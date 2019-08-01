Rüya çeşitleri nelerdir?

Gördüğünüz rüyaların da sınıflara ayrıldığını biliyor muydunuz?

+ Sonra Oku
Rüyaların da çeşitleri var!

Gördüğümüz her rüya aynı değildir. Rüyalar, duygu ve olayları da içine katarak insanların deneyimledikleri ve hatta bazen ötesindeki olaylarla ilişkilidir. Rüyalar günlük hayatımızdan etkilenebileceği gibi sıra dışı deneyimlerimizi ya da yaşadığımız travmatik olayları da yansıtıyor olabilirler. Korku, kayıp, terk edilme, keder ve hatta fiziksel acı bile rüyalarımızda yansıtılan duygu ve deneyimler arasında yer alır. Örneğin yakınını kaybeden insanlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, bu kişilerin çoğu rüyalarında kaybettikleri kişiyi görmekte. Rüyalarında genel olarak kaybettikleri yakınları hayattayken yaşadıkları anıları görebiliyor ya da o kişilerden mesaj alabiliyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre sevilen bir yakının kaybının ardındaki bir sene içinde kötü rüya görme sıklığı ve bununla bağlantılı olarak depresyon ve anksiyeteye rastlanma olasılığı da artırıyor. Rüyalar, özellikle de kâbuslar travma sonrası stres bozukluğu gibi durumların yanı sıra depresyonla da yakından ilişkili.

 

RÜYA TABİRİ YAPTIRMAK DOĞRU MU?

 

Rüyalarla ilgili bilgilerin çoğu rüya raporları ve anketler sayesinde toplanmakta. Rüyaların çeşitliliği çok fazla fakat insanlar arasında ortak olarak yaygın görülen rüya konuları da var. Bu konular arasında kendini okuldayken, birilerinden kaçarken, düşerken, geç kalırken ve uçarken görmek ve cinsel içerikli rüyalar yer alıyor. En çok görülen kâbus konuları arasında fiziksel saldırı, kişilerarası tartışmalar, aciz duruma düşmek ve başarısız olmak yer alıyor. Araştırmacılar korku hissinin kâbuslarda ve kötü rüyalarda en yaygın olan his olduğunu belirtiyor. Son zamanlarda ise Japonya'daki bilim insanları 'Sinirsel kod çözme' adı verilen bir yöntemle rüyalardaki görsel içerikleri tanımlamayı hedefliyorlar. Bu yöntemle araştımacılar insanların beyin aktivitelerini baz alarak rüyaların görsel içeriklerinini %75-80 oranında doğru olarak tahmin edebiliyorlar.

 

Rüyalar, kâbusları, tekrarlanan rüyaları ve lucid (berrak) rüyaları da kapsamak üzere birçok sınıfa ayrılabiliyor. Bunlardan birkaçı ise şu şekilde:

 

Kâbuslar

Kâbuslar, uykudan uyanmayla da sonuçlanabilen korku verici rüyalar olarak tanımlanırlar. "Kötü rüyalar" kâbuslardan daha az korkutucu olarak adlandırılırlar. Çoğu insan tüm hayatı boyunca çok az kez kâbus görür. Araştırmalara göre insanların sadece %5'i haftada bir kez kâbus görmekte. Kâbuslar, stres, duygusal çalkantılar ve travmalar da dahil olmak üzere çeşitli tetikleyenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bazı ilaçların yan etkisi olarak da görülebilen kâbuslara uyuşturucu ve alkol kullanımın yanı sıra çeşitli hastalıklar da sebep olabilir. kâbuslar, uykusuzluk, yorgunluk, depresyon ve anksiyete gibi uykuyla ilgili başka sağlık sorunlarına da sebep olabilir. Ayrıca araştırmalara göre migren, uyku apnesi ve klinik depresyon teşhisine sahip insanların kâbus görmesi daha olası.

 

Uykuda korku - Gece terörü

Uykuda korku veya gece terörü de bir başka rüya benzeri korku veren rüya çeşididir. İkisi de korkutucu ve uykuyu bölen rüya çeşitleri olsa da gece terörü ve kâbus aynı şey değildir. Gece terörü, rüya boyunca oluşan korku ataklarıdır. Bu ataklara bağırmayla beraber fiziksel hareketlenme (yataktan düşme) de eşlik edebilir. Araştırmalara göre gece terörü REM dışı uyku sürecinde oluşurken kabuslar REM uykusunda oluşmakta. Uyku terörü yetişkinlerde de görülse de 3-12 yaş arası çocuklarda daha yaygın. Tıpkı uyurgezerlik gibi uyku terörüne genetik yatkınlığa sahip olmak da mümkün. Ayrıca çocuklarda görülen uyku apnesi gibi sorunlarla gece terörü arasında bağlantı olduğu da kanıtlanmış.

 

Tekrarlanan rüyalar

Tekrarlanan rüyalar, belirli sıklıklarda tekrar eden rüyalara verilen isimlerdir. Araştırmalara göre tekrar eden rüyalar sıradan rüyalardan daha fazla tehlikeli ve ayrıca hem yetişkinlerde hem de çocuklarda tekrar eden rüyalar ve psikolojik problemler arasında da bağlantı bulunmakta.

 

Lucid (berrak) rüyalar

Lucid (berrak) rüyalar aslında rüyaların en büyüleyici olanıdır. Bu rüyalarda kişi rüya gördüğünün farkındadır ve rüya görmeye devam ederken çoğunlukla olan şeyleri kontrol edebilir. Araştırmalar lucid rüyaların beynin fazla aktif olmasından kaynaklı olabileceğini de söylüyor. Ayrıca lucid rüya görenlerin görmeyenlere kıyasla beyin dalgalarının sıklığı daha fazla.

 

Kaynak

 

RÜYALARIMIZI YÖNETMEK MÜMKÜN MÜ?

 

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Asıl önemli olan nelere sahip olduğunuz...
Asıl önemli olan nelere sahip olduğunuz...
Mutlu olmaktan korkmayın!
Mutlu olmaktan korkmayın!
Mükemmeliyetin değil, mutluluğun peşinde olun!
Mükemmeliyetin değil, mutluluğun peşinde olun!
Bir ağrı kesici olarak sevgili...
Bir ağrı kesici olarak sevgili...
Ailede cinsel eğitim
Ailede cinsel eğitim
Kişiliğimizi değiştirebilir miyiz?
Kişiliğimizi değiştirebilir miyiz?
Zor zamanlarda ruhunuza iyi gelecek 20 öneri
Zor zamanlarda ruhunuza iyi gelecek 20 öneri
Unutkanlık aslında zeki olduğunuzun göstergesi
Unutkanlık aslında zeki olduğunuzun göstergesi

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evlilik hazırlıkları - Gelinlik
    Evlilik hazırlıkları - Gelinlik

    Süresi : 32:35 İzlenme : 0

  • Evlilik Hazırlıkları - Çeyiz ve bohça
    Evlilik Hazırlıkları - Çeyiz ve bohça

    Süresi : 17:33 İzlenme : 0

  • Su, tuz, sirke ritüeli
    Su, tuz, sirke ritüeli

    Süresi : 03:27 İzlenme : 0

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

  • Evlilik hazırlıkları - Söz ve nişan
    Evlilik hazırlıkları - Söz ve nişan

    Süresi : 23:19 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X