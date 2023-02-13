Gelecek günlerde Türkiye’yi neler bekliyor?

Geçtiğimiz hafta ne yazık ki 10 ilimizi etkileyen çok büyük ve çok üzücü bir deprem ile karşı karşıya geldik. Üzücü bir haftayı geride bırakıyoruz diyemiyorum çünkü yaşadığımız talihsiz deneyim ve depremin izleri uzun bir süre hem bölgede yaşayanları hem de ülkesini seven herkes için oldukça yoğun hissedilmeye devam edecek. Depremde kaybettiğimiz herkesin yolu ışık olsun. Geride kalan kişilere ise güç, sabır ve metanet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun…

Geçmişimizden ders çıkartmadıkça, tarihte yaşadıklarımızı unuttukça ileri gidemiyoruz, gelişemiyoruz. Sistematik bir şekilde kapana kısılmış gibi aynı konularda dönüp duruyoruz. Her seferinde yaşadığımız acı deneyimlere aynı şaşkınlıkla ilk defa görmüş gibi yaklaşabiliyoruz. Umuyorum artık ders çıkartmak ve yeni bir düzen kurmak için başka bir afeti beklemeyiz. Hızlıca ihmalkârlıklar gerçek bir adalet sisteminde yargıya dönüşür.

Türkiye’nin yükselen burcu Yengeç olduğundan, milli birlik ve beraberlik duygusunun her kötü günde nasıl da güzel bir şekilde var olduğunu bize gösteriyor. Birbirimize kenetleniyor, gerçek bir dayanışma hikâyesi yaşıyoruz. Ancak duygusal bir milletiniz. Duygularımız çok yoğun yaşandığından reaksiyonlarımızda hızlı ve duygusal oluyor. Bu yüzden gölge yönüyle manipülasyona açık hale geliyor. Duygular bizi rasyonellikten uzaklaştırabilir.

Türkiye’nin Güney Ay Düğümü Balık burcu olduğundan kaderci ve kurban psikolojisine yatkınlığı çok büyük ancak Kuzey Ay Düğümü olan Başak burcuna doğru evrilmeyi öğrenmeli. Başak burcu semboliğinde olan, rasyonellik, bilim, sistem ve düzen kurmak konularında kendini geliştirmeli, daha sorgulayıcı olmalı ve doğru seçimlerle daha adaletli ve insancıl bir dünyayı kendi yaratabileceğini bilmeli/öğrenmeli.

Afet bölgesinde milli birlik ve beraberlik duygusunun devam etmesi bundan sonra çok önemli olacak. Son yıllarda aldığımız göçler sebebi ile ülkemizin demografik yapısının bozulduğunu biliyoruz. İşte bundan sonra bu durum çok daha iyi yönetilmeli. Ülke içinde milli birlik ve bütünlük duygusundan kopmamalıyız.

Türkiye için 2023 yılı birçok bakımdan önemli ve tarihi bir yıl olacak. Bu yüzden yaşanılanlara karşı ve geleceğe karşı duyarsız kalmamak önemli olacak…

Unutmayın, bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Ve 100. yıla saatler kala 28 Ekim 2023 saat 23.24’te 05 derece Boğa burcunda Türkiye’nin Güneş’inin tam karşısında bir Ay Tutulması yaşayacağız. Astrolojik perspektiften yorumladığımızda birçok anlama sahip. Atatürk ülkemizin kurulma anını tesadüfen seçmemiş gibi gözüküyor.

Ancak öncesinde yaşanılacak 20 Nisan 2023 ve 5 Mayıs 2023 tutulmaları çok önemli olacak. Ekim ayında yaşanacakların etkilerini, 20 Nisan ve 5 Mayıs itibari ile görmeye başlayacağız. Özellikle 5 Mayıs tutulması, 08 Kasım 2022 Ay Tutulması derecelerini ve 5 Şubat 2023 Dolunay derecelerini tetikleyeceğinden o döneme çok çok dikkat etmekte fayda var. Yine Uranüs başrolde olacak ve bize beklenmeyeni bekle diyecek.

Tutulmaların Koç-Terazi aksına, Satürn’ün Balık burcuna, Plüton Kova burcuna, Jüpiter’in ise Koç ve Boğa burçlarına geçeceği, Venüs Retro’sunun yaşanacağı bir yıl. Hepsini detaylarıyla konuşacağız. Bundan sonra hukuk, adalet en çok konuştuğumuz konular olacak. Kahramanlık hikâyeleri yazılacak.

Her daim aydınlığın karanlığa galip geldiğini unutmayın…

Güzel günler göreceğiz…

Sevgilerimle,

Buşra Efe