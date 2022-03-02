Akşam yemeğinizi doğru zamanda mı yiyorsunuz?

Pandemiyle birlikte değişen günlük alışkanlıklarımızdan biri de yemek yeme saatlerimiz. Peki hangi saatte akşam yemeği yemek daha sağlıklı? Gelin birlikte öğrenelim.

Akşam yemeğinizi doğru zamanda mı yiyorsunuz?
Sağlık
02 Mart 2022 Çarşamba

Neredeyse iki yıldır pandemiyle boğuşuyoruz, kalabalık metrolara korkusuzca ve maske olmadan bindiğimiz günlere hâlâ uzak olsak da hayatımızın bazı yönleri yavaş yavaş da olsa normalleşmeye başladı.


Bu iki yıl içinde haliyle birçok alışkanlığımızı değiştirmek zorunda kaldık. Günde üç öğün yemeye alışkın olan insanlar belki sadece atıştırmalıklara yöneldi. Eskiden akşam yemeği saati çoğumuz için akşam 7’yken şu anda herkes evden çalıştığı için belki de bu saat 6 ve hatta daha da erkene çekildi.


Fonksiyonel tıp diyetisyeni Alisa Vitti, bunun kötü bir durum olmadığını belirtirken, akşam yemeği için saat 7’nin uygun olarak kabul görmesinin iş hayatıyla ilgili olduğunu ve biyolojik saatle bir ilgisi olmadığını belirtti. Bu noktada akıllara akşam yemeği için en ideal saatin ne olduğu sorusu gelebilir. İşte uzmanlara göre akşam yemeği yemek için en uygun saatler…


Akşam yemeği için en ideal saat…

Bu sorunun cevabı kesin olmasa da Diyetisyen Tracy Lockwood Beckerman, 18.00-20.00 aralığının akşam yemeği için en ideal saat aralığı olduğunu söyledi. “Bunun sebebi ise insanların 22:00-23:00 arasında uyumaya başlamadan önce yediklerini sindirmek için yeterli zaman olmasıdır,” diye de ekledi.


Akşam yemeği için en ideal saat yine de kendi sirkadiyen döngünüze yani, gece kuşu mu yoksa erkenci kuş mu olduğunuza göre de değişecektir. Beckerman "Gece kuşlarının gece uyanık kaldıkları süre uzadıkça atıştırma yapma ihtimalleri de yükselecektir. Bu nedenle akşam yemeklerini biraz daha geç bir saatte yemeleri gecenin ilerleyen saatlerinde boşu boşuna kalori almalarına neden olacak gece atıştırmalarının önüne geçecektir" dedi.



Neden geç saatlerde yemek yememelisiniz?

Yatmadan önce ufak bir şeyler atıştırmakta sakınca yoktur ancak büyük bir öğün yemek uykunuzu kötü olarak etkileyecektir. Backerman "Çok tok olmak mide ekşimesine neden olarak uykunuzu olumsuz etkileyecektir" dedi ve ekledi "Eğer yatağınıza yattığınız zaman midenizde çok fazla yiyecek sindiriliyorsa muhtemelen mide ve yemek borusu arasındaki kaslara baskı uygulanması sonucunda reflü ortaya çıkar."


Ek olarak, yatma saatinize yakın bir zamanda akşam yemeği yemek uyku kalitenizin düşmesine neden olurken, şişkinliğin artmasına ve kilo kontrolü konusunda zorlanmanıza yol açar. Ayrıca, gece daha çok terlemeniz ve sıcak bastığını hissetmeniz de olasıdır. Bu nedenle eğer erken uyuyan biriyseniz akşam yemeğinizi de aynı şekilde erken bir saatte yemelisiniz.


Öğle yemeğinin bu denklemdeki yeri

Pandemi ve evden çalışıyor olmak akşam yemeğini ne zaman yediğimizi de etkilerken aynı zamanda, öğle yemeği saatlerimizde de değişikliğe neden oldu. Bu nedenle Backerman son öğününüzü yerken bunu da hesaba katmanız gerektiğinin altını çizdi. "Öğlen yemeğini ne kadar erken yerseniz vücudunuz akşam yemeği için o kadar erken hazır olacaktır" dedi. Eğer öğlen yemeğinizi sabah 11’de yediyseniz, öğleden sonra 4 gibi atıştırabilirsiniz. Böylelikle akşam yemeğine kadar çok acıkmamış olursunuz ve böylelikle çok fazla yemezsiniz.


Cinsiyetin bu konuya etkisi nedir?

Hormonların diğer her şeye olduğu gibi yeme alışkanlıklarınıza da etkisi büyüktür. Üreme çağında olan kadınların yemek saatleri konusunda kesin sınırlar çizmeleri değil, daha esnek olmaları önerilir. Vitti bu konuda "Üreme çağında olan kadınlar, özellikle yumurtlamadan sonraki süreçtekiler, daha fazla kaloriye ve kan şekeri seviyesini dengede tutmak için protein, karbonhidrat ve yağlara ihtiyaç duyarlar. Böylelikle PMS semptomlarından uzak durarak daha sağlıklı uyurlar ve kilo kontrolleri de daha kolay olur" dedi.


Bu da kadınların ne zaman ve hatta ne kadar akşam yemeği yemeleri gerektiğine kendi vücutlarını dinleyerek karar vermeleri gerektiğinin bir göstergesi. Erkeklerin de aynı şekilde vücutlarını dinlemeleri önemli ancak hormonları kadınlara kıyasla daha az dalgalandığından bu o kadar da gerekli değil. Sonuç olarak, ne zaman akşam yemeği yiyeceğinize sizin için neyin iyi olduğunu düşünerek karar verebilirsiniz.


Çeviren: Dilara Koru


Referanslar:

Huffpost. "The Best Time Of Day To Eat Dinner, According To Experts". Şuradan alınmıştır: https://www.huffpost.com/entry/best-time-to-eat-dinner_l_62017940e4b0f8a1b84827ba

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