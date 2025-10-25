Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2025 Pazar

Güneş bugün erken saatlerde Satürn ile biquintile açı yapıyor ve Merkür de öğleden sonra Satürn ile üçgen açı kuruyor; bu da bize pratik bir odaklanma kazandırıyor.

Kaostan düzen yaratmak, sınıflandırma yapmak ve işleri düzene koymak için iyi bir zaman. Sorunları çözmeye motiveyiz.

Merkür-Satürn geçişi zihinsel düzeyde dengeleyici bir etki yaratır. Düşüncelerimizi ve iletişimimizi önceliklendirmemize, odaklamamıza yardımcı olur. Sohbetler az ama öğretici olabilir. Görevler ve sorunlar için sistematik düşünme ve adım adım ilerleme açısından uygun bir zamandır. Bu geçiş, detay gerektiren işleri destekler. Beklentiler konusunda temkinliyiz ve her şeyi ölçülü tutmamız gerektiğini kendimize hatırlatırız.