakmanız gerekiyorsa, yazılı sayfaları ekranınıza bitişik bir masa sehpasına yerleştirin. Belgelerin bulunduğu sehpayı uygun şekilde aydınlatın. Bir masa lambası kullanmak isteyebilirsiniz, ancak gözlerinize veya bilgisayar ekranınıza parlamadığından emin olun.

9- Bilgisayar gözlükleri kullanın

Bilgisayarınızda en yüksek konfor için, göz doktorunuzun gözlük reçetenizi değiştirerek özelleştirilmiş bilgisayar gözlükleri oluşturmasından faydalanabilirsiniz. Ayrıca, dijital cihazlardan yayılan potansiyel olarak zararlı mavi ışığa maruz kalmanızı azaltmak için fotokromik lensleri veya bilgisayar gözlükleri için hafif renkli lensleri düşünebilirsiniz. Ayrıntılar ve tavsiyeler için göz doktorunuza danışın.

Referans: Gary Heiting. “Computer eye strain - 10 steps for relief”. Şuradan alındı: https://www.allaboutvision.com/cvs/irritated.htm