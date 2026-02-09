“Meksikalı bilim insanı Eva Ramón Gallegos, HPV’yi yok etmeyi başardı.” şeklindeki başlıklarla sosyal medyada şu sıralar konuşulan “HPV’yi %100 ortadan kaldıran Meksikalı bilim insanı” haberi aslında yeni bir bilimsel çalışma değil. Eva Ramón-Gallegos’un yer aldığı, 2023’te yayınlanmış olan araştırmanın sonuçları, medyada yeniden gündem oldu. Peki, HPV yok edildi mi? Fotodinamik terapi nedir? İşte yanıtlar…

Fotodinamik terapi tedavisi (FTD) ile HPV yok edildi

Meksika'daki Instituto Politécnico Nacional'da (IPN) biyomedikal bilimci olan Dr. Eva Ramón Gallegos liderliğindeki öncü bir çalışma, dünya genelindeki rahim ağzı kanseri vakalarının yaklaşık %99'una neden olan insan papillomavirüsü (HPV) ile mücadelede umut verici sonuçlar ortaya koydu.

Dr. Ramón Gallegos ve ekibi, fotodinamik terapi (PDT) olarak bilinen ve invaziv olmayan yani vücut dokularına girilmeden uygulanan bir teknik kullanarak, HPV ve/veya düşük dereceli servikal lezyonları (CIN I) olan 29 kadından oluşan bir deney grubunda; tedaviden altı ay sonra, HPV enfeksiyonu hastaların %100'ünde ortadan kaldırıldı ve kanserleşme riski olan lezyonlarda kısmi gerileme görüldü. HPV'li CIN I seviye hastalarında %64,3, HPV'siz CIN I seviye hastalarında ise %57,2 oranında iyileşme sağlandı. Başka bir deyişle, fotodinamik terapi (PDT) uygulanan kadınlarda, 6 ay boyunca HPV saptanmadı.

HPV tedavisi için umut verdi HPV’nin temizlenmesini sağlayan çalışmanın öncüsü Dr. Ramón Gallegos bu yöntemde yeni değil. On yıllardır süren araştırma kapsamındaki çalışmalar arasında Mexico City, Oaxaca ve Veracruz'da 400'den fazla kadının katıldığı ve daha önceki PDT (fotodinamik terapi) protokolleriyle benzer HPV temizleme oranlarına ulaşılmasını içeren çalışmalar da yer alıyor. HPV-16, HPV-18 ve/veya CIN I'li yaklaşık 30 Meksikalı kadının katıldığı 2017 tarihli bir klinik çalışmada, yalnızca HPV'si olan hastaların %80'inde ve HPV artı CIN I'i olanların %83'ünde HPV’nin ortadan kalktığı gözlemlendi. 12 aylık takipte, %57'sinde CIN I gerilemesi görülse de bu son sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. HPV’nin vücuttan “tamamen temizlenmesi” kavramının aslında karmaşık bir mesele olduğunu da hatırlamak gerekiyor. HPV enfeksiyonu vücuttan “temizlense” bile yeniden bulaşma veya farklı dokulardaki varlık gibi konular bilimsel olarak takip gerektiriyor. Doğurganlığı koruyan Fotodinamik Terapi tedavisi nedir? Fotodinamik terapi, ışık ve fotosensitif madde ile hedef dokudaki hücreleri ve mikroorganizmaları yok etmeyi amaçlayan bir yöntem. Eksizyonel cerrahi veya kriyoterapi gibi rahim ağzı bütünlüğünü ve doğurganlığı tehlikeye atabilen kanıta dayalı tedavilerden farklı olarak, fotodinamik terapi “minimal invaziv” olarak nitelendiriliyor ve rahim ağzı yapısını koruyor. Sağlıklı dokuya zarar vermeden HPV temizliği, daha hassas, doğurganlığı koruyucu müdahaleler arayışında cesaret verici bir işaret kabul ediliyor.

Gelecekteki çalışmalarda doğrulanırsa, Dr. Ramón Gallegos'un fotodinamik terapisi, HPV'nin ortadan kaldırılması için invaziv olmayan, etkili ve doğurganlık dostu bir seçenek sunarak küresel kadın sağlığında çığır açabilir. HPV'nin son derece yaygın olduğu (insanların %80-90'ını bir noktada etkilediği) ve rahim ağzı kanserinin düşük ve orta gelirli ülkelerde kadınlarda kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri olduğu göz önüne alındığında, bu teknik dönüştürücü bir potansiyele sahip. 29 kadında fotodinamik terapi ile HPV ve rahim ağzı lezyonlarının ortadan kaldırılması; 6 ay sonra %100 HPV temizlenmesi, lezyon gerileme oranları umut verici olsa da Dr. Ramón Gallegos'un yer aldığı çalışma, vaka sayısı küçük (29 kişi) ve bir pilot/başlangıç düzeyinde araştırma niteliğinde. HPV ile ilişkili erken evre servikal hücresel değişikliklerde, fotodinamik terapi umut verici sonuçlar gösteriyor. Ancak genel bilimsel kabullere bakıldığında, bu yöntemin rutin tedaviye girebilmesi için daha geniş ve uzun süreli, kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç bulunuyor.

“Elimination of Human Papillomavirus and Cervical Pathological Microbiota with Photodynamic Therapy” (2023) Şuradan alındı: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36773299/ Endo Excision for All. “Mexican Scientist Eva Ramón Gallegos Achieves Breakthrough in Non‑invasive HPV Eradication” Şuradan alındı: https://endoexcisionforall.org/news/eva-ramon-gallegos-hpv-photodynamic-therapy-breakthrough İYİ YAŞAM HPV virüsü ve aşısına dair bilmeniz gereken her şey