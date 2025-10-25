Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2025 Pazar

26 EKİM 2025 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep, bugünkü gezegen geçişleri, iletişim kurmak, fikirlerini ve inançlarını paylaşmak açısından oldukça güçlü. Günlük rutininin dışına çıkmak, zihinsel olarak seni canlandırabilir. Bugün arkadaşlıklara ve olumlu iletişimlere odaklanmak tatmin edici olabilir. Yine de düşüncelerini düzenlemek açısından da oldukça verimli bir zaman. Planlarını sözlü olarak ifade etmek, hatta yalnızca kendinin görmesi için bir listeye yazmak bile, oldukça faydalı olabilir. Bir fikri yazılı olarak gördüğünde onu daha iyi değerlendirebilirsin. Pratik ayrıntıları fark ediyor ve bir konuda netlik kazanıyor olabilirsin. Biraz daha düzen, yapı, yön ve amaç arayışı içindesin. Şu anda burcunda ilerleyen Merkür'ün Satürn'le uyumlu açısı sayesinde, ister bir konuşma ister bir araştırma yoluyla olsun, bugün karşılaştığın bilgiler özellikle netlik kazanma sürecinde çok işe yarayabilir. Güvenilirliğin bugün özellikle yüksek; söylediklerin ve verdiğin tavsiyeler başkaları tarafından dikkatle dinleniyor. İnsanlar olgunluğuna, bilgeliğine ve gerçekçi bakış açına çekiliyor.
