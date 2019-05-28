Gel vintage giyinelim

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Gel vintage giyinelim
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Henüz bilmediğimiz ya da bildiğimizi zannettiğimiz kavramların başında geliyor; fakat bu ara meraklısının çok olduğunu söylemeliyim. Güzel bir gelişme, vintage modasının hayatımızı giriyor olması. Gelin biz önce “vintage nedir?” onu öğrenelim…

 

Kelime olarak bağbozumu, bağ mahsulü, devir, eski gibi birçok anlamları taşırken bu anlamlardan yola çıkarak eskinin şarap gibi yıllandıkça değerli olmasından bu kavram doğmuştur diyebiliriz. Çünkü moda ve giyimdeki karşılığı eski, klasikleşmiş, değerli ve bir döneme ait… Tıpkı bir dönemin mahsulüne ait olduğu gibi. Ben şarap ve vintage arasında fazlaca benzerlik buldum; ikisi de yıllandıkça değerli ve iyi topraklardan geldiği sürece lezzetli.

 

Vintage giyim, 1920’lerden sonrasını ifade eden en az 10 yıl geçmişi olan eski fakat dönemine özgü ve kaliteli kıyafetlerden oluşur. Dikim kalitesi, dönemine özgü tarzı ve kumaşının gerçek dokusuyla sizi özel hissettirecek parçalardır. 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 90’lar gibi moda akımlarının efendisi bu parçaları bulabilirseniz kaçırmayın derim. Ne kadar eski o kadar da değerliler…

 

“Fiyatlar nasıl?” dediğinizi duyar gibiyim…

 

Kalite varsa ve bu kalite yıllarca korunarak saklanmışsa çok da ucuz olmasını beklemeyin. Bazı vintage giysiler açık artırma ile bile sunulabilir. Kimin giyindiğine bağlı olarak değeri artabilir. Özellikle bu konuda Londra’da Nothingill semtinde Portobello Markete uğramanızı şiddetle tavsiye ederim; ülkemizde de başarılı vintage dükkânlar yok değil… Hatta bazıları oldukça keyifli konseptlere sahip.

 

“Nasıl giyinelim?” dediğinizi de duyar gibiyim; sizinle telepati yapmakta ustayımdır. Kesinlikle vintage bir dükkânı üzerinizde taşır gibi giyinmeyin. Karıştırın! Modern ile mix yapın ve tezatlığın o birbirini çeken görüntüsünü dışarıya da hissettirin! Vintage giyinelim ama modern ile karıştıralım! Temel kuralımız bu olmalı.

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