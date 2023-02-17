Bu içerik Diş Hekimi Gamze Gülmüş tarafından hazırlanmıştır.

Uyandığınızda başınız mı ağrıyor ve yorgun yüz kaslarıyla mı uyanıyorsunuz ya da gün boyunca çene ağrısı mı yaşıyorsunuz? Geceleri istemeden dişlerinizi sıkıyor olabilirsiniz. Bruksizm olarak da bilinen diş gıcırdatma sorunu, istemsizce dişlerin sıkılmasıdır ve daha çok uyku esnasında görülür. İnsanların bunu uyurken yaşaması oldukça yaygın bir durumdur. Daha çok hastaların yanında olan kişiler bunu fark eder ve bu durumdan rahatsız olabilirler. Diş gıcırdatmasına son vermenin dişleri koruyacağını ve kişilerin güvenle gülümsemesine yardımcı olacağını belirten Diş Hekimi Gamze Gülmüş, bu sorunun yaşam kalitesinde bozulma ile sonuçlanmaması için takip edilmesinin ve üzerinde hassasiyetle durulmasının altını çiziyor.

Diş gıcırdatmanın nedenleri nelerdir?

Uykuda diş gıcırdatma sorununun birden fazla sebebi olabilir diyen Diş Hekimi Gamze Gülmüş, “Başta stres faktörü olmak üzere, olumsuz hayat şartları, alkol ve kafein tüketimi, ilaç kullanımı, uyku apnesi ve horlama sık karşılaşılan nedenlerdir. Maalesef gündelik yaşamdaki maddi ve manevi sorunlar, psikolojik durumlar ve problemler strese neden oluyor. Araştırmalar, diş gıcırdatma sorunun da en önemli nedenini stres olarak gösteriyor” diyerek bu sorunların belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Diş gıcırdatmanın belirtileri nelerdir? Bruxism Association’a (Bruksizm Derneği) göre, diş gıcırdatmanın en yaygın belirtisi baş ağrısı ve temporomandibuler eklem (TMJ) rahatsızlığıdır ve dişlerini gıcırdatan insanların baş ağrısı yaşama olasılığı diğer insanlara göre üç kat daha fazladır. Bu semptomlara genellikle anormal diş aşınması, diş kırıkları, dişlerde ve diş etlerinde iltihaplanma ve diş eti çekilmesi gibi çeşitli oral belirtiler de eşlik ediyor. Diş Hekimi Gamze Gülmüş, “Kişiye muayenede şu soruları soruyoruz ve aldığımız cevaplara göre diş gıcırdatma rahatsızlığının belirtilerini tespit edebiliyoruz” dedi. Uyurken, ailenden birisi dişlerini gıcırdattığını söyledi mi? Omuz ve boyun bölgende ağrı hissediyor musun? Çene eklemi bölgelerinden sesler geliyor mu? Uykundan uyandığın zaman çene ekleminde, yüz kaslarında, kulaklarında ağrı ya da yorgunluk hissediyor musun? Dişlerinde hassasiyet var mı? İYİ YAŞAM Dişlere zarar veren 6 alışkanlık Diş gıcırdatma nasıl önlenir? Diş sıkma probleminin “kişiden kişiye değişen” çeşitli yöntemlerle önlenebileceğini belirten Diş Hekimi Gülmüş, kişilerin yaşadığı bruksizmi sonlandırmak veya azaltmak için sorunun şiddetine bağlı olarak aşağıdaki önerileri ve ipuçlarını paylaştı. Stresi azaltın: Stresi ve dişlerinizin üzerindeki baskıyı azaltmak için bu püf noktalarını deneyin. Olumlu düşünün: Negatif düşünceleri bir kenara bırakın ve aktif bir şekilde alıştırma yapın. Hayatınızdaki endişeleri gidermek adına yatmadan önce beş dakikanızı ayırarak duygu ve düşüncelerinizi bir not defterine yazın. Bu uygulama, geceleri diş sıkmayı tetikleyebilecek olumsuz düşüncelerden kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Uykudan önce elektroniklerden uzak durun: Hastanın yaşamış olduğu duygusal çöküntü, hayat şartları, stres ve öfke gibi psikolojik durumlar sonucunda diş gıcırdatma sorununu sıkça gözlemliyoruz. Bu sebepten dolayı uykudan önce sinir sisteminizi tetikleyecek etkenlerden uzak durun. Uyku öncesi zihnen ve bedenen sakinleşecek bir ortam yaratın. Bilinçli farkındalık egzersizi yapın: Uykuya dalmadan önce çenenizde oluşan gerginliğin farkına varın. Direncin kaynağını belirlemekte güçlük çekiyorsanız, çene ve yüzünüzdeki tüm kasları aktif bir şekilde birer birer gevşetin ve rahatlayın. Gece uyanırsanız, tekrar uykuya dalmadan önce bu rahatlama yöntemini tekrarlayın. Düzenli olarak yoga ya da pilates yapın: Unutmayın ki vücut bir bütündür. Kalça eklemindeki bir dengesizlik, vücudumuzun sağ ve sol yarısındaki dengesizlikler de çene eklemimize yansıyacak bir problem oluşturabilir. Duruş bozukluklarını düzelten ve vücudu hizalayan yöntemler ve sporlar diş sıkma ve gıcırdatma sorununun çözümü için çok yardımcı olabilir.

