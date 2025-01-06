Gerçek dostluk

Ne yazık ki günümüzde kurulan arkadaşlık ilişkilerinin çoğunun temelinde kişisel çıkarlar var ve bu yüzden de kurulan birçok dostluk fazla uzun sürmeden, kişisel çıkarlar giderildikten sonra bitiyor ve bu da insanın güven duygusunun zedelenmesine neden oluyor. Birçok büyüğümüz eski zamanlarda kurulan dostluk ilişkilerini anlattığı zaman, insanın o dönemlerde yaşayıp, o duyguları hissedesi geliyor ama ne yazık ki böyle bir şey mümkün değil ve bu dönemde de o zamankiler gibi beklentisiz dostlular kurmak oldukça zor. Eskiden benim de hayatımda birçok arkadaşım vardı. Zor günlerinde, iyi günlerinde hep yanlarında olduğum, hiçbir özel günlerini unutmadığım, yeri geldiğinde beraber güldüğümüz, yeri geldiğinde de beraber ağladığımız birçok dostum vardı ve hepsiyle bu dostluğun ömür boyu süreceğine inanıyordum, ta ki gerçeklerle yüzleşene kadar. Şimdi o dostlarımdan yanımda kimse kalmadı ve anladım ki onlarla dostluklarımın temelinde koşulsuz sevgi değil, kişisel çıkarları varmış ve kişisel çıkarları bittiği gibi beni hayatlarından silmişler. Uzun süre bu durumu, onlar tarafından bu muameleyi gördüğüme ve onlar tarafından terk edilmeyi kaldıramamış, günlerce bu durumu aklımdan çıkaramamıştım. Tek çocuk olarak büyüdüğünüzde, size sıcakkanlılıkla yaklaşan kişileri kardeşinizmiş gibi görürdünüz ve onlar da benim için öylelerdi. Sonradan anladım ki onların hayatımda olmamaları, olmalarından çok daha faydalıymış bana. Çünkü onlar hayatımdan gidince, benimle koşulsuz sevgi temelinde dostluk kuran insanları görebilmeme neden oldular. Onlara daha çok vakit ayırmaya başladım ve dostluğumu o insanlarla daha da güçlendirmeme neden oldular.

Demem o ki birisiyle ya da birileriyle bir arkadaşlık kuracaksanız, temeline güven ve koşulsuz sevgi koyun. Çünkü insan, insan olmadan yaşayamaz. Yalnızlık Allah’a mahsustur ve güven ve koşulsuz sevgi temeline kuracağınız dostluklarınız bir ömür boyu sürecektir. O dostlarınız sizin mutluluğunuzla mutlu olur, üzüntünüzle üzülür ve sizi zor zamanınızda da, iyi anınızda da yalnız bırakmazlar. Düştüğünüzde kaldırır, hatta bazıları da düşmemeniz için elinizden tutarlar. Gerçek dostluklar da hasetlik, kıskançlık ya da bunun gibi olumuz hislere yer olmaz.