Fırında tereyağlı çıtır patates

Et, tavuk ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan tereyağlı çıtır patatesler... Müjgan Yurtseven’in tarif defterinden...

Fırında tereyağlı çıtır patates
Yaşam
26 Kasım 2021 Cuma

Kısa bir not:

Patatesleri orta boy ve aynı büyüklükte olanlardan seçerseniz hem pişme süresi kısalır, hem de aynı zamanda eşit pişerler.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 1 saat


Fırında tereyağlı çıtır patates için malzemeler:

  • 1 kg kızartmalık patates

  • 100 gr tereyağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 3 - 4 dal taze kekik




Fırında tereyağlı çıtır patates yapılışı:

*Patateslerin kabuklarını soyup alttan ayrılmayacak gibi üstlerinden birer santim genişliğinde kesin (görseldeki gibi), su dolu bir kaba alarak nişastalarından arınmaları için beş dakika kadar bekletin. Bol suda yıkayarak temiz bir mutfak havlusuyla iyice kurulayın.


*Tereyağının 1 çay kaşığını fırın kabına sürün ve patateslerin kesilmiş tarafları üste gelecek gibi fırın kabına yerleştirin. Tereyağını patates adetine göre eşit oranda dilimleyin ve patateslerin üzerine yerleştirin (görseldeki gibi), üzerlerine karabiber ve tuz serpin.


*200 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirdikten fırın kabının içindeki eriyen tereyağından kaşık yardımıyla patateslerin üzerine gezdirin ve fırın ısısını 180 dereceye ayarlayın. Üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika daha pişirin. Kekik yapraklarıyla süsleyerek sıcak olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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