Düzenli olarak nefes egzersizi ve meditasyon yapın: Düzenli olarak yapılan nefes egzersizi ve meditasyon, beyin dalgalarımızı düzenleyerek ruh zihin beden sağlığımıza olumlu katkılarda bulunur ve mucizevi sonuçlar ortaya çıkarabilir. Kendini güvende ve rahat hisseden bir sinir sistemi sağlığın baş koşuludur. Bunu da elde etmenin en kolay yöntemi nefes egzersizi ve meditasyon olabilir. Bir ağız koruyucusu (gece plağı) takın: Diş hekiminiz tarafından sizin ağzınıza özel olarak yapılmış gece plağı kullanabilirsiniz. Sizin için en iyi seçeneğin hangisi olduğu konusunda diş hekiminiz karar verecektir. Yanlış hizalanmış dişleri düzeltmek: Dişlerini gıcırdatan bazı insanlar için bu durum dişlerin sıralanışıyla ilgili problemden kaynaklı olabilir. Diş hekiminiz dişlerinizin sıralanışını ve kapanışını düzeltmek için çeşitli tedavi yöntemleriyle hizalanmayı düzeltecektir. Kafein ve alkolden uzak durun: Akşam yemeğinden sonra kafein, kahve, çay, gazlı içecek veya çikolata gibi uyarıcı maddeler tüketmek uyku kalitenizi etkileyebilir. Bu nedenle uyurken dişlerinizi sıkmanıza neden olabilir. Vücudunuzu ve zihninizi dinlendirmek ve dişlerinizi sıkmamak için bu tür uyarıcı maddelerden kaçınmanız önerilir. Alkolün uyku kalitesini olumsuz yönde etkilediği zaten biliniyor, dolayısıyla geceleri dişlerinizi sıkıyorsanız geceleri alkol kullanmaktan kaçınmak en iyisidir.

Botoks uygulaması: Diş gıcırdatma sorunu bölgedeki kasların ve sinirlerin gerilmesi sonucunda çevre dokularda ve dişlerde kalıcı sorunlar yaratabilir. Diş gıcırdatma tedavisinde en fazla başvurulan yöntemlerden birisi olan botoks sayesinde bölgedeki kasların gevşetilmesi sağlanarak eklem diş sağlığı korunabilir. Bu işlemle bölgedeki kasılmalar geçici veya kalıcı olarak düzeltilir. Diş sıkma ve gıcırdatma için botoks uygulamasının mutlaka uzman bir doktor tarafından diş kliniğinde yapılması önemlidir. İYİ YAŞAM Neden dişlerimizi sıkarız?