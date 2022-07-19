Fosforlu bilekliklerin zararları

Fosforlu eşyalar çocuklar arasında çok popülerdir. Rengarenk çubukların, bileziklerin ve kolyelerin karanlıkta parlak ışıltı vermesi oldukça heyecan verici. Bununla birlikte, birçok ebeveynin fosforlu bu ürünlerin içinde ne olduğu konusunda endişe duyması çok normal.

Birçok sağlık uzmanı ve pediatrik tıp merkezi, fosforlu ürünler ile oynarken çocuklarınızın yaralanmasını önlemek için kullanabileceğiniz ipuçlarını bir araya getirmiş. Fosforlu bu ürünler doğru kullanıldığında güvenlidir. Aslında, bazı durumlarda güvenliği bile sağlayabilirler. Ama elbette eğlence amaçlı kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır.

Fosforlu ürünlerin için neler var?

Fosforlu çubuklar, bileklikler, kolyeler oldukça dikkat çekici görünür. Plastik tüpün içindeki kimyasalları aktive edene kadar yanmazlar - ki bu, çubuğu kırdığınızda olur. Peki karanlıkta parlayan bileziklerin içinde parlamayı sağlayan ne var?

Dibütil ftalat

Birçok parlayı sağlayan ürünün içindeki sıvı, dibütil ftalat adı verilen kemilüminesan bir sıvıdır. Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre, plastikleri yumuşak ve esnek hale getirmek için kullanılan berrak, yağlı bir sıvıdır. Ayrıca duş perdeleri, yağmurluklar, gıda sargıları, kaseler, araba iç malzemeleri, vinil kumaşlar, yer karoları ve diğer ürünlerde bulunmaktadır.

Zehir kontrol uzmanlarına göre, dibütil ftalat "toksisitesi düşük". Bazen paketler, ürünlerin "toksik olmadığını" belirtir, ancak tıbbi araştırmacılar, bu etiketin tamamen doğru olmadığını ifade ediyor. JAMA Pediatri'de yayınlanan 2002 tarihli bir araştırmaya göre, çoğu klinisyen tarafından "minimal düzeyde toksik" olarak kabul ediliyor.

Hidrojen peroksit çözeltisi

Dibütil ftalat kullanmayan fosforlu ürünleri, ftalik ester içinde çözülmüş bir hidrojen peroksit karışımı içeren küçük bir cam ampul kullanılır. Cam ampulü çevreleyen, fenil oksalat ester adı verilen başka bir kimyasaldır. Ürün kırıldığında, kimyasallar (genellikle bir boya ile) birleşir ve ışık üretilir.

Fosforlu ürünler güvenli mi?

Satın aldığınız herhangi bir fosforlu ürünün dibütil ftalat ile yapılması muhtemel olsa da, güvenli olması için içeriğini kontrol etmelisiniz. Fosforlu ürün toksisitesi ve güvenliği ile ilgili rehberlik, çoğunlukla minimum düzeyde toksik bir madde olan dibütil ftalat ile yapılan çubuklara dayanmaktadır.

Tabii ki, bir ebeveyn olarak, "toksik olmayan" ve "minimal düzeyde toksik" arasındaki fark hala endişe verici görünebilir. Ne yazık ki, fosforlu ürünlere maruz kalma konusunda sınırlı kanıt bulunmakta. Doğru kullanıldıklarında çocuklar ve yetişkinler gerçek kimyasala maruz kalmıyorlar.

JAMA Pediatri raporu, büyük miktarlarda dibütil ftalatın yutulmasının anafilaksiye ve hatta ölüme neden olabileceğini göstermektedir. Ancak bu miktarlar, bir parlayan çubukta bulunandan çok daha büyüktür. Çalışma yazarları, patlamış fosforlu çubukları yutan 12 genç yetişkinin raporlarını incelediklerinde, hiçbirinde semptom gelişmediğini bulduklarını söylüyor.

Fosforlu ürünlerin güvenliğine ilişkin daha güncel araştırmalar sınırlıdır. Ancak Philadelphia Çocuk Hastanesi'ndeki sağlık uzmanları, ebeveynler için güncellenmiş rehberlik sağlıyor. Web sitelerinde, fosforlu çubukların yanlışlıkla yutulması durumunda en olası semptomun mide rahatsızlığı olduğunu öne sürüyorlar. Ağızda biraz tahriş olabileceğini ve plastik ürünlerin kendisinin boğulma tehlikesi oluşturabileceğini ekliyorlar. Cildi veya gözlerde tahrişe neden olabilir. Çoğu durumda, tıbbi müdahale gerekli değildir. Maruz kalan cildi sabun ve suyla yıkayın. Maruz kalırlarsa gözleri suyla yıkayın. Ancak farklı herhangi bir belirti fark ederseniz, hemen doktorunuza başvurun.

Son olarak, evcil hayvanlarınızı güvende tutmak için fosforlu ürünleri onlardan uzak tutun. ASCPA'nın Hayvan Zehir Kontrol Merkezi, hem kedilerin hem de köpeklerin bu ürünler ile oynamayı eğlenceli bulabileceklerini ve sonuç olarak delebileceklerini açıklıyor. Sıvı acı bir tada sahip olduğu için evcil hayvanınız bu yuttuğu takdirde fazla salya akıtmaya başlayabilir.

Fosforlu ürünleri güvenle kullanmaya yönelik ipuçları

Fosforlu çubuklar ve diğer parlayan ürünler, çocuklar ya da evcil hayvanlar için akut bir tehlike arz etmez. Ancak bunları kullanırken güvenliği en üst düzeye çıkarmak için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Arabaların ve bisikletçilerin onları görmelerine yardımcı olmak için çocuklara ve yetişkinlere fosforlu ürünler taşımasını sağlayabilirsiniz.

Fosforlu ürünleri, evcil hayvanların ve küçük çocukların gözetim olmadan erişememeleri için kilitli bir dolapta ya da yüksek bir rafta tutun.

Fosforlu ürünleri kullandıktan sonra bir poşete koyup, çöp kutusuna atın.

Kaynak: Malia Frey. "Toxic Dangers of Glow Bracelets". Şuradan alındı: https://www.lovetoknowhealth.com/well-being/glow-bracelet-toxic-liquid-danger. (13.05.2022).